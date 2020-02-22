Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как-то раз народ пожаловался мэру Сургута, что в городских автобусах и маршрутках грязно и воняет. Мэр немедленно организовал проверку. Инспекция осмотрела десять транспортных средств и никаких нарушений не обнаружила (возможно, потому, что о проверках было известно заранее). В итоге мэр пообещал наказывать виновных перевозчиков штрафами до 100 000 рублей, а еще отправил своих заместителей ездить на общественном транспорте.

Эта новость очень понравилась журналистам, об этом написали даже федеральные СМИ с заголовками типа "Мэр Сургута обязал заместителей ездить на автобусах".

Я даже повелся, но оказалось, что это просто некорректная подача информации. Дело в том, что заместители мэра Сургута будут кататься на автобусах и маршрутках только до середины следующей недели. То есть они возьмут на себя роль тех самых инспекторов, которые должны были проверять чистоту общественного транспорта.

Зачем все это надо, не очень понятно. Вернее, ясно, что это обычный популистский ход, но он довольно корявый. И если бы не помощь наших любимых пропагандистов с их блестящими заголовками, эта тема вряд ли вышла бы за пределы Югры.

Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику.

Сегодня в Сургуте десять перевозчиков, из них только у четырех, если верить сайту Surgutbus.ru, есть большие автобусы. Остальные занимаются исключительно маршрутками. Кроме того, из этой десятки только одно предприятие (СПОПАТ), по-видимому, имеет какое-то отношение к Сургуту.

Прочие – это ООО, то есть частники. Это типичный путь развития российского регионального города – отдать весь общественный транспорт на откуп частникам на опасных и неудобных маршрутках и ждать, пока муниципальный загнется.

Чтобы все автобусы в Сургуте были чистыми, удобными, чтобы они ходили по расписанию и обслуживали даже самые дальние районы, надо, чтобы все они принадлежали городу и управлялись единой городской компанией. Нельзя обязать частника соблюдать чистоту в салоне. У него и так все хорошо: огромная экономия на подготовке водителей, техосмотрах и льготах, самые прибыльные маршруты, постоянный поток пассажиров и черный нал, с которого можно не платить налоги. Ну заплатит он штраф разок – и на этом все закончится.

К слову, в Сургуте живет более 370 000 человек. Маршрутки уже давно пора заменить автобусами большой вместимости. А еще неплохо бы задуматься о трамвае на главных улицах.

Пока же все это больше напоминает игру наших мэров в субботники. Когда система нормально не работает, приходится выдумывать чисто популистские решения. Надеюсь, самих жителей Сургута не заставят убираться в автобусах?

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