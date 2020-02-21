​Скучные нефтяники

Может, кто-то из наших читателей не в курсе, но в Югре в третий раз прошел международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Первый был в Сургуте, второй – в Ханты-Мансийске, третий – в Нижневартовске (четвертый, судя по действиям «ЛУКОЙЛа», вполне может заехать в Когалым). Смысл – в сборе разных молодых и не очень нефтяников и в целом сырьевиков-энергетиков для общения и обмена опытом, плюс попытка подтянуть «генералов», за что традиционно борются все крупные мероприятия такого толка.

Ну то есть – классическое такое скучное (это не претензия к нефтяникам, у них работа такая) узкоспециальное собрание, коих в России наберется с десяток, а в мире – под сотню. Мне не дает покоя мысль: почему ни у кого не щелкнуло в голове сделать эту историю качественно лучше?

И Югра, и Сургут, и Нижневартовск – все, кто угодно, находятся в событийном кризисе, который можно назвать «Год сурка» – бесконечное колесо из одних и тех же мероприятий, которые повторяются из года в год и практически не изменяются. «Дух огня», биатлон, парад невест, «Сабантуй», «Вардавар», «День обласа», бла-бла-бла – вроде и много всего, но, по сути, все одно. Остро не хватает свежести, задора, какого-то принципиального нового и крутого продукта для внутреннего и внешнего пользователя.

И вот научный форум, вроде как для молодежи, вроде как международный – то есть сюда прилетит какое-то количество иностранцев, которые вернуться домой и будут рассказывать своему сообществу, где они были и что делали. Так чего не сделать из этой скукотени большой и крутой праздник – новый для Югры, интересный для жителей и привлекательный для будущих туристов из России и мира.

Условно – два или три дня идет форум, а вечерами этих дней – устроить крутую народную тусовку. С красивой иллюминацией, отопляемыми шатрами, глинтвейном, муксуном, фаер-шоу (нефть и газ ведь!), заездами на оленях по замерзшей Сайме, чемпионатом по фейерверкам, да хоть постройкой деревянного городка с последующим его ритуальным сожжением, как на Burning man – на самом деле придумать и устроить можно миллион разных прикольных вещей.

Пусть это будет стоить 40-50 миллионов – не ахти какие деньги для качественного мероприятия. Но – это возможность засветиться на всю Россию, а то и мир (праздник в честь нефтяного форума, во прикольные чудики!), улучшить имидж округа, создать потенциал для въездного потока туристов, да просто внести какую-то свежесть и радость в довольно унылые постновогодние будни местных жителей.

Такие вещи практикуют во всем мире – берут местный повод и начинают творить вокруг него слои событий и мифологии, и в итоге народ тащиться туда к определенной дате, чтобы прикоснуться к этой теме. Вот, например, испанский Буньоль – город на девять тысяч человек, но на ежегодную томатную битву (Ла Томатина), когда все бросаются друг в друга помидорами, приезжает под 40 тысяч человек.

Привлечь каких-то сторонних консультантов (для свежести ума), сесть, подумать, сообразить какую-то фишку или комплекс идей, сделать этот нефтяной праздник (только не кондово-бюрократически, как у нас делаются события, а повеселее), и продвигать его всюду – вот это продукт, который при качественном исполнении будет востребован. А у нас уже даже база есть, только фантазии не хватает.

Год еще есть подумать и сделать. Можно успеть. Возьмется кто?