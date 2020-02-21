«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц (02.21.2020) - Полина Амирова
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«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок

В Сургуте десять женщин, с которых Ипотечное агентство требует вернуть компенсации процентных ставок (суммы доходят до миллиона рублей), начали бессрочную голодовку.

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помогать моей семье, которая потеряет кормильца, — заявляет журналистам одна из голодающих Ольга Хитренко. — Я не выйду отсюда, пока не решится наша проблема. Буду тут до последнего, пока меня на носилках не вынесут».


Хитренко — одна из нескольких сотен «пострадавших» от действий Ипотечного агентства Югры. Подробнее о ситуации читайте тут. Женщина приехала на голодовку из Тюмени, где живет с семьей последний год, так как переезд был показан ее детям по состоянию здоровья. Ей нужно вернуть более 650 тысяч рублей КПС.

Рядом с Ольгой другая активистка — Наталья Токарева. Она уже перечислила требуемую компенсацию — 750 тысяч рублей. На этот шаг югорчанка пошла, потому что семье не хотелось платить еще и исполнительный сбор судебным приставам. Теперь Наталья надеется вернуть свои деньги, если справедливость восторжествует.

Также надеется на помощь властей Татьяна Фирюлина — многодетная мама, которой пришлось отдать в счет КПС деньги, отложенные на операцию своему ребенку-инвалиду. «Мы вернули более 600 тысяч рублей, — рассказывает сургутянка. — Осталось еще 700 тысяч с лишним рублей ипотеки, за которую платим по 17 тысяч рублей в месяц, плюс расходы на детей».


Голодающие ипотечницы надеются достучаться до губернатора Югры Натальи Комаровой. Вот только теперь они требуют личной встречи, и больше не согласны на конференции в формате видеосвязи или передачу ситуации под личный контроль другим ответственным лицам — «как показала практика, толку от этого никакого».

Приедет к активисткам глава региона или нет — не известно. Но ио главы Сургута Алексей Жердев их навестил. Чиновник заверил, что власти города обеспокоены влиянием голодовки на организм молодых мам, и со своей стороны они окажут посильную необходимую помощь. Комментировать сложившуюся историю между ипотечницами и Агентством он отказался.

Также Жердев пообещал, что чинить препятствия сургутянкам никто не будет — в прошлую голодовку в помещении вдруг пропал Wi-Fi, необходимый для онлайн-трансляции с места событий.

Сейчас собравшиеся участницы программы «Доступное жилье молодым» по очереди рассказывают всем, кто смотрит трансляцию, свои истории — о том, как они стали заложниками господдержки. Они просят власти Югры выдать им единовременные денежные выплаты на детей, которым в ипотечных квартирах были выделены доли, чтобы погасить требуемые КПС.

Для проведения голодовки у женщин есть все необходимое — в соседнем помещении на полу разложены матрасы, имеется запас воды, а за охраной общественного порядка следит полицейский.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 496, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:12
Гражданкам голодающим надо брать пример с инвалидов. И требования – отставка Комаровой.

«Напомним, инвалид третьей группы Андрей Романов вместе с тремя десятками единомышленников-инвалидов объявил голодовку. Их требования включают увольнение замгубернатора по социальным вопросам Ольги Кузнечевских, а также введение ряда льгот для людей с ограниченными возможностями. Акция началась накануне, 20 февраля».

«Тюменские власти дважды пытались выяснить место, где проходит голодовка инвалидов, чтобы подготовить для них медицинскую помощь, а также вступить в переговоры с протестующими, но организаторы акции отказались назвать адрес».

Сергей Б
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Сегодня в 17:15
А то, снова, через сутки кушать захочется и голодовка закончится не солоно хлебавши.
6xz34e
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Сегодня в 18:40
Не понимаю."Уже перечислили требуемую сумму..." Но... присоединюсь...для возврата?Очевидно,читатель под именем "Старик" скажет мне : "еще раз прочитайте" и ...посмотрите... картинки.Какие отличные условия для акции.Аккуратные и активные мамы,одинаковые футболки,стулья и столы новенькие,плакаты с яркими буквами.Условия для отдыха.Вода и одноразовые стаканы.Кто это оплачивает?Может "мамы" попросят для детей новые просторные классы для обучения детей с такой же мебелью,наглядным дидактическим материалом...Вот бы нам такую учительскую,чтобы присесть журнал заполнить...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:50
Эта акция может попасть в федеральные СМИ. Но сейчас не мёртвый сезон. Повестка СМИ забита другими разными резонансными делами. Дело «Сети», протоиерей Смирнов, Водонаева, Арновский, коронавирус на Украине и в Китае и т.д. Опять же конституционные горячие деньки. Поэтому скорее всего - это ограничится локальным уровнем. Максимум, в дело вмешается Губернатор Югры. Но у неё ещё и с дольщиками надо разобраться. Так что нужно объединить эти дела в одно и действовать. А так получается все довольны: банки, стройбизнес. Втянули в Программу. Получили денюшку из бюджета. Отбили прибыль. А властям оставили разборки. Не хило было бы банкам снизить ипотечную ставку для молодых семей. Либо не задирать цену квадрата для участников Программы. Если бы эта Программа не гарантировала бонусы молодым семьям, то они, я думаю, сломя голову не рвались бы ИАЮ. А так подстава получилась.

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Мнения

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

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С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
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