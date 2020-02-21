«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

В Сургуте десять женщин, с которых Ипотечное агентство требует вернуть компенсации процентных ставок (суммы доходят до миллиона рублей), начали бессрочную голодовку.

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помогать моей семье, которая потеряет кормильца, — заявляет журналистам одна из голодающих Ольга Хитренко. — Я не выйду отсюда, пока не решится наша проблема. Буду тут до последнего, пока меня на носилках не вынесут».





Хитренко — одна из нескольких сотен «пострадавших» от действий Ипотечного агентства Югры. Подробнее о ситуации читайте тут. Женщина приехала на голодовку из Тюмени, где живет с семьей последний год, так как переезд был показан ее детям по состоянию здоровья. Ей нужно вернуть более 650 тысяч рублей КПС.

Рядом с Ольгой другая активистка — Наталья Токарева. Она уже перечислила требуемую компенсацию — 750 тысяч рублей. На этот шаг югорчанка пошла, потому что семье не хотелось платить еще и исполнительный сбор судебным приставам. Теперь Наталья надеется вернуть свои деньги, если справедливость восторжествует.

Также надеется на помощь властей Татьяна Фирюлина — многодетная мама, которой пришлось отдать в счет КПС деньги, отложенные на операцию своему ребенку-инвалиду. «Мы вернули более 600 тысяч рублей, — рассказывает сургутянка. — Осталось еще 700 тысяч с лишним рублей ипотеки, за которую платим по 17 тысяч рублей в месяц, плюс расходы на детей».





Голодающие ипотечницы надеются достучаться до губернатора Югры Натальи Комаровой. Вот только теперь они требуют личной встречи, и больше не согласны на конференции в формате видеосвязи или передачу ситуации под личный контроль другим ответственным лицам — «как показала практика, толку от этого никакого».

Приедет к активисткам глава региона или нет — не известно. Но ио главы Сургута Алексей Жердев их навестил. Чиновник заверил, что власти города обеспокоены влиянием голодовки на организм молодых мам, и со своей стороны они окажут посильную необходимую помощь. Комментировать сложившуюся историю между ипотечницами и Агентством он отказался.

Также Жердев пообещал, что чинить препятствия сургутянкам никто не будет — в прошлую голодовку в помещении вдруг пропал Wi-Fi, необходимый для онлайн-трансляции с места событий.

Сейчас собравшиеся участницы программы «Доступное жилье молодым» по очереди рассказывают всем, кто смотрит трансляцию, свои истории — о том, как они стали заложниками господдержки. Они просят власти Югры выдать им единовременные денежные выплаты на детей, которым в ипотечных квартирах были выделены доли, чтобы погасить требуемые КПС.

Для проведения голодовки у женщин есть все необходимое — в соседнем помещении на полу разложены матрасы, имеется запас воды, а за охраной общественного порядка следит полицейский.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.