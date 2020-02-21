​Дело о людоедстве

На днях Дмитрий Щеглов опубликовал очередной материал из серии «Людоеды начинают и проигрывают», в котором снова, в этот раз на деле «Сети», доказал, что «человеконенавистники в России не просто проиграют, они еще и активно, всеми силами приближают свой бесславный конец».

Статья честная, по нынешним временам безрассудно смелая — автор даже позволяет себе такие пассажи: «российские государственные людоеды», «людоедская система». Не обходится пресловутыми отдельными «кое-где у нас порой». Автор, правда, немного перегнул палку, утверждая, что информация о преступлениях людоедов может попасть во «все СМИ», а не только в независимые от власти. Но, в принципе, никаких вопросов у меня к нему нет. Кроме одного.

Кто эти людоеды в нынешней России?

Точно только те следователи и оперативники, которые под пытками выбивают показания по громким делам? Вместе со своим руководством, которое эти дела санкционировало, с прокурорами и судьями, прикрывающими эти преступления? Здесь людоедская система заканчивается, или идет дальше, наверх? Ведь и в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались. Кто давал приказ пропагандистам государственных и полу-государственных СМИ лгать о том, что в Москве были «массовые беспорядки», что журналист Голунов известный наркоман, которого защищает его принадлежность к «оппозиционному журналистскому сообществу», а актер Устинов «опасный бунтовщик»? Кто заставил, снова извиняюсь за выражение, сенатора Бондарева лгать об «уголовных делах за превышение полномочий на митингах в Москве» против полицейских и сотрудников Росгвардии? Явно не силовики, а кураторы в администрации президента Путина, которые открыто координируют всю эту бурную деятельность по сохранению системы, ставшую, наверное, главной для российского государственного аппарата. Выше в этой людоедской системе пойдем или по цензурным соображениям остановимся?

Так людоеды ли эти лживые госпропагандисты, «депутаты» и «сенаторы», всегда готовые оправдать любое преступление власти? Получается, да. А чиновники, присягнувшие этой власти, готовые в момент исполнить любой людоедский приказ и оправдать его подписание, не моргнув глазом? А судьи, штампующие людоедские сроки и получающие повышения и поощрения? А учителя, которые стоят на страже этой людоедской системы, не только преподавая по правильным «единым учебникам», но и лично регулярно участвуя в фарсе «голосования» за эту власть с опять-таки правильным подсчетом голосов в избирательных комиссиях? А подневольные бюджетники, которых сгоняют в массовки?

Несомненно Дмитрий прав, нынешний российский протест это протест моральный. Каждому с младых ногтей известно: нельзя сажать невиновных. Нельзя избивать людей. Нельзя их пытать и под пытками выбивать показания. Нельзя лгать, воровать, брать взятки, пользуясь своей неограниченной законами властью открыто издеваться над людьми. В конце концов, нельзя узурпировать власть. Любой нормальный человек подтвердит вам эти моральные аксиомы. Людоеды, конечно, проиграют. Но, товарищи...

А что с остальными-то делать? С теми инвалидами по зрению — уважаемыми телезрителями, кто скажет, что врать нельзя, но снова и снова повторит вам «информацию» тысячу раз уже солгавших ему и разоблаченных в своей лжи циничных госпропагандистов? Они, сознательно оправдывающие эту власть, людоеды? А те, кто, скороговоркой выдав «воровать нельзя», скажут, не моргнув глазом, что эти-то начальники хоть наворовались, а другие придут непременно такие же, но голодные, так пусть все и остаются на своих местах? И «ваще» все везде всегда воруют. Они людоеды? А те, кто, прекрасно понимая людоедскую сущность системы, радостно прыгал до потолка от побед в мочевой сочинской Олимпиаде, о которой все было ясно еще в момент ее циничной покупки?

Дмитрий! Куда денем 93 процента людоедов (по данным государственного ВЦИОМ), поддержавших и поддерживающих объявление войны Украине - оккупацию и аннексию Крыма? Или они, на чьих руках кровь тысяч украинцев, не людоеды? А кто? Понятно, 70 процентов недоумков, извините, наших сограждан, не заметивших после 2014 года ни падения уровня жизни, ни роста цен, тарифов, поборов и пенсионного возраста, и которые утверждают, что «воссоединение России и Крыма НИКАК не сказалось на их жизни». Опять-таки по данным ВЦИОМ. Казалось бы, что с недоумков взять. Но, товарищи, недоумки-людоеды, которые составляют даже не огромное большинство российского общества, но, по существу, и являются тем самым российским обществом, по-моему, не могут не наводить на определенные мысли любого думающего человека, не заставить говорить о накопившихся не только во власти — прежде всего в российском обществе проблемах. Сначала о них и только потом уже о природе, о погоде, о кино и количестве этажей.

А оптимизм Дмитрия мне очень понравился. Моральный протест, идеи, связанные с человечным отношением к окружающей действительности, обязательно победят... Какие тут могут быть возражения? Бесспорно, хорошо, чтобы людоедов победили. Только желательно, чтобы победители сами были не людоедами...