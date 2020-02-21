​Дело о людоедстве

На днях Дмитрий Щеглов опубликовал очередной материал из серии «Людоеды начинают и проигрывают», в котором снова, в этот раз на деле «Сети», доказал, что «человеконенавистники в России не просто проиграют, они еще и активно, всеми силами приближают свой бесславный конец».
Статья честная, по нынешним временам безрассудно смелая — автор даже позволяет себе такие пассажи: «российские государственные людоеды», «людоедская система». Не обходится пресловутыми отдельными «кое-где у нас порой». Автор, правда, немного перегнул палку, утверждая, что информация о преступлениях людоедов может попасть во «все СМИ», а не только в независимые от власти. Но, в принципе, никаких вопросов у меня к нему нет. Кроме одного.
Кто эти людоеды в нынешней России?
Точно только те следователи и оперативники, которые под пытками выбивают показания по громким делам? Вместе со своим руководством, которое эти дела санкционировало, с прокурорами и судьями, прикрывающими эти преступления? Здесь людоедская система заканчивается, или идет дальше, наверх? Ведь и в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались. Кто давал приказ пропагандистам государственных и полу-государственных СМИ лгать о том, что в Москве были «массовые беспорядки», что журналист Голунов известный наркоман, которого защищает его принадлежность к «оппозиционному журналистскому сообществу», а актер Устинов «опасный бунтовщик»? Кто заставил, снова извиняюсь за выражение, сенатора Бондарева лгать об «уголовных делах за превышение полномочий на митингах в Москве» против полицейских и сотрудников Росгвардии? Явно не силовики, а кураторы в администрации президента Путина, которые открыто координируют всю эту бурную деятельность по сохранению системы, ставшую, наверное, главной для российского государственного аппарата. Выше в этой людоедской системе пойдем или по цензурным соображениям остановимся?
Так людоеды ли эти лживые госпропагандисты, «депутаты» и «сенаторы», всегда готовые оправдать любое преступление власти? Получается, да. А чиновники, присягнувшие этой власти, готовые в момент исполнить любой людоедский приказ и оправдать его подписание, не моргнув глазом? А судьи, штампующие людоедские сроки и получающие повышения и поощрения? А учителя, которые стоят на страже этой людоедской системы, не только преподавая по правильным «единым учебникам», но и лично регулярно участвуя в фарсе «голосования» за эту власть с опять-таки правильным подсчетом голосов в избирательных комиссиях? А подневольные бюджетники, которых сгоняют в массовки?
Несомненно Дмитрий прав, нынешний российский протест это протест моральный. Каждому с младых ногтей известно: нельзя сажать невиновных. Нельзя избивать людей. Нельзя их пытать и под пытками выбивать показания. Нельзя лгать, воровать, брать взятки, пользуясь своей неограниченной законами властью открыто издеваться над людьми. В конце концов, нельзя узурпировать власть. Любой нормальный человек подтвердит вам эти моральные аксиомы. Людоеды, конечно, проиграют. Но, товарищи...
А что с остальными-то делать? С теми инвалидами по зрению — уважаемыми телезрителями, кто скажет, что врать нельзя, но снова и снова повторит вам «информацию» тысячу раз уже солгавших ему и разоблаченных в своей лжи циничных госпропагандистов? Они, сознательно оправдывающие эту власть, людоеды? А те, кто, скороговоркой выдав «воровать нельзя», скажут, не моргнув глазом, что эти-то начальники хоть наворовались, а другие придут непременно такие же, но голодные, так пусть все и остаются на своих местах? И «ваще» все везде всегда воруют. Они людоеды? А те, кто, прекрасно понимая людоедскую сущность системы, радостно прыгал до потолка от побед в мочевой сочинской Олимпиаде, о которой все было ясно еще в момент ее циничной покупки?
Дмитрий! Куда денем 93 процента людоедов (по данным государственного ВЦИОМ), поддержавших и поддерживающих объявление войны Украине - оккупацию и аннексию Крыма? Или они, на чьих руках кровь тысяч украинцев, не людоеды? А кто? Понятно, 70 процентов недоумков, извините, наших сограждан, не заметивших после 2014 года ни падения уровня жизни, ни роста цен, тарифов, поборов и пенсионного возраста, и которые утверждают, что «воссоединение России и Крыма НИКАК не сказалось на их жизни». Опять-таки по данным ВЦИОМ. Казалось бы, что с недоумков взять. Но, товарищи, недоумки-людоеды, которые составляют даже не огромное большинство российского общества, но, по существу, и являются тем самым российским обществом, по-моему, не могут не наводить на определенные мысли любого думающего человека, не заставить говорить о накопившихся не только во власти — прежде всего в российском обществе проблемах. Сначала о них и только потом уже о природе, о погоде, о кино и количестве этажей.
А оптимизм Дмитрия мне очень понравился. Моральный протест, идеи, связанные с человечным отношением к окружающей действительности, обязательно победят... Какие тут могут быть возражения? Бесспорно, хорошо, чтобы людоедов победили. Только желательно, чтобы победители сами были не людоедами...
«Жители нескольких областей Украины отказываются принимать у себя эвакуированных из Китая сограждан. Митингуют, жгут шины и просят Богородицу не пускать к ним вывезенных из Уханя».
"Сожжем вместе с ними!"
"Не в тот самолет попала ракета"
Нет, это конечно не людоеды…
Это, демократия… Либеральная.
Це, Европа.
А теперь расскажите, какой смысл кому-то Украине войну объявлять? Как вы утверждаете обвиняя в этом Россию. Если они сами себе объявили.
И очень даже понятно, почему Крым из Украины сбежал. Вот вам и аннексия с оккупацией вместе.
Может с этого надо начинать – выяснить достоверна ли информация о терактах, которые готовила «Сеть». А то как бы получается, вы с Д.Щ., грудью встали на защиту боевиков-террористов.
Не знаю, какой смысл был Путину объявлять войну Украине. Может, чтобы повысить свой обвалившийся рейтинг и править воюющей Россией вечно, к чему, собственно, дело и идет? Но факт остается фактом, он официально объявил Украине войну - запросил разрешение Совета Федерации использовать Вооруженные силы на территории Украины, его получил и им воспользовался.
Никуда Крым не сбегал от Украины. Владимир Путин вам же честно по вашему телевизору рассказал, что это ОН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ начать работу по возвращению Крыма. Что он приказал перебросить туда спецназ со всей страны, ну, а дальше все все прекрасно знают. Захват спецназом Верховного Совета Крыма, назначение под дулами российских спецназовцев Верховным Советом гоблина, который больше 8% ни на одних свободных выборах не получал. Этот "референдум" за пару недель без списков избирателей и с тотальной фальсификацией, который в самой России по закону был просто невозможен, потому что на все про все потребовался бы год. Так что, не надо. Никто никуда не сбегал. По-русски это все называется оккупация и аннексия. И никак иначе.
Если вы не гражданин Украины, зачем вы все "украинские новости" из российского телека первым делом вываливаете? Не в состоянии, извините, допереть, что вас лживые госпропагандисты целенаправленно ими круглосуточно кормят, чтобы о творимом путинской бандой здесь и сейчас с вашей страной вы лишний раз даже задуматься не могли?
А вы, уверены, что «Сеть» не боевики, которые готовили теракты? Дайте факты. Или для вас факты это, «много кто поддержал» их? Имея ввиду «либерасню», которой хоть черт лысый, лишь бы нагадить путяну.
А вот для меня поддержка «либерасни» говорит об обратом. А если «Сеть» не причем, то такая поддержка медвежья услуга.
Кстати, по российскому уголовному кодексу Статья 353 УК РФ: "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет."
И срока давности по этим преступлениям нет...
И не смешите уже про демократию в Украине. Особенно на примере самолета из Китая.
"Сожжем вместе с ними!"
"Не в тот самолет попала ракета"
Или как одна украинская пассажирка высказалась по поводу вашей демократии в Украине: «Мне страшно. Даже не думала, что украинцы опустились до такого скотского состояния»
Если, это по-вашему демократия, которую вы хотите в России, то думаю, в России мало кто согласится с вашими «либеральными» потугами.
В своей телевизионной борьбе даже не заметили, как украинцы избрали себе православного русскоязычного президента, которого, по-вашему, уже давно вырезали. Еще раз примите мои искренние соболезнования.
Вот и докажете, что вы клеветник.
Зато, за вашей грязной проукраинской русофобией, где вы 93% россиян называете людоедами и далеко ходить не надо: «Дмитрий! Куда денем 93 процента людоедов (по данным государственного ВЦИОМ), поддержавших и поддерживающих объявление войны Украине - оккупацию и аннексию Крыма? Или они, на чьих руках кровь тысяч украинцев, не людоеды? А кто?».
Да ради бога. Каждый может убедиться в вашем "Заниматься «демократическими» выборами в системе, которую навязывает населению истеблишмент — это пустышка". И про гены вы там "неправильные", и про культуру, которой русскому народу не хватает. Если мои размышления о людоедах и российском обществе вы называете русофобией (заметьте, только вы), то ваши генетические экзерсисы уж точно подпадают под определение русофобии.