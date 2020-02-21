Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

В начале следующего года Ханты-Мансийский округ станет частью проекта «Прямые выплаты», организованного российским Фондом социального страхования. С этого момента заниматься назначением и выплатой некоторых видов пособий по больничному листу будет региональное отделение фонда.

В каких случаях положены выплаты?

В проекте указаны следующие виды пособий по обязательному социальному страхованию:

По временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастными случаями на производстве);

по беременности и родам;

при постановке на учет в ранние сроки беременности;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Что нужно для получения выплат?

Для получения пособия с 1 января 2021 года работник должен будет предоставить работодателю:

Листок нетрудоспособности;

справку о рождении ребенка или другие документы;

заполнить заявление с указанием реквизитов.

В течение пяти дней работодатель направит пакет документов в филиал или представительство регионального отделения по месту жительства. После этого специалисты рассчитают и переведут средства на счет работника.

Куда будут начислять деньги?

Работник может указать реквизиты банковского счета или получать на карту МИР любого банка. Кроме того, пособие можно получить почтовым переводом.

Когда будет начисляться пособие?

Пособие по уходу за ребенком с 1 января 2021 года будет перечисляться с 1 по 15 число каждого месяца. Остальные выплаты Фонда – в течение 10 дней с момента подачи сведений работодателем.

Для чего это нужно?

Задача проекта «Прямые выплаты» – исключить вероятность экономического преступления и риски невыплаты пособий работникам, когда у предприятия арестованы счета.

Отметим, что каждый год югорчанам оплачивают более 500 тыс. листков нетрудоспособности. 150 тыс. – в Сургуте и районе. Наряду с Югрой в 2021 году в проект войдут Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Пермский край, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край.