​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей

21 февраля участники югорской программы по улучшению жилищных условий населения начнут голодовку в Сургуте. В протестной акции выступят молодые матери, которые при покупке квартир в ипотеку воспользовались мерами поддержки от окружного правительства. На сегодняшний день 628 семей в Югре обвинили в том, что они стали участники программы незаконно. Теперь им необходимо в одночасье вернуть сотни тысяч рублей, которые на протяжении почти десятка лет Ипотечное агентство округа выплачивало им из бюджета Югры.

Как все начиналось?

У всех семей-участников программы похожая история. В 2010-2011 годах югорчане подали пакеты документы, на предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному кредиту или компенсации процентной ставки. По словам семей, чтобы войти в программу они предоставляли документы об отсутствии недвижимого имущества на территории округа, потому что именно такую справку требовали сотрудники Ипотечного агентства Югры (структура, созданная правительством округа).

Тогда же специалисты проверяли документы и назначали семьям меры поддержки. Например, семья Екатерины получила субсидию на погашение основного долга и компенсацию процентной ставки ипотечного кредитования. Благодаря этому девушка приобрела жилье и ежемесячно часть ее ипотеки перекрывалась деньгами, поступающими от правительства.

Почему семьи исключают из программы?

Проблемы у югорчан начались в 2018 году. Сотрудники Ипотечного агентства начали проверку участников на соответствие с требованиями программы. Выяснилось, что поддержку могут получать те жители округа, у которых нет вообще никакого жилого имущества по всей России.

«Спустя 7,5 лет в связи с тем, что на момент постановки у меня была доля в квартире в Краснодарском крае, несмотря на то, что о необходимости учитывать все жилье в собственности, включая за пределами округа, никто из сотрудников Ипотечного агентства не сообщил, моя семью признали неправомерно поставленной на учет. Нас исключили из программ, лишили субсидии на ребенка, подали иск с требованием вернуть неправомерно выплаченную компенсацию в размере 851 495 рублей. Все судебные инстанции проиграны (Екатерина обращалась в четыре — прим. авт.), — рассказала участница программы корреспонденту СИА-ПРЕСС. — Сегодня более 600 семей югорчан с кредитными долгами и исками на полумиллионные и более суммы называют обманщиками. Наши дети не смогут получить никакой государственной поддержки».

Девушка также отметила, что представители власти в личных разговорах признают просчеты сотрудников Ипотечного агентства Югры, но говорят, что ничем помочь не могут.

Что требуется от пострадавших югорчан?

Сейчас ипотечникам необходимо единовременно выплатить суммы, которые они получали в течение многих лет, иначе судебные приставы начнут изымать имущество в счет уплаты долгов. Возможность выложить условный миллион здесь и сейчас — есть далеко не у каждой семьи.

Наталья — многодетная мать в декрете. Источники ее дохода сейчас — пенсия по утере кормильца и детские пособия. Она должна Ипотечному агентству почти миллион рублей — непосильную для семьи сумму. Кроме того, девушка продолжает отдавать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту.

«Письмо от Ипотечного агентства о возврате процентной ставки для меня было шоком, как и тот факт, что субсидии на детей тоже не будет, — говорит пострадавшая. — Не считаю, что мы, люди, попавшие в подобную ситуацию, являемся обманщиками и недобросовестными гражданами. Условия были выполнены, не могут столько человек с разных городов Югры взять и обмануть. Это неправильная работа Ипотечного агентства и некомпетентность сотрудников, и даже скорее всего ловушка для простых людей».

Семья еще одной участницы программы по улучшению жилищных условий Татьяны также оказалась в затруднительной ситуации. Они были вынуждены отдать более 300 тысяч рублей Ипотечному агентству. Эти деньги были накоплены для лечения ребенка инвалида.

Можно ли вернуть сумму постепенно?

Последняя крупная протестная акция — голодовка сургутянок в сентябре 2019 года — закончилась встречей с уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой. Она предложила выдавать рассрочки на возврат денег Ипотечному агентству. Однако, по словам участников программы, получить ее не так просто — необходимо обращаться в суд. Кроме того, югорчане отметили, что ни один участник программы до сих пор не получил рассрочку.

Чего хотят добиться голодовкой?

Из-за отсутствия поддержки и диалога с властью ипотечники вновь решились на голодовку. Акция начнется 21 февраля в 14.00. «Исчерпав все остальные законные способы, считаем, что голодовка для нас — это последний шанс восстановить справедливость», — заявили представители инициативной группы. Место, где будет проходить акция, не уточняется.

По словам участников, они опасаются силового воздействия, поэтому держат подробности проведения голодовки в тайне.

Участники программы по-прежнему требуют прекратить административное преследование против них и выплатить те суммы, которые уже были списаны в уплату долга Ипотечного агентства. Помимо этого, они предлагают заключить мировые соглашения и досудебно урегулировать споры. Протестующие намерены вести переговоры о решении требований только с губернатором округа Натальей Комаровой.