С миру по нитке (02.20.2020) - Алёна Кожевова
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С миру по нитке

В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся

Как-то раз, отправляясь за продуктами в один из торговых центров, я заметила неприметную бабушку, которая сидела где-то в углу на проходной и безмолвно просила милостыню. По правде говоря, я не имею привычки подавать попрошайкам, так как осознание того, что многие из них наживаются на всех сердобольных, убивает все желание помочь.

Но, как мне показалось, та бабулька была не из таких: типичный «божий одуванчик», одетый в простое пальтишко, в платочке, с морщинистым лицом и глубоким, задумчивым взглядом. Недолго думая, я купила всего по мелочи и, вручив пакет, пробормотала что-то в роде «это вам, всего хорошего» и ушла по своим делам.

Спустя год, читая новостную ленту, я увидела новость о том, что в частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихсяПокупатели могут положить туда сахар, хлеб, крупу и другие товары, купленные за свои деньги, и тем самым помочь по существу, не отходя от кассы.

фото vk.com

Сначала я подумала, что идея хороша. Такое уже практикуется в разных городах России и, видимо, проект пользуется популярностью, раз добрался до моего захолустья. Действительно, мало ли у кого какая проблема, может, человеку банально не к кому обратиться, а такое нововведение хоть немного, но сможет поддержать бедных стариков и инвалидов, чтобы они не шли на паперть.

С другой стороны, (я в этом уверена) некоторые покупатели с таких «полок» окажутся далеко не нуждающимися людьми. Любой из нас хочет халявы, а тут такая возможность ухватить себе чего-нибудь. Не думаю, что продавец или администратор будут расспрашивать о доходах и работе, такие проекты делаются с расчетом на человеческую честность и милосердие.

Подобный случай уже происходил в Хакасии, где женщины в норковых шубах в прямом смысле атаковали «Полку добра», вынося продукты целыми сумками и заявляя, что они сами нуждающиеся, а дорогая шуба тут не при чем. В это время бедствующие старики брали продукты скромно, по чуть-чуть.

Пожалуй, такие акции позволяют отделить настоящих людей с добрым сердцем от обычных потребителей, которые кроме как брать для себя ничего больше сделать не могут. Надеюсь, что «Полка добра» в моем городе будет пополняться не только из карманов продавцов и администраторов магазина.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 112, комментариев: 0


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С миру по нитке

С миру по нитке
В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся
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