​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток (02.20.2020) - Михаил Сердюк, владелец компании «ДСК-1»
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​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток

Главное – компоновка жилых кварталов и общественной инфраструктуры

Фото автора
Фото автора

На портале siapress.ru идет дискуссия о том, какой этажности дома следует строить в Сургуте. Звучат мнения о том, что высотные дома – это в принципе нормально, и другие точки зрения – что преимущественно новое жилье в городе должно быть средней и низкой этажности. По просьбе редакции СИА-ПРЕСС свое мнение по этому поводу высказал строитель, депутат думы Югры и владелец компании «ДСК-1» Михаил Сердюк.

Весь мир признал ошибочной американскую градостроительную парадигму, по которой малоэтажные микрорайоны росли вширь, в итоге людям приходилось добираться до социальной инфраструктуры на машинах, это приводило к автомобилизации, загрязнению, пробкам, низкой подвижности и проблемам со здоровьем у местных жителей и так далее.

Но в жилищном строительстве важна не этажность как таковая, а компоновка домов, транспортной и социальной инфраструктуры. Есть огромное количество пятиэтажных микрорайонов, но пустых, без школ, детских садов и культурных учреждений, люди вынуждены получать все услуги в другом месте, поэтому дворы забиты машинами, и в конечном итоге жизнь там становится невыносимой. А есть высокоэтажные районы, где все рядом, и качество жизни там на хорошем уровне.

Поэтому, как это ни звучит парадоксально, высотный город может быть комфортнее, чем малоэтажный. Я сейчас не говорю о внешнем виде многоэтажек – вообще какой угодно дом можно сделать убогим с эстетической точки зрения. Я говорю о принципе, когда жители микрорайона должны получать все необходимые услуги в пределах 500 метров. Тогда им не нужны будут машины, не будет пробок, дворы можно будет делать не в виде парковок, а в виде общественных пространств. А многоэтажный дом сам по себе не плох – нужно только сделать качественную среду и достаточное количество лифтов. То есть все вопросы с высотным жильем решаются качественным подходом, и тому есть масса примеров: Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Гонконг и множество других.

Важен и сам факт обсуждения этого вопроса в Сургуте. Это значит, что мы находимся на правильном пути и идем в верном направлении дискуссии. Значит, будет и результат.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 314, комментариев: 5


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 13:53
Он случайно не строитель многоэтажек? "весь мир признал ошибочность американской модели малоэтажного строительства" - чем гнуснее ложь, тем скорее в неё поверят? Это явно не он сам сказал, это пресс-секретаря, знакомый с трудами Геббельса, написал.
Моби
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Сегодня в 14:30
Как элегантно наврал «строитель» - признана ошибочность не малоэтажной застройки, а одноэтажной - «субурбии». Это вообще-то разные вещи.
Моби
не нравится
Сегодня в 14:31
Ну и какая там инфраструктура у его дома на университетской? Пятерочка на первом этаже?
сургутянка
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Сегодня в 15:15
Автор, просто не знает, что с компоновкой кварталов у нас пробел. А вызван он тем, что вместе с развалом СССР рухнула вся обязаловка с компановкой, никто не несет ответственности, никто не знает на какую численность и сколько чего... Так вырос микрорайон Киртбая в котором нет школы, так вечный пустынь на мира подарили РПЦ, а те вторую пятилетку строят храм. А главное, если б город испытывал нужду в этом объекте, то его б давно построили. Теперь все в округе никогда и ничего не получат в шаговой доступности для массового отдыха и спорта. А очень надо! Вот Шатуньв обещал возместить ущерб и ушел вместе с обещаниями. Теперь другие... Они так же уйдут,
Я это к тому, что проект это не шуточки. Это судьбы! Пора вернуться к тем расчетам в градостроительных нормах.
Иван Меньшенин Моби
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Сегодня в 15:39
Моби прав, а Сердюк просто играет словами, вводя в заблуждение читателей. Малоэтажка это далеко не одноэтажка-сабурбия.

Да чего со строителя взять - у них напрямую от этажности маржа зависит, из-за постоянных издержек. Постоянные издержки те же, а квартир больше продаешь. PROFIT!

А что там с людьми, удобно им, не удобно им - да плевать же сердюкам. Хотя декларирует красиво.

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