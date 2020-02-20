​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток

На портале siapress.ru идет дискуссия о том, какой этажности дома следует строить в Сургуте. Звучат мнения о том, что высотные дома – это в принципе нормально, и другие точки зрения – что преимущественно новое жилье в городе должно быть средней и низкой этажности. По просьбе редакции СИА-ПРЕСС свое мнение по этому поводу высказал строитель, депутат думы Югры и владелец компании «ДСК-1» Михаил Сердюк.

Весь мир признал ошибочной американскую градостроительную парадигму, по которой малоэтажные микрорайоны росли вширь, в итоге людям приходилось добираться до социальной инфраструктуры на машинах, это приводило к автомобилизации, загрязнению, пробкам, низкой подвижности и проблемам со здоровьем у местных жителей и так далее.

Но в жилищном строительстве важна не этажность как таковая, а компоновка домов, транспортной и социальной инфраструктуры. Есть огромное количество пятиэтажных микрорайонов, но пустых, без школ, детских садов и культурных учреждений, люди вынуждены получать все услуги в другом месте, поэтому дворы забиты машинами, и в конечном итоге жизнь там становится невыносимой. А есть высокоэтажные районы, где все рядом, и качество жизни там на хорошем уровне.

Поэтому, как это ни звучит парадоксально, высотный город может быть комфортнее, чем малоэтажный. Я сейчас не говорю о внешнем виде многоэтажек – вообще какой угодно дом можно сделать убогим с эстетической точки зрения. Я говорю о принципе, когда жители микрорайона должны получать все необходимые услуги в пределах 500 метров. Тогда им не нужны будут машины, не будет пробок, дворы можно будет делать не в виде парковок, а в виде общественных пространств. А многоэтажный дом сам по себе не плох – нужно только сделать качественную среду и достаточное количество лифтов. То есть все вопросы с высотным жильем решаются качественным подходом, и тому есть масса примеров: Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Гонконг и множество других.

Важен и сам факт обсуждения этого вопроса в Сургуте. Это значит, что мы находимся на правильном пути и идем в верном направлении дискуссии. Значит, будет и результат.