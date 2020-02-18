​Хватит кошмарить учителя

В одном из детских садов Нефтеюганска скандал: родители увидели, что психолог пишет матерные комментарии в соцсетях. Обеспокоенные мамы готовят жалобу в прокуратуру на нерадивого педагога. Кстати, самое интересное то, что в общем детей и их родителей все устраивает — садик хороший, игрушек много, коллектив замечательный.
У меня вопрос к таким родителям: с чего вы взяли, что педагог в нерабочее время чем-то обязан вам или вашим детям?
Думаю, никто не будет рад неоплачиваемому сверхурочному труду. Так почему же вы требуете, чтобы учитель вел себя как в школе/детсаду круглосуточно? Возможно я удивлю кого-то, сказав, что помимо того, что педагог может материться в нерабочее время, он может еще пить алкоголь, ходить в туалет, вести свои личные страницы в соцсетях, заниматься сексом и отдаваться всем радостям жизни, как и любой другой человек (в рамках закона конечно).
В связи с этой ситуацией вспоминается недавнее «ЧП» в ульяновской школе. Там учитель пошла в отдел женского белья. Ученики застали ее в торговом центре за покупкой бюстгальтера, а родители этих внимательных парней-девятиклассников потребовали уволить педагога.
И с подобным абсурдом работники образовательной сферы сталкиваются ежедневно. Пару недель назад моя подруга (которая совсем недавно еще работала барменом) устроилась в школу педагогом-организатором. Перед собеседованием она вычистила все свои аккаунты в соцсетях — в корзину отправились фотографии со спиртным в руках, в ночных заведения и другие снимки, которые могут каким-то образом скомпрометировать ее образ, как профессионала.
В то же время безгрешные родители на застольях выпивают при детях, ходят с ними в магазины за бельем и почти наверняка матерятся (если не при малыше, то в соседней комнате, думаю, почти в 100% случаев).
И пока в неприкосновенных семьях родители вкладывают своим детям потребительское отношение к педагогу, давят на школу и детский сад через силовые структуры и департаменты образования по откровенно глупым поводам, из этой сферы уходит все больше молодых специалистов. Кто будет учить детей — вот вопрос, которым стоит задаться, учитывая расклад, где педагог должен всем и каждому.
Если в школе педагог сеет вечное – облико морали и культуру – а выйдя из школы превращается в шалаву или козла, то это называется двойные стандарты. Вот, дети, это сразу распознают.
Педагог, это не работа – педагог это призвание. Дня бы не протянул в этом аду.
Не хочешь работать педагогом – иди таскай мешки.
А чтобы педагог звучало гордо и был конкурс на место педагога, надо просто зарплату повысить в несколько раз от нынешней. Но, это зависит от самих педагогов.
Я ему говорю:
– Ты, чё делаешь дебил?
– Да, все равно каждое утро дворничиха убирает…
Вот как так? У него мама педагогом была. С советских времен. Завуч.
1) сначала не смог поступить никуда поприличнее;
2) а потом не смог найти приличного места работы, раз в школу пошёл.
Час работы репетитора стоит от 700 рублей... Прямой конфликт интересов: преподавателю не выгодно преподать урок качественно с первого раза, потому что в таком случае к нему на индивидуальное занятие потом не придут ученики.
В общем, двойные стандарты имели место. Поэтому это дерьмо и случилось – перестройка. Из-за двойных стандартов в воспитании. Что, едем дальше?..
Нет понимания для чего частное должно стать достоянием общественности.
С обращением в прокуратуру перебор. Есть уровень школы.
Белье покупать не только можно, но и нужно. ;) О подглядывающих и наблюдающих за процессом девятиклассниках пусть позаботятся родители.
Родителей разгрузить от бесконечных поручений педагогов объяснить непонятную или новую тему ребёнку, тем самым исключить потребительское отношение. Не к педагогам.
Каждый должен заниматься своим делом со всей своей посильной социальной ответственностью.