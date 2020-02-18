​Хватит кошмарить учителя

В одном из детских садов Нефтеюганска скандал: родители увидели, что психолог пишет матерные комментарии в соцсетях. Обеспокоенные мамы готовят жалобу в прокуратуру на нерадивого педагога. Кстати, самое интересное то, что в общем детей и их родителей все устраивает — садик хороший, игрушек много, коллектив замечательный.

У меня вопрос к таким родителям: с чего вы взяли, что педагог в нерабочее время чем-то обязан вам или вашим детям?

Думаю, никто не будет рад неоплачиваемому сверхурочному труду. Так почему же вы требуете, чтобы учитель вел себя как в школе/детсаду круглосуточно? Возможно я удивлю кого-то, сказав, что помимо того, что педагог может материться в нерабочее время, он может еще пить алкоголь, ходить в туалет, вести свои личные страницы в соцсетях, заниматься сексом и отдаваться всем радостям жизни, как и любой другой человек (в рамках закона конечно).

В связи с этой ситуацией вспоминается недавнее «ЧП» в ульяновской школе. Там учитель пошла в отдел женского белья. Ученики застали ее в торговом центре за покупкой бюстгальтера, а родители этих внимательных парней-девятиклассников потребовали уволить педагога.

И с подобным абсурдом работники образовательной сферы сталкиваются ежедневно. Пару недель назад моя подруга (которая совсем недавно еще работала барменом) устроилась в школу педагогом-организатором. Перед собеседованием она вычистила все свои аккаунты в соцсетях — в корзину отправились фотографии со спиртным в руках, в ночных заведения и другие снимки, которые могут каким-то образом скомпрометировать ее образ, как профессионала.

В то же время безгрешные родители на застольях выпивают при детях, ходят с ними в магазины за бельем и почти наверняка матерятся (если не при малыше, то в соседней комнате, думаю, почти в 100% случаев).

И пока в неприкосновенных семьях родители вкладывают своим детям потребительское отношение к педагогу, давят на школу и детский сад через силовые структуры и департаменты образования по откровенно глупым поводам, из этой сферы уходит все больше молодых специалистов. Кто будет учить детей — вот вопрос, которым стоит задаться, учитывая расклад, где педагог должен всем и каждому.