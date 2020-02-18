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​Хватит кошмарить учителя

Педагог в свободное от работы время может материться, покупать лифчики, ходить в туалет и вести личную жизнь

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

В одном из детских садов Нефтеюганска скандал: родители увидели, что психолог пишет матерные комментарии в соцсетях. Обеспокоенные мамы готовят жалобу в прокуратуру на нерадивого педагога. Кстати, самое интересное то, что в общем детей и их родителей все устраивает — садик хороший, игрушек много, коллектив замечательный.

У меня вопрос к таким родителям: с чего вы взяли, что педагог в нерабочее время чем-то обязан вам или вашим детям?

Думаю, никто не будет рад неоплачиваемому сверхурочному труду. Так почему же вы требуете, чтобы учитель вел себя как в школе/детсаду круглосуточно? Возможно я удивлю кого-то, сказав, что помимо того, что педагог может материться в нерабочее время, он может еще пить алкоголь, ходить в туалет, вести свои личные страницы в соцсетях, заниматься сексом и отдаваться всем радостям жизни, как и любой другой человек (в рамках закона конечно).

В связи с этой ситуацией вспоминается недавнее «ЧП» в ульяновской школе. Там учитель пошла в отдел женского белья. Ученики застали ее в торговом центре за покупкой бюстгальтера, а родители этих внимательных парней-девятиклассников потребовали уволить педагога.

И с подобным абсурдом работники образовательной сферы сталкиваются ежедневно. Пару недель назад моя подруга (которая совсем недавно еще работала барменом) устроилась в школу педагогом-организатором. Перед собеседованием она вычистила все свои аккаунты в соцсетях — в корзину отправились фотографии со спиртным в руках, в ночных заведения и другие снимки, которые могут каким-то образом скомпрометировать ее образ, как профессионала.

В то же время безгрешные родители на застольях выпивают при детях, ходят с ними в магазины за бельем и почти наверняка матерятся (если не при малыше, то в соседней комнате, думаю, почти в 100% случаев).

И пока в неприкосновенных семьях родители вкладывают своим детям потребительское отношение к педагогу, давят на школу и детский сад через силовые структуры и департаменты образования по откровенно глупым поводам, из этой сферы уходит все больше молодых специалистов. Кто будет учить детей — вот вопрос, которым стоит задаться, учитывая расклад, где педагог должен всем и каждому.


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18 февраля в 18:07, просмотров: 455, комментариев: 7


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Комментарии:
Сергей Б
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18 февраля в 20:14
Анастасия что-то все в кучу смешала – недопустимое потребительское отношение к педагогам и недостойное поведение педагогов.

Если в школе педагог сеет вечное – облико морали и культуру – а выйдя из школы превращается в шалаву или козла, то это называется двойные стандарты. Вот, дети, это сразу распознают.

Педагог, это не работа – педагог это призвание. Дня бы не протянул в этом аду.

Не хочешь работать педагогом – иди таскай мешки.

А чтобы педагог звучало гордо и был конкурс на место педагога, надо просто зарплату повысить в несколько раз от нынешней. Но, это зависит от самих педагогов.
Alkonowa1ow
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18 февраля в 21:13
Здесь мне кажется просто родители хотят видеть в педагоге нашего рыночного либерально- демократического общества моральный облик педагога Советского периода- педагога воспитателя будущих строителей коммунизма. Была государственная коммунистическая идеология. А школьник был под постоянным воздействием этой идеологии: младшие классы- октябрята, далее - пионеры и в старших выпускных - школьная комсомольская организация.
Сергей Б
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18 февраля в 22:10
Давно это было. Лет десять назад. Был у товарища в гостях. Ну, бухали. Курили на балконе. Пепельница как положено была. Покурили… Он берет пепельницу и вытряхивает в окошко.

Я ему говорю:
– Ты, чё делаешь дебил?
– Да, все равно каждое утро дворничиха убирает…

Вот как так? У него мама педагогом была. С советских времен. Завуч.
Флудер
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18 февраля в 22:23
Молодой преподаватель сегодня - это продукт двойного отрицательного отбора:
1) сначала не смог поступить никуда поприличнее;
2) а потом не смог найти приличного места работы, раз в школу пошёл.
Час работы репетитора стоит от 700 рублей... Прямой конфликт интересов: преподавателю не выгодно преподать урок качественно с первого раза, потому что в таком случае к нему на индивидуальное занятие потом не придут ученики.
Сергей Б
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18 февраля в 22:25
Есть еще примеры из советских времен – жестче. Непристойные. Но, модератор затрет.

В общем, двойные стандарты имели место. Поэтому это дерьмо и случилось – перестройка. Из-за двойных стандартов в воспитании. Что, едем дальше?..

Жучка
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18 февраля в 23:15
Учитель может вести какой угодно образ жизни в «непреступной», недосягаемой «семье», но одновременно понимать, что детям доступны социальные сети и преподаватель вроде как авторитет для них и пример для подражания.
Нет понимания для чего частное должно стать достоянием общественности.
С обращением в прокуратуру перебор. Есть уровень школы.
Белье покупать не только можно, но и нужно. ;) О подглядывающих и наблюдающих за процессом девятиклассниках пусть позаботятся родители.
Родителей разгрузить от бесконечных поручений педагогов объяснить непонятную или новую тему ребёнку, тем самым исключить потребительское отношение. Не к педагогам.
Каждый должен заниматься своим делом со всей своей посильной социальной ответственностью.
Александр Радовский
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18 февраля в 23:22
Как-то говорили с завучем на похожую тему. Он меня спросил: "Учитель может курить?". Я говорю: " Естественно, может ". Он: "А учитель физкультуры?". Я сказал: " Нет". Учитель стремится влиять на поведение детей. И самое интересное, дети на это влияние могут быть вполне согласны, если у них не будет повода его опровергнуть. С родителями у детей родственные отношения. К родителям они привыкли, а учитель, все-таки, человек со стороны. Поэтому я, как учитель, пиво в том районе буду покупать и нести только в тёмном пакете. Но конечно, до абсурда это доводить не надо, как в случае с покупкой белья в магазине.

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