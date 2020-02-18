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​Людоеды всё равно проиграют

Фото novayagazeta.ru
Фото novayagazeta.ru

Не так давно я написал статью с заголовком «Людоеды проиграют» – там я рассказывал о том, что идеи, связанные с человечным отношением к окружающей действительности, в исторической перспективе побеждают всегда, без каких-либо исключений. И казалось бы – вот мы увидели так называемое «дело Сети», квинтэссенцию государственного людоедства, но спустя неделю после того приговора я могу только еще раз констатировать – человеконенавистники в России не просто проиграют, они еще и активно, всеми силами приближают свой бесславный конец.

Давайте объясню. Если коротко, то группа молодых людей, которые как-то выражали недовольство происходящим в государстве (вообще-то зайди в каждую вторую кухню в стране – еще не такое услышишь) и, по версии следствия, готовились к терактам, что выражалось тренировками в страйкбол, были осуждены на очень большие сроки – до 18 лет. Проблемы две: они ровным счетом ничего не сделали (нет конкретного плана терактов, нет оружия, кроме разрешенного карабина «Сайга», нет взрывчатки, ничего нет), и доказательная база обвинения строится на признательных показаниях, которые, по словам осужденных, были выбиты пытками.

Сейчас набегут умники и скажут: а вы что, хотите, чтобы они вооружились, поубивали толпу народа, и после этого их поймали и посадили? Жалуетесь, мол, на полицию, когда та говорит «вот как убьют, тогда и приходите», а когда заранее поймали – вы и тут недовольны.

Тут мы, конечно, сталкиваемся с юридическим казусом «пластикового стаканчика». Это когда: сегодня мы не наказываем человека за бросок пластикового стаканчика в полицейского, а завтра он кинет бутылку, а послезавтра камень, а потом и до коктейля Молотова дойдет. Тут обвинение строится практически по тому же принципу: люди чем-то там недовольны, они читают Маркса, они организовались, бегали стреляли из страйкбольных ружей, а завтра, значит, возьмут свою «Сайгу» и пойдут на Кремль. А, и еще они сознались, что организовали террористическую ячейку. А про пытки придумали, все травмы себе нанесли сами, чтобы очернить следователей.

И знаете, в это еще можно было бы поверить – я сейчас говорю на полном серьезе. Если бы общественности предъявили всю доказательную базу: вот запись, как этот молодой человек систематически наносит себе повреждения, чтобы потом обвинить следствие в пытках. Вот круглосуточные съемки коридоров того СИЗО, где он содержался. Вот переговоры и переписки, где эта группа обсуждала свое желание купить где-то оружие и устроить какой-то теракт. Вот вам, дорогие недовольные приговором, кушайте, изучайте, не подавитесь.

Но ведь нет ничего такого. Нам говорят: верьте следствию, суду и ФСБ, им виднее, у вас ведь нет ни одного повода не доверять этим структурам. Да?

И самое главное в этой истории – это реакция. Общественность начинает бурлить. С каждым днем все больше людей узнает про дело Сети, охреневает, возмущается, подписывает разные петиции, стоит в пикетах. В общем, втыкает вроде как и безобидные, но на самом деле заметные и болезненные иголки в самые мягкие места людоедской системы. Показывает, что нельзя просто так, как во времена испанской инквизиции или сталинского КГБ, выбить признание пытками и посадить человека на долгие годы за то, чего он не делал.

И даже если сегодня общественность сфокусировалась на деле Сети (деле «Нового величия», деле Голунова, деле Котова, вписывайте что угодно), пропустив мимо своего взгляда хоть сотню аналогичных дел – для каждого силовика в стране, решившего, по его мнению, быстро и безболезненно сделать себе звездочку при помощи фиктивного дела, должен в голове зажечься маячок: завтра подобное может быть с ним. Что именно его творчество всплывет во всех СМИ, вылезет на международный уровень, по его уголовке будут писать сотни петиций, его имя будет на плакатах на митингах и пикетах. И вышестоящее руководство окажется перед выбором – сохранить принцип «не сдавать своих» и терпеть бесконечное жужжание в ухе, которое впоследствии выльется в избирательные бюллетени (не сомневайтесь), или все же, как с делом Голунова, отдать на растерзание проклятым либералам-гуманистам несколько исполнителей. А потом еще кого-нибудь. И еще кого-нибудь.

Именно по этой причине людоеды, в данном случае, российские государственные людоеды, проиграют. Граждане начали огрызаться на уголовные дела и приговоры, которые кажутся им неправосудными, где нет доказательной базы, где явно применялись пытки и подлоги. Да, подобное внимание получит не каждое дело, далеко не каждое. Да, взросление и самоорганизация общества в этом деле займет не неделю, не месяц и даже не год. Но самое главное – процесс запущен. Этот фарш нельзя прокрутить назад, джинн вылетел из бутылки и неожиданно начал заказывать ненароком открутившему крышку свои желания, не явно совпадающие с идеологией «начальник всегда прав» и «бабы еще нарожают». Придется исполнять.


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18 февраля в 14:35, просмотров: 647, комментариев: 3


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Комментарии:
старик
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18 февраля в 15:47
с каких пор, позвольте спросить у нас экономист Маркс тал запрещенной литературой? че-то я у него призывов к экстремизму не читал
йося
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18 февраля в 18:36
Пластиковый стаканчик оружие либертариата!

"Революцию делают люди. Вооружённые люди. Глядя на известную и широко растиражированную в виде иллюстраций в школьных учебниках скульптуру И.Д.Шадра «Булыжник – оружие пролетариата», не возникает ни малейшей тени сомнения, что «весь мир насилья мы разрушим до основанья…» именно подручными средствами типа обозначенного на скульптуре булыжника. Ну, может быть, ещё и огромным кольтом, отобранным у сатрапа-городового,......
.........Исходя из вышесказанного, можно с большой долей вероятности заявить, что лозунг про булыжник, который был главным оружием пролетариата, не более, чем миф. Революция делалась не голыми руками и камнями, а хорошо вооружёнными и знающими своё дело пролетарскими отрядами, а так же примкнувшими к ним революционными матросами и солдатами. Более того, эти отряды зачастую были моторизованными: в уличных боях, в том числе во взятии Зимнего Дворца, активно использовались бронеавтомобили.....

Походу со стаканчиком не то что бы явный перебор, а п....ц какой перебор.
Сергей Б
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18 февраля в 21:14
«Общественность начинает бурлить».

Значит, я не «общественность» – не бурлю.

Ну, и еще, сто с лишним миллионов россиян не «общественность» – не бурлят.

Автор подвизался на какой-то странной ниве – лохов разводить.

«Но ведь нет ничего такого. Нам говорят: верьте следствию, суду и ФСБ, им виднее, у вас ведь нет ни одного повода не доверять этим структурам. Да?»

Да. Граждане не доверяют «этим структурам». И что?

На этом основании граждане должны доверять этим позерам? Кинокритики, актеры, журналисты. Миронов… Да?

Где правозащитные общественные организации, которые защищают граждан от правовых проблем, которых тьма. В том числе и держат на контроле «дело Сети», поскольку там тоже граждане. Где в конце концов независимые профсоюзы, которые защищают трудящихся от тотального грабежа?

Нетути. Нате вам выкусите. Это неинтересно, хлопотно и ваще… не пиар.

«Но самое главное – процесс запущен». Какой?

Сериал «Санта-Барбара»? Мыльная опера.

Чтобы граждане не рыпались. И вместо решения своих проблем смотрели эту мыльную оперу и ахали-охали, как «либеральная общественность» «борется» за права граждан.

Походу, людоеды обложили россиян со всех сторон – муха не пролетит.

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