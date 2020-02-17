​Энергетик, юморист и верующий — 10 фактов о главе Сургута Вадиме Шувалове

Сегодня, 17 февраля, глава Сургута Вадим Шувалов празднует свой день рождения. Мэру города исполняется 62 года. О хобби именинника, его семье и прошлом — в материале СИА-ПРЕСС.

1. Шувалов 35 лет проработал в энергетике.

В 1981 году Вадим Шувалов окончил энергетический институт и переехал из родной Ивановской области в Сургут. В том же году он устроился работать электромонтером Сургутской ГРЭС-1 РЭУ «Тюменьэнерго». В компании он трудился до 2016 и дослужился до должности заместителя генерального директора.

2. На выборы главы Сургута Шувалов заявился в последний момент.

Вадим Шувалов стал кандидатом на пост главы города за час до окончания времени подачи заявок. Мэра выбирали депутаты думы Сургута путем тайного голосования. 20 народных избранников (из 20 присутствующих на заседании) отдали свои голоса за Шувалова. Всего в предвыборной гонке участвовали 13 кандидатов.

Кстати, по слухам Вадим Шувалов был согласованным со стороны правительства Югры участником выборов. Кроме того, говорят, что сам он к этой должности не стремился.

3. После вступления в должность мэра Шувалов работал над ораторским искусством со специалистами.

Вадим Шувалов до начала чиновничьей карьеры не часто соглашался на интервью и выступал перед публикой. Несколько осведомленных источников рассказывали о том, что после вступления в должность Шувалов некоторое время подтягивал мастерство оратора со специалистами.

4. Шувалов — самый возрастной глава Сургута.

Вадим Шувалов в отличии от своих предшественников стал главой города уже достигнув пенсионного возраста — в 58 лет.Леонид Рокецкий возглавил Сургутский горисполком в 46 лет, Александр Сидоров начал руководить администрацией Сургута в 38 лет, а Дмитрий Попов стал мэром в 46 лет.

На фото Александр Сидоров и Вадим Шувалов.

5. Первый глава Сургута в соцсетях.

Шувалов — первый глава Сургута с личными страницами в соцсетях. Причем мэр зарегистрировался создал собственные аккаунты спустя месяц работы в администрации города. Сейчас глава активен во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, Facebook и Instagram. В последней социальной сети у Шувалова наибольшее число подписчиков — 47 тысяч.

6. В прошлом году Шувалов стал участником интернет-скандала.

Шувалов нечасто, в отличие от многих других градоначальников, становится героем медиа-скандалов. За почти четыре года его работы в администрации вспоминается, пожалуй, лишь один: в октябре 2019 года несколько крупных анонимных Telegram-каналов атаковали главу Сургута постами о том, что его сын Илья Шувалова якобы является владельцем крупной сети игорных заведений «23бет.ру», директор которой попал под уголовное преследование. Сына мэра обвинили в том, что он при помощи влиятельного отца развил в городе сеть игорных заведений, чему «никак не мешала полиция», а затем распространил эту сеть по стране, и для прикрытия своих интересов вошел в Федерацию бокса России. Достоверность информации подтвердить или опровергнуть не удалось.

7. Зарплата главы администрации превышает 6 млн рублей в год.

Судя по отчету о доходах за 2018 год Вадим Шувалов получил зарплату в качестве градоначальника в размере 6,1 млн рублей. В тот же год ему выплатили 1,9 миллиона пенсии — страховой и из негосударственных пенсионных фондов. Еще 2,9 миллиона он получил в качестве доходов от вкладов в банках. Так доход главы за 2018 год составил 10,9 млн рублей.

Также во владении главы Сургута автомобиль Lexus GX460, два земельных участка и квартира, в пользовании — еще одна квартира и три гаража.

8. Мэр Сургута увлекается рыбалкой.

Главное хобби Вадима Шувалова, по его словам, — это рыбалка. На личных страницах в соцсетях он часто зовет себя заядлым рыбаком и делится фотографиями улова.

9. Шувалов — верующий православный.

Вадим Шувалов трижды паломничал на гору Афон, которая является святым местом для православных всего мира. Также глава посещает все крупные городские праздники, которые устраивает церковь: Крещение, Пасха, Рождество и другие.

10. Вадима Шувалова характеризуют как человека с юмором.

Глава Сургута большой любитель анекдотов — это знают не только те, кто знаком с ним лично, но и сургутяне, которые посещают городские мероприятия. В приветственных словах градоначальник нередко отпускает шуточки.

Кроме того, о наличии чувства юмора глава города сказал и на последней итоговой пресс-конференции. Корреспондент СИА-ПРЕСС задал Шувалову вопрос о том, не обиделся ли мэр из-за того, что стал героем мема, где его сравнили с Лунтиком.





«Я отреагировал абсолютно спокойно. У меня есть внучка, поэтому я знаю, что это популярный мультфильм, положительный герой, и сравнить меня с этим… (смеется) Это хорошо, пусть люди улыбаются. Хорошая предновогодняя шутка», — сказал тогда Шувалов.