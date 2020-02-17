​Почему в Сургуте не исполняют архитектурные указания президента

Спасибо нашему президенту и федеральному правительству! Говорю на полном серьезе и откровенно. Сейчас вопрос пойдет о разгоревшейся на позапрошлой неделе полемике по поводу строительства или ненужности и вредности строительства высотных домов – гетто – муравейников.

Итак. Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт в своей статье на портале Сиа-Пресс указал на то, что строить высокие дома – это нормально. Его цитата: «Главное, чтобы не уродовали лицо города». Точно такого же мнения придерживаются и городские чиновники от архитектуры. Сколь раз я им уже говорил о вредности высотного жилищного строительства в Сургуте, но воз и ныне там.

Кроме того, не раз этим же чиновникам говорил, что нужно вообще разработать полный вид (шаблон) города, в котором будут представлены и виды домов, и виды дорожек, и виды лавочек с урнами. Реакция та же.

И вот среди многих обсуждений с нашими чиновниками, один из жителей – членов Совета по Стратегии, упоминает о каком-то федеральном документе, который, вроде бы, настоятельно рекомендует и дома пониже, и лавочки по шаблону сделать в российских городах. На это чиновники от архитектуры очень тихо произнесли, что-то вроде: «Пришло, изучаем».

Я действительно очень рад, что изучают. Но прошло уже более года, а движения никакого. И вот я сам нашел эти документы и просто оказался по уши в культурном, а точнее архитектурном шоке. В самом хорошем смысле этого слова. Поехали!

Президент России Путин В.В. поручил организовать подготовку финальной версии Стандарта комплексного развития территорий. На сайте Кремля написано – пр-754, пункт 2, подпункт «з». Вот про это новость на сайте ТАСС.

Дак вот, в рамках этого президентского поручения, федеральное правительство поставило задачу вышеназванный финальный вариант Стандарта разработать, а по сути, доработать силами Минстроя России, государственного некоммерческого фонда «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Доработать – потому что непосредственно разработка этого Стандарта велась еще с 2016 года и его уже рассылали по всей стране. И к сегодняшнему времени он уже не только готов, но и изданы изменения ко всем его частям

Что же это за Стандарт? Лучше всего на этот вопрос ответит он сам: «Стандарт комплексного развития территорий – методическое руководство по развитию застроенных территорий и освоению новых. Рекомендации по формированию облика города и сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни». Кому интересно, вот ссылка.

Если резюмировать обывательское (не инженерное) понимание стандарта, то главные его тезисы сводятся к следующему:

1. Города должны застраиваться 5-8 этажными или 1-3 этажными домами.

2. В центре города могут быть дома до 9 этажей с РЕДКИМИ вкраплениями жилых доминант – башен до 18 этажей. ВЫШЕ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ!!!

3. Города должны быть компактными и строиться по квартальному, а не по микрорайонному принципу.

4. Высота домов должны быть соразмерна человеку, а не быть Кинг-Конгами и Циклопами.

5. Должны быть на основе стандарта закреплены принципы формирования вида и особенностей каждого города.

и т.д. и т.п.

Я уже вижу строителей, ой простите, девелоперов Сургута, которые кричат: «Дома ниже 15-ти этажей невыгодны для нас. Чем выше этаж, тем ниже наша родная себестоимость. Мы за ценой не постоим». Думаете, федералы не знали об этом вопросе?

В стандарте черным по белому написано: «По данным Центра городской экономики КБ «Стрелка», себе­стоимость строитель­ства 1 кв.м. пятиэтажно­го дома ниже на 10 процентов, чем аналогичный по­казатель для 18-этаж­ного. Это происходит за счет сокращения расходов на конструк­ции (фундаменты, колонны, перекрытия и пр.), вертикальные коммуникации (лиф­ты, незадымляемые лестницы), инженер­ные системы (отопле­ние, водоснабжение, канализация)».

Уверен, что наши чиновники на это скажут: «А у нас не осталось (ну, почти не осталось), не отданных в застройку территорий. А те, которые уже построены, с ними уже ничего не сделаешь». На это повторяю: думаете, федералы не знали об этом вопросе? Целая книга и каталог посвящены приведению в соответствие со стандартом уже застроенных районов города.

На самом деле, этот стандарт – шикарная вещь. Там написано действительно все. И, главное! В стандарте все написано понятным человеческим языком, там минимум сложных технических аспектов или эти аспекты вынесены отдельно от основной информации.

Я понимаю, что на все мои замечания про нашего президента и федеральное правительство городские чиновники будут говорить – это ведь, всего лишь «РЕ-КО-МЕН-ДА-ЦИИ».

Ну как сказать? Я уверен в том, что пройдет время – полгода, год, а может и меньше, и эти рекомендации превратятся в нормативные указания соответствующего министерства. И дальше по всей стране прокатится история из монолога нашего любимого сатирика Геннадия Хазанова: «Вопрос «Кто воздержался?», будет вызывать улыбку. Вопрос «Кто против?», будет что-то из английского юмора». Ну, потому, что это нормативно-правовой акт Российской Федерации, его надо будет выполнять.

И, кстати, как вы думаете, кто будет больше всего готов к этим изменениям? Крупнейшие федеральные строительные компании. Так же, как торговые и другие крупные федеральные и зарубежные сети, съели наших местных «в доску», то же произойдет и с «нашим» строительным бизнесом. Ничего личного, просто они предложат людям более комфортные, псевдоевропейские условия проживания по приемлемым ценам. И это касается не только Сургута.

У чиновников и строителей Сургута есть совсем немного времени, чтобы перестроится, перековаться. Потом можно хоть задоказываться, закричаться, что ты строишь в Сургуте -дцать и -сот лет, одним словом, испокон веков. Все доводы уже будут бесполезны. Люди уже полюбят других…