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Реновацию парка «За Саймой» один сургутский бюджет явно не потянет

Проект реконструкции парка готов. Он был представлен рабочей группе по созданию эко-парка «За Саймой» 10 декабря проектировщицами ООО «Среда комфорта». Ни для кого он не является секретом.

Другое дело, пока не было утверждения этого проекта с учетом доработок и обсуждений. А также пожеланий населения, которые были высказаны в ходе голосования за идеи на портале «100 городов».

Кстати, на мой взгляд, руководство города несколько увлеклось участием в различных конкурсах, устраиваемых Агентством стратегических инициатив.
Многие из участников нашей проекторной группы вначале верили, что участие на таких площадках как-то повлияет на финансирование нашего парка. А его реконструкция, или, как сейчас говорят, ревитализация, стоит порядка 1 млрд. рублей. Огромные деньги! И для Сургута, и для округа в целом, учитывая бюджеты на реализацию программы «Комфортная городская среда». Один сургутский бюджет явно не потянет, ведь в городе, кроме парка «За Саймой», есть и другие парки, скверы, лесные массивы, которые надо приводить в порядок. По оценкам некоторых экспертов, это тянет на все 3 миллиарда. Почти весь бюджет округа на программу «Комфортная городская среда»!

Однако, кроме 18 миллионов, выделенных на проектирование парка, и 30 миллионов на начало его обустройства в 2020 году, пока нет ничего на сегодняшний день, насколько я понимаю… Пиарить все это, конечно надо. Но и реально взаимодействовать с окружным и федеральным бюджетами нужно активнее.

Лично мне проект понравился. В нем есть лаконичность, такой северный минимализм, который вполне подходит нашему не совсем нарядному по стилю городу. В проекте также есть все, что отвечает названию «эко-парк». Элементы оформления, разделения на пешеходные и велосипедные маршруты, экотропа… Еще мне понравился проект тем, что в нем учли все наши пожелания по Ботаническому саду: приняли зонирование, предусмотренное первоначальным планом, в составе которого зоны «Парковая», «Флора Сибири», «Дендросад», опытного участка и административно-выставочная. Лично я принимала участие в работе над дизайном административно-выставочной зоны, естественно, на общественных началах. Уверена, если мы создадим эту презентационную зону Ботанического сада в таком виде, это будет уникальное и великолепное место в нашем Сургуте.

Еще мне понравился проект тем, что в нем очень осторожно привнесены развлекательные моменты. Зону «Лес» проектировщики не стали изменять даже велодорожками, что очень и очень важно, на мой взгляд. Так как этим мы сохраним этот зеленый массив как экосистему с птицами, животными, насекомыми… Это правильно! Мы современные люди, и уже понимаем, что самое лучшее и уникальное - созданное природой. И мы должны это сохранить особо тщательным образом. Поэтому веломаршруты будут сформированы главным образом по периметру парка, на перифериях, это будут самые шумные и популярные места.
Мне понравились многие элементы парка, придуманные проектировщиками – общественные места, беседки, сцены, особенно набережная, которая будет выполнена с применением дерева и экоматериалов.
Я уверена, что Сургут и его жители заслуживают такой красивый парк. Так же, как и чистую, полноводную Сайму.

Сайме я посвятила несколько своих статей. Некоторые были опубликованы на вашем портале. Во времена промышленного и бездумного, без учета экологических перспектив, освоения, Сайма была передавлена, все как будто специально делалось, чтобы ее убить. По мнению сургутских ученых, водоём сейчас оценивается как загрязненный и сильно загрязненный. Было бы странным создавать парк-бриллиант и не замечать, что происходит с его главным звеном, упомянутым в названии, - Саймой.

Все мы понимаем, что восстановление Саймы – возможно, более дорогостоящий процесс, чем сам парк. Но человеку надо отвечать за свои ошибки. И дело тут не в определённых людях, персоналиях, а вообще, в эволюции. Современное общество провозгласило экологию как новую политику. Неспроста. Нам надо выживать.

Я надеюсь, парк «За Саймой» с его рекой станет основой экологического каркаса всего Сургута. С красивыми ухоженными скверами, зелеными гостиными, просторными парками и маленькими садиками в совершенно разных стилях, представляющих культуры нашего многонационального Сургута. Только так он станет нам родным и таким, из которого никуда не захочется уезжать. Вот чего я жду от парка «За Саймой».


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17 февраля в 18:02, просмотров: 574, комментариев: 2


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фывфывфыв
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asdasdasdasd

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