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​Может ли частная стоматология потребовать предоплату во время записи на прием? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

zen.yandex.ru
zen.yandex.ru

«Несколько раз я записывалась в частную стоматологию в Сургуте на прием к врачу, но не приходила, потому что болела. И не предупреждала. Теперь при записи на прием с меня требуют предоплату — пять тысяч рублей. Имеют ли право?» — задает вопрос читательница siapress.ru Юлия Г.

По данным руководителя АНО «Югорский Советникъ» Алексея Редькина, стоматология вправе брать предоплату с клиента, если это обычная для компании практика. «Если стоматология работает по предоплате со всеми клиентами, то нарушения тут нет. Но если предоплату предлагают внести отдельно взятому лицу, то это уже нарушение прав потребителя», — поясняет эксперт.

В Роспотребнадзоре корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что для начала клиентке необходимо написать в стоматологию заявление в произвольной форме в двух экземплярах. Попросить дать мотивированный письменный ответ, на какие нормативно-правовые документы ссылается компания, требуя осуществить предоплату. Один экземпляр остается у них, а на втором необходимо проставить номер входящего с указанием ФИО принявшего специалиста и его подписью.

В течение десяти дней стоматология должна дать ответ, почему просит деньги за по факту еще не выполненную услугу. Если после обращения позиция компании не изменится, с собственным экземпляром заявления необходимо обратиться в Роспотребнадзор, который инициирует проверку.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали.

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту osminkina@siapress.ruили оставить в комментариях.


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17 февраля в 12:30, просмотров: 670, комментариев: 0


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