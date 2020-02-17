Минимальное вторжение

В этом году начнутся работы по обустройству - парка «За Саймой». В итоге любимое место отдыха сургутян превратится в эко-парк, обустроенный согласно современным мировым трендам на гармоничное сочетание дикой природы и объектов благоустройства. Проект, выполненный компанией «Среда комфорта», получил одобрение членов рабочей группы, которые в течении двух лет решали, каким быть главному городскому парку.

Итак, что предлагает проект?

1. Главная задача, которую ставили перед собой проектировщики, это минимальное воздействие на экосистему. Поэтому все материалы, которые будут использованы для благоустройства, экологичны и близки к природным.

«Мы изучали мировой опыт организации эко-парков. У нас все объекты выполнены в экостиле, в основном это дерево. Если кафе, то предполагается использовать дерево и стекло, чтобы объект гармонично вписывался в лес. Покрытие для пешеходных и велодорожек мы используем комбинированное – дерево и плитка специальная, которая сочетается с деревом», - рассказал генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

2. В парке появятся пешеходные и велодорожки, которые будут идти параллельно, но при этом разграничены. Теперь мамы, гуляющие с детьми, роллеры и велосипедисты не будут мешать друг другу.

Мнение

Елена Гончарова

генеральный директор «Русское радио в Сургуте», общественный эксперт:

«Лично мне проект понравился. В нем есть лаконичность, такой северный минимализм, который вполне подходит нашему не совсем нарядному по стилю городу. В проекте также есть все, что отвечает названию «эко-парк». Элементы оформления, разделения на пешеходные и велосипедные маршруты, экотропа… Еще мне понравился проект тем, что в него очень осторожно привнесены развлекательные моменты. Зону «Лес» проектировщики не стали изменять даже велодорожками, что очень и очень важно, на мой взгляд, так как этим мы сохраним этот зеленый массив как экосистему с птицами, животными, насекомыми… Это правильно! Мы - современные люди и уже понимаем, что самое лучшее и уникальное - созданное природой. И мы должны это сохранить особо тщательным образом. Поэтому веломаршруты будут сформированы главным образом по периметру парка, на периферии, это будут самые шумные и популярные места».

3. И самое главное, из-за чего в свое время было сломано немало копий: в экопарке появится Ботанический сад! На первом этапе будет благоустроена зона интродукции, где сейчас высажены редкие для наших широт растения. А со временем здесь должна появиться оранжерея и образовательный центр.

Мнение

Глеб Кукуричкин

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии СурГУ:

«Принципиально то, что идее ботанического сада не дали быть похороненной. В проекте это – изюминка и, по сути, причина самого факта этого проектирования, то есть от ботсада уже никуда не денемся. Есть вещи, которые еще нужно решить. Дело в том, что ботанический сад должен быть круглогодичным, постоянно функционирующим. Для этого нужна оранжерея, технические помещения, научные лаборатории. Мы договорились, что это место, где мы рассчитываем строить оранжерею и технические здания, мы на нем ничего не делаем – никаких спортивных, развлекательных сооружений, просто разбиваем газон. Самый простой и дешевый способ облагораживания территории, и ждем благоприятный момент. Когда парк получится благоустроить в целом, то останется построить то, что нужно, я считаю, и для города, и для региона».

И еще один важный момент. Все работы в парке будут вестись под контролем авторов проекта и администрации города. Что вселяет уверенность, что в итоге сургутяне в реальности увидят то же, что и в презентации.