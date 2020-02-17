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Минимальное вторжение

В Сургуте представлен проект реновации парка «За Саймой»

В этом году начнутся работы по обустройству - парка «За Саймой». В итоге любимое место отдыха сургутян превратится в эко-парк, обустроенный согласно современным мировым трендам на гармоничное сочетание дикой природы и объектов благоустройства. Проект, выполненный компанией «Среда комфорта», получил одобрение членов рабочей группы, которые в течении двух лет решали, каким быть главному городскому парку.

Итак, что предлагает проект?

  • 1. Главная задача, которую ставили перед собой проектировщики, это минимальное воздействие на экосистему. Поэтому все материалы, которые будут использованы для благоустройства, экологичны и близки к природным.

«Мы изучали мировой опыт организации эко-парков. У нас все объекты выполнены в экостиле, в основном это дерево. Если кафе, то предполагается использовать дерево и стекло, чтобы объект гармонично вписывался в лес. Покрытие для пешеходных и велодорожек мы используем комбинированное – дерево и плитка специальная, которая сочетается с деревом», - рассказал генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

  • 2. В парке появятся пешеходные и велодорожки, которые будут идти параллельно, но при этом разграничены. Теперь мамы, гуляющие с детьми, роллеры и велосипедисты не будут мешать друг другу.

Мнение

Елена Гончарова

генеральный директор «Русское радио в Сургуте», общественный эксперт:

«Лично мне проект понравился. В нем есть лаконичность, такой северный минимализм, который вполне подходит нашему не совсем нарядному по стилю городу. В проекте также есть все, что отвечает названию «эко-парк». Элементы оформления, разделения на пешеходные и велосипедные маршруты, экотропа… Еще мне понравился проект тем, что в него очень осторожно привнесены развлекательные моменты. Зону «Лес» проектировщики не стали изменять даже велодорожками, что очень и очень важно, на мой взгляд, так как этим мы сохраним этот зеленый массив как экосистему с птицами, животными, насекомыми… Это правильно! Мы - современные люди и уже понимаем, что самое лучшее и уникальное - созданное природой. И мы должны это сохранить особо тщательным образом. Поэтому веломаршруты будут сформированы главным образом по периметру парка, на периферии, это будут самые шумные и популярные места».

  • 3. И самое главное, из-за чего в свое время было сломано немало копий: в экопарке появится Ботанический сад! На первом этапе будет благоустроена зона интродукции, где сейчас высажены редкие для наших широт растения. А со временем здесь должна появиться оранжерея и образовательный центр.

Мнение

Глеб Кукуричкин

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии СурГУ:

«Принципиально то, что идее ботанического сада не дали быть похороненной. В проекте это – изюминка и, по сути, причина самого факта этого проектирования, то есть от ботсада уже никуда не денемся. Есть вещи, которые еще нужно решить. Дело в том, что ботанический сад должен быть круглогодичным, постоянно функционирующим. Для этого нужна оранжерея, технические помещения, научные лаборатории. Мы договорились, что это место, где мы рассчитываем строить оранжерею и технические здания, мы на нем ничего не делаем – никаких спортивных, развлекательных сооружений, просто разбиваем газон. Самый простой и дешевый способ облагораживания территории, и ждем благоприятный момент. Когда парк получится благоустроить в целом, то останется построить то, что нужно, я считаю, и для города, и для региона».

И еще один важный момент. Все работы в парке будут вестись под контролем авторов проекта и администрации города. Что вселяет уверенность, что в итоге сургутяне в реальности увидят то же, что и в презентации.


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17 февраля в 10:20, просмотров: 495, комментариев: 0


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