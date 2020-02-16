​С Днем рождения, дедушка Атанас!

Сегодня известному сургутскому общественнику и журналисту, демократу первой волны, основателю и почти бессменному председателю Болгарского землячества Атанасу Христову Атанасову исполняется семьдесят лет.

Нам хочется через сайт siapress.ru, на котором дедушка Атанас регулярно публикуется на исторические, политические и актуальные городские проблемы, поздравить его с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья, долголетия, в том числе и творческого, молодежного задора в отстаивания его позиции и, как он сам говорит, хотя бы еще двадцать лет жизни на своих ногах и своей головой!

Дедушка Атанас, как его тепло называют его соседи по дому на улице Каролинского, родился 16 февраля 1950 года в селе Караджалово, община Первомай, Пловдивского округа Республики Болгарии. Его отец всю жизнь проработал слесарем на машинно-тракторной станции и на других сельскохозяйственных предприятиях региона. Мать работала швеей в мастерской по обслуживанию населения в родном селе.

В 1965 г. закончил с отличием восьмиклассную прогимназию в родном селе и продолжил образование в машиностроительном техникуме в городе Хасково, который окончил в 1969 году.

В 1969-1971 гг. служил в болгарской армии оператором радиолокатора посадки (РСП-7) в с. Граф Игнатьево.

В 1971-1976 гг. был студентом дневного отделения в Высшем институте народного хозяйства в городе Варна. Перед госэкзаменом из-за конфликта с заместителем секретаря парторганизации Болгарской коммунистической партии института был исключен якобы за неуспеваемость.

В 1976 г. поступил на работу в Областной строительно-монтажный комбинат в городе Стара Загора, откуда по контракту с Государственным строительным объединением «Главболгарстрой» был направлен на работу в Советский Союз, в Болгарскую строительную группу (БСГ) в городе Сургуте, где трудился до 1985 г.

В 1977 г. поступил в Киевский экономический институт имени Д.С. Коротченко, который окончил в 1982 г. и получил квалификацию «инженер-экономист-программист».

Летом 1986 г. приехал как частное лицо в СССР, получил вид на жительство и поступил в Строительное управление № 5 треста «Сургутспецжилстрой», где проработал до 1994 г., когда переводом перешел в Сургутский государственный университет.

В Сургутском государственном университете Атанас Атанасов работал до 1998 г. – сначала в Пресс-центре, а затем – начальником Информационно-издательского центра.

С 1998 г. перешел в созданное им издательство «Дефис», где проработал в должности директора до выхода на пенсию в 2009 г. В «Дефисе» А.Х. Атанасов продолжал работать с сургутскими университетами – СурГУ и СурГПУ, с Ханты-Мансийской медакадемией. Издательство занимало особую нишу в региональном полиграфическом бизнесе, так как специализировалось преимущественно на выпуске научной и учебной литературы. За 20 лет в издательстве «Дефис» было подготовлено и отпечатано около 150 учебных и учебно-методических пособий, более 50 монографий сургутских ученых.

«Испытываю настоящее удовольствие держать в руках свежеобрезанную книгу!» – делится дедушка Атанас.

Параллельно с работой Атанас Атанасов всегда вел активную общественную деятельность.

В связи с прекращением контракта между Миннефтегазстроем СССР и ГСО «Глав-болгарствоем» Болгарии и ликвидацией Болгарской строительной группы встречался с тогдашним Председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным и решил положительно вопрос со смешанными болгаро-советскими семьями. После этой встречи собрал оставшихся в Сургуте после БСГ болгарских строителей, и было учреждено Сургутское болгарское землячество имени Кирилла и Мефодия (зарегистрировано решением Исполкомом Сургутского городского Совета от 16 мая 1991 г.). Это было первое этническое объединение в истории Сургута.

В этот 29-летний период (с некоторыми перерывами) он был его председателем. При проведении в Болгарии парламентских и президентских выборов в Сургуте 8 раз открывался избирательный участок. В Сургут приезжал болгарский посол в Москве, несколько раз приезжал генконсул Болгарии в Екатеринбурге. При проведении выборов всегда приезжали сотрудники посольства: торговый и политический советники посла, начальник и сотрудники консульской службы, последний раз приезжал полномочный министр (первый заместитель посла). Во время их приездов проводились встречи с главой города, с работниками администрации города, с начальниками ОВИР (миграционной службы), с пенсионным фондом, с представителями ЗАГСа по вопросам взаимного интереса, в частности по пенсионному обеспечению. При последних выборах г-н Шувалов с работниками городской администрации принял болгарских дипломатов и провел с ними очень полезный разговор.

Сургутские СМИ всегда активно отражали эти мероприятия.

В настоящее время болгарское землячество перерегистрировано окружным управлением юстиции как Региональная общественная организация «Болгарский национально-культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имени Святого Климента Охридского». Офис Землячества находится по адресу г. Сургут, ул. Республики, д. 75/3.

После Организационно-деятельностных игр (ОДИ), проведенных Георгием Петровичем Щедровицким, в 1991 г. провели учредительное собрание общественной организации «Клуб «Университет»» (зарегистрирован Решением Исполкома Сургутского городского Совета от 16 мая 1991 г.). Председателем Клуба был избран Виктор Иванович Лютый. После создания СурГУ в 1993 г. Клуб прекратил существование.

В 1989 г. из-за разногласий с Сургутским Народным фронтом (Валерий Забнин) группа политически активных граждан инициировала создание Сургутского Демократического Форума. Сопредседателями были избраны Атанас Атанасов, Владимир Чистов и Виктор Лютый. После назначения Виктора Лютого председателем Городского отдела народного образования, в соответствии с занятой Демфорумом линии департизации государственных органов, Виктор Лютый ушел из Демфорума, а Владимир Чистов стал заместителем председателя организации.

В 1993 г. Атанас Атанасов принял участие в учредительном совещании политического движения Егора Гайдара «Выбор России». Весной 1994 г. Сургутский Демфорум, вместе с уполномоченным представителем президента Бориса Ельцина по ХМАО Еремеем Айпиным, принял участие в учредительном съезде политической партии «Демократический выбор России» (партии Егора Гайдара). Позднее по рекомендации Еремея Айпина был избран руководителем регионального отделения партии. Выступая на съезде учредителем партии, Демфорум прекратил существование.

Атанас Атанасов принимал участие в конференции по создании «Союза правых сил», на учредительном съезде занял сторону Сергея Юшенкова, поддерживая сохранение Демвыбора России. На первой окружной конференции был избран председателем регионального отделения вновь созданной партии «Союз правых сил». После конфликта с Борисом Немцовым, который хотел поставить во главе окружной организации помощника депутата Николая Травкина, ушел из партии, но не допустил его избрания.

После убийства Сергея Юшенкова отошел от партийной жизни.

В 1989 г., в связи с новыми экономическими условиями, наступил кризис в донорстве крови. Возникла угроза для жизни людей из-за отсутствия донорской крови. По согласованию с главным врачом Станции переливания крови Николаем Стратоном, при близком взаимодействии и помощи председателя горисполкома Александра Сидорова, учредили Сургутское общество доноров, разработали Положение о донорстве в городе Сургуте и Сургутском районе, начали выдавать удостоверения Почетного донора Сургута и Сургутского района, разработали предложения, поддержанные решениями муниципальных властей города и района по стимулированию сдачи крови. В результате были созданы условия стабильной сдачи крови и обеспечение всего округа кровью и препаратами крови. Так в 1994 году в Сургуте были проведены 34 тыс. кровосдач. Для сравнения: многомиллионная Москва в многочисленных станциях переливания крови и в пунктах забора крови в крупных медицинских центрах осуществила около 60 тысяч кровосдач. Из-за того, что работа была налажена, надобность в Обществе доноров отпала, и в настоящее время оно прекратило свое существование.

Особое место в жизни дедушки Атанаса занимает Сургутский университет. Еще в политической платформе при создании Сургутского Демократического Форума было декларирована одной из своих основных целей создание регионального университета в Сургуте с филиалами и факультетами в основных городах округа.

Открытие Сургутского университета в качестве регионального с филиалами (отделениями) в городах Югры решало бы следующие принципиальные вопросы:

– При отправлении наших выпускников продолжить образование в других городах вероятность их возвращения в Сургут после окончания образования резко снижается в сравнении с той ситуацией, когда университет в Сургуте.

– Лучшие студенты останутся при вузах, где учатся, либо их подберут местные бизнес-структуры. В Сургут вернутся только те, кто не смог по той или иной причине устроится в большом городе, для которого жилищная проблема неразрешима. Сургут вынужден был бы довольствовать только теми, кто отсеялись.

– Город и впредь был бы вынужден покрывать дефицит специалистов привлечением иногородних, при чем из числа тех, кто не смог устроиться на «большой земле» (как правило не лучшего качества).

– При необходимости отправлять своих детей учиться в других городах (особенно в криминальных 90-х) затея была весьма рискованной.

– Не все родители и не всем своим детям смогли бы найти средства снимать квартиру, кормить и одевать своих детей в другом городе.

Эти и другие факторы убеждали демократов первой волны Сургута, что надо проталкивать свою идею. Они принимали активное участие в организации и проведении ОДИ, были в оргкомитетах по их проведению, выступали перед сургутянами, в СМИ. Сегодня сургутянам трудно представить наш город без СурГУ. Дедушка Атанас очень гордится тем, что внес посильный вклад, чтобы эта мечта стала явью.

«Я счастлив, что моя мечта, университет в Сургуте, сбылась. Я надеюсь, что нашему университету будут присвоены имена славянских первоучителей. Этим названием мы будем гордится, это название нас будет обязывать, будет нас мобилизовать», – заявил Атанас Атанасов на чествовании 25-летия Сургутского университета.

Работая руководителем издательского центра, он наладил полный цикл издательско-печатного процесса – от передачи текста на бумаге (часть авторов в то время еще не умели набирать свои работы на компьютере и передавали их напечатанными на пишущих машинках) или дискете, редактирование, корректура, верстка, печать, листоподбор, сшивание и склейка книжного блока, обрезка и передача уже готовой книги. Специалистов не было, всего добивались по методу «научного тыка».

Атанас так вспоминает свою работу в университете:

«Первую монографию, которой мы дали жизнь, была профессора Омского госуниверситета, популярного тогда российского политика и, некоторое время, генерального прокурора России Казанника. По приглашению ректора Назина, профессор Казанник приезжал в СурГУ и читал курс лекций по экологическому праву. Корреспондент Пресс-центра Лариса Чистова записывала на маленьком бытовом кассетофончике «Весна» (диктофона тогда еще не имели) в аудитории лекции Казанника перед студентами, потом студенты снимали эти кассеты на дискетах, потом этот сборник лекций передавали Казаннику, Алексей Иванович их перерабатывал в более удобоваримую форму, далее мы верстали, передавали Казаннику, он вносил правки, коррекцию, кое-что вычеркивал, кое-что дополнял, и в итоге … прошла презентация.

«Выпили с ректором и Казанником по рюмочке. Я был измотан, глаза красные – трое суток подряд я не спал. Водитель ректора отвез меня домой. Весь следующий день я проспал.

Мы дали путевку в жизнь десяткам монографий, методичкам и авторефератам… Помню (и храню) первый автореферат – на кандидатскую Владислава Зуевского. Был распечатан на игольчатом принтере и тиражирован на ризографе. Это была первая работа на нашем ризографе!

Кстати, любопытная деталь: ризограф выписал и получил в Москве, попросил фирму, у которой его купили (еще помню, называлась «ТетраПро» и находилась где-то в районе Измайловского парка), и его отвезли до вокзала. Оформил оплату и … остался без копейки. Надо было отвести и загрузить в вагон, а денег на грузчиков нет. Начал перетаскивать по двадцать метров, чтобы все было перед глазами. А от голода и сил не было. А надо было еще трое суток ехать…

Ко мне подошла женщина, цыганка. Красивая такая, загружала в вагон до Сургута ковры. Торговала коврами на рынке на «Арболите». Спросила, куда еду. Узнав, что я из Сургута и везу для университета, сразу дала какие-то распоряжения тем, кто грузил ее ковры, они мой груз затащили в вагон, потом сходила куда-то, притащила мне еду и… отказала дать информацию как ее найти в Сургуте и отдать ей деньги. Потом я ее нашел на рынке, принес ей денег, а она улыбнулась и отказала. Тогда все сургутяне, по мере своих возможностей, помогали молодому университету.

Кстати, работая в Издательском центре с Аграфеной Сопочиной, создали рабочую группу по изучению проблем аборигенного населения. Груня (Аграфена), которая жила и работала на стойбище, была научным руководителем, а я – координатором. С Георгием Ивановичем (Назиным) договорились, что все деньги, которые заработаем от сторонних заказов будут поступать на счет университета, но распоряжаться будем по своему усмотрению. Часть получали сотрудники в качестве премии, часть шли на приобретение расходных материалов и нужное оборудование, на такие средства отправляли Груню в Будапешт (Венгрия), Турку и Хельсинки (Финляндия), Тарту и Таллинн (Эстония), в Ригу (Латвия), где жили ее дочь и сын.

К нам приезжали и долго жили аспиранты из Венгрии, Германии, Эстонии, собирали материалы и писали диссертации: Флориан Штамлер из Германии, позднее профессор Кембриджа, ныне заместитель директора Арктического центра «Арктикум» в Роаниеми, Финляндия, доцент Штефан Дудек, ныне работает у Штамлера, Аймар Вентсель, профессор Тартуского университета в Эстонии. С ними поддерживаю контакты и ныне. Последним был Рудольф Хавелка, из Чехии, стипендиат Арктического центра. Так как я давно уже не работаю в СурГУ, Хавелка жил у меня дома, приглашения три раза я ему оформлял сам.

С Георгием Ивановичем попробовали реализовать идею подготовки специалистов из числа коренных малых народов Севера (аборигенов). Суть идеи была в том, что при университете формировалась группа выпускников средней школы со всего округа. Дело в том, что подготовка и уровень знаний этих детей не шла ни в какое сравнение с выпускниками специализированных школ и гимназий Сургута. Еще на первых экзаменах студенты-аборигены, видя свою подготовку и сравнивая с остальными студентами, уже после первых экзаменов уходили из университета. Получалось, что до диплома доходили единицы и то, как правило, с большими компромиссами и слабой подготовкой и уровнем знаний, только потому что они аборигены. Наша идея была в том, чтобы первый год в университете их «подтягивали», вскрывали пробелы в знаниях, чтобы уже на второй год они пошли на первый курс подготовленными учиться наравне с остальными студентами. Кроме того, в этом «нулевом» учебном году шла своеобразная профориентация: вскрывались сильные и слабые стороны будущих студентов, где и по какой специальности им лучше учиться – на механика, экономиста, юриста, медика… Вообще спрос на специалистов-аборигенов в округе огромный, но уровень подготовки выпускников далек от желаемого.

И потом, не обязательно поступивший в «нулевом» курсе потом должен продолжить в СурГУ. Может, ему место в педуниверситете или в мединституте, а может, ему лучше будет в профессиональном колледже.

А жили бы они отдельно, с педагогами-аборигенами, которые помогали бы адаптироваться в городской среде. Предполагали, что курс учебы для детей аборигенов будет растянут на 6-7 учебных лет (кроме первого «нулевого»). Важно было, что по окончании курса обучения выпускники-аборигены выйдут с дипломом не из-за того, что они аборигены, а потому что они усвоили полноценно учебный материал. Чтобы они были горды тем, что имеют не только «корочку», но и знания. К сожалению, после моего ухода и заболевания ректора эта затея, оставшаяся без генератора и «толкача» постепенно умерла.»

В настоящее время А.Х. Атанасов – председатель Региональной общественной организации «Болгарское землячество» и заместитель председателя Ханты-Мансийского регионального отделения Общества «Знание».

Член Союза журналистов России с 1995 г. Сотрудничал с газетами «Нефть Приобья», «Вестник», «Сургутская трибуна», «МК–Югра», «Новый город». В настоящее время сотрудничает с редакцией «Нового города» (сайт siapress.ru)

Живет в своей маленькой однокомнатной квартирке на улице Иосифа Каролинского. Соседи по дому уважительно его называют «дедушка Атанас». Это ему нравится. Он и на самом деле дедушка: имеет две дочери, два сына и (пока) четыре внука и одну внучку. У его сестры уже правнук и две правнучки. А значит и он уже прадед.

Здоровья и творческого долголетия, дедушка Атанас!