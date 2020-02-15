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​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

Скриншот из канала t.me/top_twit
Скриншот из канала t.me/top_twit

Внесение поправок в Конституцию России, объявленное президентом месяц назад, превратилось в ярмарку самых разнообразных и иногда комичных идей. Рунет отреагировал на них привычно – огромным количеством шуток и мемов. СИА-ПРЕСС подготовил для своих читателей тематическую подборку юмористического творчества россиян в связи с творящимся в стране законотворческим процессом.

Много шуток связано с президентскими сроками и, в частности, бытующим среди россиян мнением о том, что Владимир Путин меняет Конституцию, чтобы продлить свои полномочия. Глава государства, к слову, эту версию опроверг (запомните эти его слова хорошенько, пригодятся).

Отдельно рунет повеселился на тему того, что член «конституционного собрания», олимпийская чемпионка Елена Исинбаева через несколько недель после старта работы над правками основного закона заявила, что ранее не читала Конституцию.

Обитатели сети припомнили президенту его любимую фразу о том, что «нет времени на раскачку», которую он частенько повторяет, подгоняя своих подчиненных.

Идея о пожизненных сенаторах Совета Федерации тоже пришлась по духу весельчакам из интернета:

Отобразилось в народном творчестве и предыдущий, если так можно выразиться, опыт правок в Конституцию.

С особым весельем пользователи оттоптались на предложении закрепить в Конституции статус России как победителя во Второй Мировой войне.

Также людям понравилась идея внести упоминание Бога в основной закон.

Желание внести Бога в Конституцию патриарх Кирилл обосновал тем, что в России много верующих.

Всплыл в народном творчестве и предложение закрепить в основном законе статус брака в России как «союз мужчины и женщины».

Но больше всего рунет развлекался придумыванием новых идей, что еще нужно добавить в Конституцию. Тут полет фантазии оказался особо шикарным.

И главный вопрос:


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15 февраля в 12:47, просмотров: 2444, комментариев: 14


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Комментарии:
6xz34e
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15 февраля в 14:13
Уважаемая редакция!Еще Путин сказал,что "пока я Президент,родитель 1 и родитель 2 -не будет.Будет папа и мама".Помним, ЭТИ ЖЕ СЛОВА произносил про пенсионный возраст,пока Я Президент -возраст не повысим!!!Хотелось бы главному хозяину страны напомнить,как могуч и богат русский язык.
Сергей Б
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15 февраля в 14:43
Ржачь…

«Мало того, что пойдешь в посмешище – найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит, вот что обидно!»
Alkonowa1ow
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15 февраля в 15:57
Ну вот так всегда и везде. Либерально-демократическая свобода слова. Делу время- потехе час. Этот час у нас и так длится аж 24 часа в сутки. Для данных шуток достаточно Петросяна, Урганта с Хрусталёвым, Галустяна Сашу Маслякова с КВН и да и Жириновского. Мало? А вообще здесь подобные шутки неуместны! Шутники сами вероятно не понимают, что замахиваются на святое. Конституцию!!! Извините.
444 Alkonowa1ow
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15 февраля в 16:23
Где это видано, чтобы Петросян с Галустяном, Масляковым и Жириновским ржали над Путиным и его поправочками? А так вообщем получилось, дорогой для нашего бюджета робот - отвечатель на любые вопросы, что вы даже йосю по стебу над запутинскими пропагандистами, по-моему, переплюнули. Так держать!
Йося, не обижайтесь. Программа не виновата, он не хотел, само собой получилось
йося 444
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15 февраля в 16:38
Д а а уж!
Ну у у, что ж.
А ведь хотел написать, что святое это Библия, а конституция это .....,
Двенадцатый!, взял и все обломал.....
Alkonowa1ow 444
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15 февраля в 16:51
Все выдернули из контекста. Плоские шутки на любые темы уже всех достали. Одни пошутили над генералом Карбышевым. Другие над поправками в Конституцию пытаются шутит. И превратить нашу страну в балаган. Шутники. Ещё раз - шутки на эту тему неуместны.
444 Alkonowa1ow
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15 февраля в 17:58
И это пишет человек, процитировавший жулика Диму Самоцветова про "замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!" Из "Берегись автомобиля". На полном серьезе. Совсем уже машинка заела?
kosha 6xz34e
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15 февраля в 19:41
Может он имел ввиду Ростов и Одессу ?
kosha Alkonowa1ow
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15 февраля в 19:44
Шутки тут естественная реакция организма на внешний раздражитель.
kosha йося
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15 февраля в 19:47
Есть ещё вариант - написать новую библию.
йося kosha
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15 февраля в 21:41
А мне на ум приходит другая естественная реакция организма.....
йося Alkonowa1ow
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15 февраля в 21:43
Шарманка, запомни! если Народ шутит, то это не с проста....
йося kosha
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15 февраля в 21:44
Есть ветхи завет, новый завет, а это как будет....
йося
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15 февраля в 21:58
И еще раз специально для Шарманкина, шутки про ос. зак. появились не сегодня, еще при всеми нами дорогом сссере шутили:

Во время всенародного обсуждения Конституции СССР в
комиссию по подготовке новой конституции прислали изменения:
- Граждане СССР имеют право проживать на территории РСФСР,
УССР, БССР, а также право на труд в Коми АССР.

Новая статья Советской Конституции:
"граждане СССР имеют право на посмертную реабилитацию".

Такие вот шуточки

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