​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

Внесение поправок в Конституцию России, объявленное президентом месяц назад, превратилось в ярмарку самых разнообразных и иногда комичных идей. Рунет отреагировал на них привычно – огромным количеством шуток и мемов. СИА-ПРЕСС подготовил для своих читателей тематическую подборку юмористического творчества россиян в связи с творящимся в стране законотворческим процессом.

Много шуток связано с президентскими сроками и, в частности, бытующим среди россиян мнением о том, что Владимир Путин меняет Конституцию, чтобы продлить свои полномочия. Глава государства, к слову, эту версию опроверг (запомните эти его слова хорошенько, пригодятся).

Отдельно рунет повеселился на тему того, что член «конституционного собрания», олимпийская чемпионка Елена Исинбаева через несколько недель после старта работы над правками основного закона заявила, что ранее не читала Конституцию.

Обитатели сети припомнили президенту его любимую фразу о том, что «нет времени на раскачку», которую он частенько повторяет, подгоняя своих подчиненных.

Идея о пожизненных сенаторах Совета Федерации тоже пришлась по духу весельчакам из интернета:

Отобразилось в народном творчестве и предыдущий, если так можно выразиться, опыт правок в Конституцию.

С особым весельем пользователи оттоптались на предложении закрепить в Конституции статус России как победителя во Второй Мировой войне.

Также людям понравилась идея внести упоминание Бога в основной закон.

Желание внести Бога в Конституцию патриарх Кирилл обосновал тем, что в России много верующих.

Всплыл в народном творчестве и предложение закрепить в основном законе статус брака в России как «союз мужчины и женщины».

Но больше всего рунет развлекался придумыванием новых идей, что еще нужно добавить в Конституцию. Тут полет фантазии оказался особо шикарным.

И главный вопрос: