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Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка

В 2019 году наибольший интерес у читателей siapress.ru вызвала новость о массовой драке в Нижневартовске. Инцидент произошел 16 ноября в Ледовом дворце. По сообщениям очевидцев, потасовку начали подростки. Взрослые мужчины попытались их разнять, но безуспешно. Самое интересное, что никто из очевидцев и участников драки не заявил об этом в полицию. Силовики узнали о происшествии лишь на следующий день из социальных сетей, где было распространено видео потасовки. (65 тыс. прочтений).

На второй позиции среди самых полярных материалов 2019 года закрепилась новость о возможной эпидемии кори в Сургуте. В конце октября в город привезли годовалого ребенка из Махачкалы, зараженного корью. Однако надолго он не задержался, в тот же день его увезли в Ямало-Ненецкий автономный округ. (53 тыс. прочтений).

Закрывает тройку самых волнующих материалов текст о спасении 8-летних девочек от маньяка. Женщина откликнулась на крики о помощи одной из пострадавших и пришла на выручку детям. Ей удалось спугнуть мужчину, который преследовал девочек на протяжении нескольких улиц. Инцидент произошел 14 ноября в Нижневартовске. (32 тыс. прочтений).

Самыми обсуждаемыми в 2019 году на портале siapress.ru стали блоги Дмитрия Щеглова. На первой позиции его материал с заголовком – «Ненависть». На момент публикации рейтинга счетчик зафиксировал 141 комментарий. В своем блоге он порассуждал о поведении митингующих и сотрудников ОМОНа во время массовых протестов. Ближе к концу обсуждений комментаторы обратили внимание на необычайно большое количество комментариев и предложили дотянуть их до 150, но не вышло.

На второй строчке самых обсуждаемых тем закрепился блог Лилии Сулеймановой о жителях арендного дома в Сургуте, которые воюют с застройщиком за парковочные места. Ее материал набрал 114 комментариев.

Закрывает рейтинг текст Дмитрия Щеглова об автобусах в Сургуте, набравший 95 комментариев. В нем он выразил мнение о том, что город в плане общественного транспорта находится на уровне каменного века, а схему обеспечения народа общедоступным средством передвижения необходим актуализировать для всего муниципалитета.


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07 января в 10:02, просмотров: 6717, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Яковлевич
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07 января в 14:30
В 2020 читать Сиапрес невыносимо 90% новостей о смерти, хорош давайте позитивные новости

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