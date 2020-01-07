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​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники

Минувший год запомнился сургутянам резонансными происшествиями

Крупные ЧП, унесшие жизни, в течение всего 2019 года потрясали Сургут. Самым резонансным стало ДТП, где погибло три человека. Авария произошла 14 июля на улице Энергетиков. По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Lexus, выезжая с прилегающей территории, создал помеху для BMW. Управлявший немецкой иномаркой 25-летний пьяный мужчина, лишенный водительских прав, попытался уйти от столкновения, потерял управление, вылетел на газон и снес фонарный столб. Машину разорвало на две части и перевернуло. Водитель получил травмы, а трое пассажиров BMW умерли на месте аварии. Расследование обстоятельств ДТП до сих пор продолжается, а жители Сургута обсуждают несправедливые наказания для участников аварии — водителю Lexus грозит до семи лет лишения свободы, а мужчине, который находился за рулем BMW — штраф до трехсот тысяч рублей или тюрьма сроком на два года.

7 сентября на улице Гагарина дорожный каток компании «Северавтодор» насмерть задавил человека. Водитель спецтехники не заметил мужчину, который находился без жилета на объекте. В аварии погиб Павел Литвиненко, 37-летний сотрудник дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса (структура администрации Сургута).

2 августа жителей города шокировала новость о гибели полицейского. При исполнении обязанностей был убит 25-летний сержант городского УМВД Ильмир Ханов и ранен его напарник младший лейтенант полиции Александр Царегородцев. Правоохранители прибыли на вызов о нарушении общественного порядка и пытались помочь мужчине, который после порезал их ножом. Нападавший, сотрудник пожарной службы Филипп Иноземцев в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения. Он также погиб на месте — его застрелили сотрудники Росгвардии, прибывшие в качестве подкрепления.

Крупнейший в Сургуте пожар в этом году случился 25 ноября в жилом 26-квартирном доме в поселке Дорожный. Огнеборцы эвакуировали 46 человек, семь были госпитализированы, трое погибли. Предварительной причиной пожара названо замыкание. Правительство Югры и Сургута оказало финансовую поддержку погорельцам.


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07 января в 10:15, просмотров: 9055, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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07 января в 11:14
А вызывал полицию кто? Какую информацию они передали? И какую ответственность они несут за вызов, в котором погиб полицейский?ведь по их информации приехали сотрудники полиции даже без броника.
Злопыхалкин
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09 января в 03:56
Уважаемая редакция, пишите корректно: Иноземцев не погиб, а сдох.

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