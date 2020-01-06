​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

За попытку изменить курс авиалайнера югорчану предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»

Самым резонансным происшествием уходящего года можно считать попытку югорчанина угнать самолет «Аэрофлота». 22 января 41-летний житель поселка Угут Шавел Шаповалов находился на борту, который выполнял рейс «Сургут — Москва». Неадекватный мужчина начал угрожать экипажу и требовать развернуть авиалайнер в сторону Афганистана.

Командир воздушного судна посадил борт в аэропорту Ханты-Мансийска, а прибывшие на место силовики задержали невменяемого пассажира. Стоит отметить, что паники на борту, по словам очевидцев, не было благодаря профессиональной работе стюардесс.

В результате инцидента обвиняемый пробыл под арестом более полугода, после чего его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Такое решение вынес окружной суд. При этом Шаповалова освободили от уголовной ответственности.

Кстати, знакомые Павла Шаповалова характеризовали его как замкнутого, необщительного, но безобидного человека.