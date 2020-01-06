16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7325   EUR  85,7389  

Новости

Больше новостей
Власти России из-за коронавируса:
Комментировать
0
Вам не кажется, что истерика с коронавирусом надуманная?
Комментировать
0
Что для вас страшнее?
Комментировать
0
Вы удовлетворены мерами борьбы с эпидемией коронавируса в Югре?
Комментировать
0
Вы боитесь потерять свои доходы из-за экономического кризиса и эпидемии коронавируса?

Да 72.7%

Нет 24.4%

Не знаю 2.9%

Всего голосов: 311

Комментировать
0
Больше опросов

Новости бизнеса

Больше новостей бизнеса →

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

За попытку изменить курс авиалайнера югорчану предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»
За попытку изменить курс авиалайнера югорчану предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»

Самым резонансным происшествием уходящего года можно считать попытку югорчанина угнать самолет «Аэрофлота». 22 января 41-летний житель поселка Угут Шавел Шаповалов находился на борту, который выполнял рейс «Сургут — Москва». Неадекватный мужчина начал угрожать экипажу и требовать развернуть авиалайнер в сторону Афганистана.

Командир воздушного судна посадил борт в аэропорту Ханты-Мансийска, а прибывшие на место силовики задержали невменяемого пассажира. Стоит отметить, что паники на борту, по словам очевидцев, не было благодаря профессиональной работе стюардесс.

В результате инцидента обвиняемый пробыл под арестом более полугода, после чего его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Такое решение вынес окружной суд. При этом Шаповалова освободили от уголовной ответственности.

Кстати, знакомые Павла Шаповалова характеризовали его как замкнутого, необщительного, но безобидного человека.


нравится (14) не нравится (5)
06 января в 12:24, просмотров: 9476, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
09 января в 22:27
что людям спокойно не сидится.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика