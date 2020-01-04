​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян

Судя по опросам Meduza и интернет-энциклопедии Memepediaсамым популярным мемом 2019 года в России можно считать картинку, где женщина орет на кота. Шутка полюбилась тысячам пользователей сети. Это изображение обычно используют, чтобы обыграть драматичную ругань.

Шаблон объединяет два ранее существовавших мема, которые не были популярны. Первая картинка — это скриншот из 14 эпизода второго сезона телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где героиня сериала Тейлор Армстронг плачет во время ссоры, а подруга пытается ее успокоить. На втором изображении кот, которого зовут Смагл, сидящий в ресторане. После объединения картинок получилось будто плачущая женщина в истерике кричит на животное, а тот, в свою очередь, озадаченно сидит за столом.

Кстати, у питомца, героя мема, даже есть свой Instagram-аккаунт, на который подписано 1,4 млн пользователей. В описании профиля кота сообщается, что он ненавидит овощи.