Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

В 2019 году нас покинуло немало знаменитых людей.
Большинство из них ушли в преклонном возрасте, но некоторые — совсем молодыми. Кто-то давно боролся с серьезными болезнями, а чья-то смерть стала настоящей неожиданностью.
Подводя итоги 2019 года газета «Новый Город» и портал СИА-ПРЕСС вспомнили тех, кого с нами больше нет.
Иван Бортник
79 лет
Российский актер театра и кино. Наиболее известен по фильму «Место встречи изменить нельзя».
Масадзо Нонака
113 лет
Японский сверхдолгожитель, старейший мужчина в мире.
Кирилл Толмацкий
35 лет
Российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актер и поэт, известный под сценическими псевдонимами Децл.
Карл Лагерфельд
85 лет
Немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.
Кит Флинт
49 лет
Вокалист и танцор британской электронной группы «The Prodigy».
Владимир Этуш
96 лет
Советский и российский актер театра и кино. Наиболее известен ролью товарища Саахова в «Кавказской пленнице».
Юлия Началова
38 лет
Российская певица, актриса и телеведущая.
Алексей Булдаков
68 лет
Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Российской Федерации.
Вилли Токарев
84 года
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.
Элина Быстрицкая
91 год
Советская и российская актриса театра и кино. Известность получила после того, как сыграла Аксинью в фильме «Тихий дон» 1957 года.
Александра Назарова
79 лет
Советская и российская актриса театра и кино.
Марк Захаров
85 лет
Советский и российский режиссер театра и кино. Особо известен по фильму «12 стульев».
Алексей Леонов
85 лет
Летчик-космонавт СССР, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.
Юрий Лужков
83 года
Государственный и политический деятель, второй мэр Москвы. Занимал должность в течение 18 лет.
Георгий Данелия
88 лет
Выдающийся режиссер, снявший такие фильмы как «Мимино», «Кин-дза-дза!».
Николай Иванисов
77 лет
Основатель МБОУ СОШ № 46, депутат IV и V созывов думы города Сургута.
Борис Проводников
95 лет
Коренной сургутянин, ветеран Великой Отечественной войны.
Андрей Шахов
93 года
Ветеран Великой Отечественной войны. Он прожил в Сургуте почти полвека, много лет проработав на Сургутской ГРЭС-2.
Андрей Григорьев
46 лет
Главный инженер компании «Сургутские городские электрические сети».
Анна Букреева
97 лет
Участница Великой Отечественной войны, активная общественница, член клуба «Фронтовые подруги».