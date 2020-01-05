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Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

pixabay.com
pixabay.com

В 2019 году нас покинуло немало знаменитых людей.

Большинство из них ушли в преклонном возрасте, но некоторые — совсем молодыми. Кто-то давно боролся с серьезными болезнями, а чья-то смерть стала настоящей неожиданностью.

Подводя итоги 2019 года газета «Новый Город» и портал СИА-ПРЕСС вспомнили тех, кого с нами больше нет.

Иван Бортник

79 лет

Российский актер театра и кино. Наиболее известен по фильму «Место встречи изменить нельзя».


Масадзо Нонака

113 лет

Японский сверхдолгожитель, старейший мужчина в мире.



Кирилл Толмацкий

35 лет

Российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актер и поэт, известный под сценическими псевдонимами Децл.


Карл Лагерфельд

85 лет

Немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.


Кит Флинт

49 лет

Вокалист и танцор британской электронной группы «The Prodigy».



Владимир Этуш

96 лет

Советский и российский актер театра и кино. Наиболее известен ролью товарища Саахова в «Кавказской пленнице».


Юлия Началова

38 лет

Российская певица, актриса и телеведущая.




Алексей Булдаков

68 лет

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Российской Федерации.


Вилли Токарев

84 года

Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.



Элина Быстрицкая

91 год

Советская и российская актриса театра и кино. Известность получила после того, как сыграла Аксинью в фильме «Тихий дон» 1957 года.


Александра Назарова

79 лет

Советская и российская актриса театра и кино.




Марк Захаров

85 лет

Советский и российский режиссер театра и кино. Особо известен по фильму «12 стульев».




Алексей Леонов

85 лет

Летчик-космонавт СССР, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.


Юрий Лужков

83 года

Государственный и политический деятель, второй мэр Москвы. Занимал должность в течение 18 лет.


Георгий Данелия

88 лет

Выдающийся режиссер, снявший такие фильмы как «Мимино», «Кин-дза-дза!».


Николай Иванисов

77 лет

Основатель МБОУ СОШ № 46, депутат IV и V созывов думы города Сургута.




Борис Проводников

95 лет

Коренной сургутянин, ветеран Великой Отечественной войны.





Андрей Шахов

93 года

Ветеран Великой Отечественной войны. Он прожил в Сургуте почти полвека, много лет проработав на Сургутской ГРЭС-2.


Андрей Григорьев

46 лет

Главный инженер компании «Сургутские городские электрические сети».




Анна Букреева

97 лет

Участница Великой Отечественной войны, активная общественница, член клуба «Фронтовые подруги».


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05 января в 12:57, просмотров: 4699, комментариев: 0
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