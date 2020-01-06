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Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

2019 год для Сургута был знаковым – городу исполнилось 425 лет. Дата хоть и солидная, но не круглая, возможно, поэтому празднование прошло скромно. К юбилею приурочили выставки, фестивали, культурные акции, начавшиеся с весны. А вот само празднование дня рождения 12 июня оригинальностью не отличалось – все те же народные гулянья на центральной улице, выступления приглашенных звезд и традиционная лотерея с суперпризом – автомобилем «Лада Гранта». И в финале салют на сладкое.

50 лет отметил Городской культурный центр, больше известный сургутянам как ДК «Строитель». Правда, самого долгожданного подарка – нового здания юбиляр пока не получил, окружные депутаты пообещали только выделить деньги на его проект.

Сургутский ЗСК отпраздновал в апреле 35 лет. На сегодня это крупнейшее предприятие России по переработке газового конденсата, которое выпускает более 20 наименований продукции. В основном, конечно, на вывоз. Но и нам кое-что перепадает: треть производимого бензина и дизельного топлива реализуется в Югре.

25 лет исполнилось со дня образования АО «Аэропорт Сургут». В честь этой даты воздушная гавань целую неделю провожала и встречала пассажиров живой музыкой. Кстати, в этом году аэропорт обслужил более полутора миллионов человек.

Осенью Сургутский музыкально-драматический театр открыл юбилейный 20-й сезон. Образовавшийся когда-то как молодежный, а теперь маститый и солидный, театр подготовил для своих зрителей три премьеры – это драма «Гроза» по пьесе А. Островского, музыкальная постановка «Сказка о царе Салтане» по произведению А. Пушкина и спектакль «Коварство и любовь» по драме Ф. Шиллера.

20 лет отметил мясокомбинат «Сургутский». Придуманный здесь слоган «Лучше местное — родное, чем чужое привозное» знает каждый житель города. Само предприятие охотно поставляет свою продукцию и в другие регионы. А восемь наименований мясных деликатесов входят в ТОП-100 лучших товаров России.


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06 января в 10:00, просмотров: 2346, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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06 января в 23:25
В жизни Сургута в последние годы были две круглые юбилейные даты. Июнь 2015 г.- 50 лет присвоение городу статуса города окружного подчинения. Прошёл юбилей, без размаха,как обычный день города. А круглее даты- 50 лет-придумать трудно. В июне 1968 году Сургут впервые в статусе города широко и с размахом отметил своё 375-летие. На Черной речке былы организованы городские народные гуляния, концерты и спортивные состязания. К юбилею впервые ряду выдающихся сургутян было присвоено звание Почетного гражданина города Сургута. Широко отмечалось и 400 летие Сургута. Был создан оргкомитет, который проделал большую работу, чтоб праздник удался. Наши соседи из Нижневартовска в июне с 70- годов отмечают день города в форме музыкального фестиваля «Самотлорские ночи». К сожалению, это в прошлом, когда умели и трудиться, и веселиться. В настоящее время День рождения города совместили с Днём России. И получилось некое формальное мероприятие, с набором элементов, повторяющихся из года в год. Да и погода порой не летняя. Поэтому вероятно День города нужно отмечать ближе к конкретной дате образования города Сургута т.е, конец июня- начало июля, либо совместить с Днём нефтяника в сентябре. А День России это государственный праздник со своими атрибутами. Во многих городах он превращается в обязаловку для отчета. Что касается 425-летия, то почему бы и не считать его юбилейным годом. Четыре раза за столетие не так уж и много юбилеев!

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