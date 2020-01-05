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Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Активнее всего в уходящем году депутаты обсуждали с чиновниками и коммерсантами возможность передачи сургутских теплосетей во владение уральской корпорации СТС.

Если в соседнем Нижневартовске теплоснабжение отдали частникам быстро и безболезненно, то в Сургуте депутаты активно лоббировали интересы своих избирателей – концессия в первую очередь ударила бы по их кошельку, ведь с подписанием соглашения тарифы бы резко подскочили в среднем на 300 рублей.

Пытаясь понять, действительно ли городу нужна концессия по теплу или же это дань федеральным трендам, сургутские политики задавали спикерам корпорации многочисленные вопросы, так и оставшиеся без ответа в этом году.

Впрочем, волнение депутатов можно понять: Сургут – город северный. Любая ошибка концессионера может лишить горожан тепла в морозные дни, поэтому новых игроков к старой инфраструктуре нужно подпускать с особой тщательностью. Этим председатель думы Надежда Красноярова и мотивировала придирчивость своих коллег. Что будет дальше с передачей теплосетей в частные руки – покажет только время.

Однако депутаты не против концессии как таковой. Так, дума одобрила строительство ряда школ по этому механизму. К тому же, наконец-то сдвинулся с мертвой точки вопрос убыточности центрального рынка. После ряда замечаний депутаты все-таки приняли проект приватизации рынка, и в следующем году город приступит к поискам частного инвестора, на деньги которого предприятие будет модернизировано.

Из других ярких событий: сменился председатель комитета по городскому хозяйству. Виктор Пономарев занимал эту должность два созыва, и к концу года добровольно снял с себя полномочия, чтобы стать главой всех «единоросов» от сургутской думы. По его рекомендации члены комитета избрали нового главу комитета, Владимира Клишина.

Закончился год празднованием дня рождения – 20 декабря думе Сургута исполнилось 25 лет. Избранников этого и прошлых созывов поздравили окружные и областные депутаты, глава города, чиновники и директоры нефтегазовых компаний.


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05 января в 09:00, просмотров: 2101, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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06 января в 02:38
Концессия Сургутский тепловым сетям в принципе не нужна. Этот актив городов своё время получил от ведомств в виде пиковых котелен и магистральных сетей и в течение 20 лет как минимум проводил модернизацию сетей и тепловых пунктов, поэтому они будут работать и приносить концессии доходы. Что касается магистральных сетей от ГРЭС-1 до пиковой котельной на Мира, то это актив не города, а ранее принадлежал Тюменьэнергоналадке (посредник) поэтому непонятно будет ли он входить в концессию. Если это все объединится то тариф на тепло должен снизится до отпускной цены теплоносителя ГРЭС-1. Но вероятно концессия имеет другие планы, которые обывателю не понять. Или не дано знать. Поэтому депутатам надо включать голову в данном вопросе. Важнейшая работа в 2020 году.
Будулай Алмазов
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06 января в 03:57
А понятие амортизационных отчислений к нашим тепловым сетям как-то относится? Если относится, то почему нас может спасти от разрухи только концессия?

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