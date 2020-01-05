Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Активнее всего в уходящем году депутаты обсуждали с чиновниками и коммерсантами возможность передачи сургутских теплосетей во владение уральской корпорации СТС.

Если в соседнем Нижневартовске теплоснабжение отдали частникам быстро и безболезненно, то в Сургуте депутаты активно лоббировали интересы своих избирателей – концессия в первую очередь ударила бы по их кошельку, ведь с подписанием соглашения тарифы бы резко подскочили в среднем на 300 рублей.

Пытаясь понять, действительно ли городу нужна концессия по теплу или же это дань федеральным трендам, сургутские политики задавали спикерам корпорации многочисленные вопросы, так и оставшиеся без ответа в этом году.

Впрочем, волнение депутатов можно понять: Сургут – город северный. Любая ошибка концессионера может лишить горожан тепла в морозные дни, поэтому новых игроков к старой инфраструктуре нужно подпускать с особой тщательностью. Этим председатель думы Надежда Красноярова и мотивировала придирчивость своих коллег. Что будет дальше с передачей теплосетей в частные руки – покажет только время.

Однако депутаты не против концессии как таковой. Так, дума одобрила строительство ряда школ по этому механизму. К тому же, наконец-то сдвинулся с мертвой точки вопрос убыточности центрального рынка. После ряда замечаний депутаты все-таки приняли проект приватизации рынка, и в следующем году город приступит к поискам частного инвестора, на деньги которого предприятие будет модернизировано.

Из других ярких событий: сменился председатель комитета по городскому хозяйству. Виктор Пономарев занимал эту должность два созыва, и к концу года добровольно снял с себя полномочия, чтобы стать главой всех «единоросов» от сургутской думы. По его рекомендации члены комитета избрали нового главу комитета, Владимира Клишина.

Закончился год празднованием дня рождения – 20 декабря думе Сургута исполнилось 25 лет. Избранников этого и прошлых созывов поздравили окружные и областные депутаты, глава города, чиновники и директоры нефтегазовых компаний.