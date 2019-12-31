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Уходящий год в Сургутском районе запомнится как год большого благоустройства

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

Новый год и Рождество – это самые радостные зимние праздники, которые наполнены особой атмосферой и настроением. Мы надеемся на добрые перемены, на успешное осуществление новых планов.

Уходящий год в Сургутском районе запомнится как год большого благоустройства. Во многих поселениях открылись новые детские площадки. В Федоровском появились две благоустроенные аллеи, в Барсово новый сквер. Деревню Русскинскую украсил арт-парк, созданный по проекту детей. В Солнечном, Барсово и Белом Яру реализован проект по архитектурно-художественному освещению.

Весной 2019 открылась новая школа в поселке Высокий Мыс. В течение года мы построили спортивные комплексы в Фёдоровском, Угуте и Ульт-Ягуне, клуб с библиотекой в Тром-Агане. Заканчиваем строительство центра единоборств в Солнечном, детских садов в Нижнесортымском и Солнечном.

В уходящем году новые квартиры получили 530 семей.

Мы провели большую работу по модернизации коммунального комплекса. Построены КОС в Сайгатина и Локосово. На 70% готовы водоочистные сооружения в Лянторе. Готовы проекты по переводу котельных с нефти на газовое топливо в Сытомино, Лямина, Высоком мысу.

Сургутский район в третий раз подряд занял первое место в инвестиционном рейтинге Югры. Мы совершили, казалось, невозможное: муниципалитет – наш район – занял первое место в конкурсе «Проектный Олимп» на федеральном уровне.

Это малая часть того, что нам удалось сделать в уходящем году. Конечно, оценку нашей работе давать вам – жителям района.

Я лишь хочу сказать, что верю, все наши замыслы и начинания, направленные на развитие и стабильность Сургутского района, найдут своё воплощение в Новом 2020 году.

Друзья! Новый год - это семейный праздник. Поэтому желаю вам, чтобы Вы, ваши родные и близкие всегда были здоровы, были рядом, радовали и поддерживали вас. Пусть Новый год принесёт удачу, будет щедрым на добрые и приятные моменты в жизни!

С Новым годом и Рождеством вас!


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31 декабря 2019 в 09:26, просмотров: 1195, комментариев: 0
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