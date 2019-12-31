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Построить приют для всех бездомных животных 73.6%

Построить приют, но лишь для агрессивных собак 1.7%

Ввести строгий контроль над хозяевами собак 17.4%

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Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы!

Дорогие сургутяне!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020-м годом и Рождеством Христовым!

Остаются считанные часы до всеми любимых семейных праздников. Они создают незабываемую атмосферу счастья в каждом доме, дарят радостные минуты общения с близкими. В эти дни мы верим в исполнение заветных желаний и вспоминаем самые яркие события уходящего года.

Юбилейный для Сургута год, посвященный 425-летию со дня основания города, был успешным и насыщенным.Совместными усилиями мы сделали многое: в городе реализуются масштабные и перспективные проекты, создается комфортная городская среда.

Весь год мы преображали общественные пространства, ремонтировали и строили дороги, жилье, социальные объекты. Для сургутян распахнули свои дверимультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»,один из крупнейших в стране, и новый центр патриотического воспитания. Впервые за несколько лет началось строительство школ.

Дорогие сургутяне, искренне благодарю за необычайное трудолюбие и высокую ответственность! Каждый из вас своим созидательным трудом вносит вклад в развитие города. В этом году Сургут перешагнул отметку в 405 тысяч постоянных жителей. Нас становится больше, значит, мы сможем еще больше сделать для улучшения жизни в городе!

Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы. Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия в семьях, новых побед и свершений!


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31 декабря 2019 в 12:51, просмотров: 1768, комментариев: 0
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