Встречаем будущее

А знаете, оставим в строне Путина, правительство, преемников, Сирию, Крым с Донбассом, бесконечную ругань с Америкой и прочей Гейропой! Хотя бы на время. Хотя бы до нового года. Передохнем. Давайте о хорошем.

Вот наткнулся в интернете на видео Сургута, снятое любителем больше 20 лет назад – в 1998 году. Тогда наш город считался уже благоустроенным. В нем уже стояли офисы Газпрома и Сургутнефтегаза, были даже тротуары и дороги. Но… как же мощно изменился город за 20 лет, сравните!

При всей его сегодняшней неуклюжей архитектуре, Сургут сегодня и Сургут накануне нового века – это два разных города. Значит, есть прогресс, просто мы его часто не замечаем из-за повседневной суеты, нервозности, озлобленности на власти, соседей, коллег, начальство, друг на друга… Небольшое путешествие во времени – и вас ждет неожиданное открытие.

А вот читаю книгу «Время, события, думы», изданную к 25-летнему юбилею сургутской думы. Обычно подобные сборники не то что читать – в руках держать противно, настолько они пропитаны чванством, самопрезентацией и пустотой. А здесь (спасибо редактору-составителю Татьяне Дворниковой!) – объективная ненавязчивая ретроспектива городской жизни за четверть века. Все городские проблемы – от «троллейбусизации» (помните такой проект?) до Дома пионеров, от эстакады над Саймой до вырубки городских лесов, от провала городских и федеральных выборов до борьбы с введением сити-менеджера – прочитываются в этой книге легко и ретроспективно. Тоже путешествие во времени.

Вот знакомое лицо, но… постаревшее. Вот человек, с ним только недавно, казалось, общался, а, поди ж ты, 15 лет как умер… Вот фотографии Сургута - забавного, неказистого, только начинающего новый этап своего развития… Кажущиеся с позиции сегодняшнего дня бесхитростными депутаты и чиновники той поры… Их высказывания и дискуссии, такие наивные, тогда, 25 лет назад, гремели, взрывали общественное мнение Сургута! Иных уж нет, и те далече… Поутихли диспуты, поприжали спорщиков, нет больше наивных депутатов и романтиков-чиновников… Все заглажено, все с каменным выражением лица… Но оглянитесь: стоит Сургут, жив курилка, да и ведь неплох город, хорош, сукин сын!

Значит, не зря были эти споры, драки за бюджет, значит, все в целом пошло на пользу, в развитие. Навстречу какому-то, неизвестному нам тогда, будущему.

И вот мы из сегодня, из этого самого наступившего будущего смотрим назад, на 10, 20, 30 лет. Что-то шкрябнуло в душе. Что-то ностальгическое и теплое. Это наша молодость. Наше прекрасное недавнее прошлое, наша мечта о прекрасном будущем. Вот они встретились. Какое оно, наше следующее будущее? Никто не скажет. Но точно известно одно: шансы на нечто приличное повышаются, если заняться построением своего будущего самим, а не ждать с каменным бессмысленным лицом манны небесной сверху.