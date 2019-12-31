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Как обезопасить Сургут от бродячих собак на улицах?

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Построить приют, но лишь для агрессивных собак 1.7%

Ввести строгий контроль над хозяевами собак 17.4%

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Встречаем будущее

А знаете, оставим в строне Путина, правительство, преемников, Сирию, Крым с Донбассом, бесконечную ругань с Америкой и прочей Гейропой! Хотя бы на время. Хотя бы до нового года. Передохнем. Давайте о хорошем.

Вот наткнулся в интернете на видео Сургута, снятое любителем больше 20 лет назад – в 1998 году. Тогда наш город считался уже благоустроенным. В нем уже стояли офисы Газпрома и Сургутнефтегаза, были даже тротуары и дороги. Но… как же мощно изменился город за 20 лет, сравните!

При всей его сегодняшней неуклюжей архитектуре, Сургут сегодня и Сургут накануне нового века – это два разных города. Значит, есть прогресс, просто мы его часто не замечаем из-за повседневной суеты, нервозности, озлобленности на власти, соседей, коллег, начальство, друг на друга… Небольшое путешествие во времени – и вас ждет неожиданное открытие.

А вот читаю книгу «Время, события, думы», изданную к 25-летнему юбилею сургутской думы. Обычно подобные сборники не то что читать – в руках держать противно, настолько они пропитаны чванством, самопрезентацией и пустотой. А здесь (спасибо редактору-составителю Татьяне Дворниковой!) – объективная ненавязчивая ретроспектива городской жизни за четверть века. Все городские проблемы – от «троллейбусизации» (помните такой проект?) до Дома пионеров, от эстакады над Саймой до вырубки городских лесов, от провала городских и федеральных выборов до борьбы с введением сити-менеджера – прочитываются в этой книге легко и ретроспективно. Тоже путешествие во времени.

Вот знакомое лицо, но… постаревшее. Вот человек, с ним только недавно, казалось, общался, а, поди ж ты, 15 лет как умер… Вот фотографии Сургута - забавного, неказистого, только начинающего новый этап своего развития… Кажущиеся с позиции сегодняшнего дня бесхитростными депутаты и чиновники той поры… Их высказывания и дискуссии, такие наивные, тогда, 25 лет назад, гремели, взрывали общественное мнение Сургута! Иных уж нет, и те далече… Поутихли диспуты, поприжали спорщиков, нет больше наивных депутатов и романтиков-чиновников… Все заглажено, все с каменным выражением лица… Но оглянитесь: стоит Сургут, жив курилка, да и ведь неплох город, хорош, сукин сын!

Значит, не зря были эти споры, драки за бюджет, значит, все в целом пошло на пользу, в развитие. Навстречу какому-то, неизвестному нам тогда, будущему.

И вот мы из сегодня, из этого самого наступившего будущего смотрим назад, на 10, 20, 30 лет. Что-то шкрябнуло в душе. Что-то ностальгическое и теплое. Это наша молодость. Наше прекрасное недавнее прошлое, наша мечта о прекрасном будущем. Вот они встретились. Какое оно, наше следующее будущее? Никто не скажет. Но точно известно одно: шансы на нечто приличное повышаются, если заняться построением своего будущего самим, а не ждать с каменным бессмысленным лицом манны небесной сверху.


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31 декабря 2019 в 16:03, просмотров: 5768, комментариев: 55
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
01 января в 05:39
На днях канал «Культура» показал документальный фильм Центральной телевидения 1965 г. «Путешествие в будни». Часть1 посвящена Сургуту. Съемки проводились в июне или июле 1965 года. Что поразило. Это люди. Реальные люди. Фильм поставлен в форме интервью с людьми, которые приехали, чтобы построить город Сургут. Романтики. Может они видели город иным, чем мы его увидели в фильме 1998 г. Просто потому город жил уже в другой стране. Тем не менее, и Ф.Я.Показаньев -старожил Сургута, и бригадир вышкомонтажников Герой социалистического труда А.Г. Тимченко, и буровой мастер Г.П.Еремин, и начальник промыслово-геофизической конторы Катков и просто люди, у которых тележурналисты брали интервью в Сургутском аэропорту- все они были заряжены идеей построить город. Романтика и наивность тех людей в сегодняшнем понимании, вероятно, и позволили сдвинуть маховик казалось бы абсолютно неперспективного дела- построить город и добывать нефть. И все получилось. Это наше прекрасное давнее прошлое! Каким будет наше прекрасное будущее? Вопрос пока без ответа.
Будулай Алмазов
не нравится
01 января в 12:53
Построенный романтиками город давно заполнен "рожденными ползать".
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
не нравится
01 января в 15:21
К сожалению наша система предполагает жесткий практицизм. Бизнес и ничего личного. Капитализм с каменным лицом. Иногда задумываешься. А что было бы если коммунисты плюнули на эти болота и вложили бы деньги в другие отрасли народного хозяйства? Сегодняшний капитализм без романтиков, а чистых прагматиков освоил бы эти болота? Наверное да. Но принцип был бы другой. Сначала иностранцы ободрали бы как липку, отбив вложенные в нефть инвестиции, ну по типу «Сахалин-1» или «Сахалин-2)- соглашения о разделе продукции. Сняли бы сливки с месторождений и отдали бы остатки РФ. Колониальный метод, проверенный временем. Стеклянные бусы. Туземцы всего мира помнят. И то, что Россия ещё держится сегодня на плаву - это благодаря тем, кто в 60-е все-таки пришел сюда в Сургут и на Уренгой и без иностранцев и их стеклянных бус с достоинством сделал эту тяжелую работу. Респект им от нынешнего поколения. А Сургут? Сургут жил и развивался всегда не благодаря, а вопреки. Так будет и впредь - есть такая Надежда.
Будулай Алмазов
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01 января в 16:55
Революции планируют гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются проходимцы. (с) Историю развития Сургута эта фраза тоже неплохо описывает.
ieroglif8
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02 января в 06:12
Кстати, предновогоднее открытие про родной город!
После просмотра одного из фильмов проекта "Наука" о северных городах пришла к выводу, что Сургут - самый крупный по численности населения северный город (из самых северных) не только в России, но и в мире.
Раньше первым был Мурманск, но сейчас его население сильно уменьшилось, примерно 300 тысяч человек. 450 тыс. нет нигде.
Alkonowa1ow
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02 января в 18:04
Сургут действительно уникальный город. Не зря он основан в 1594 году. Место уникальное. И до 60- х годов на тысячи км в округе вообще не было никаких поселений с такой историей. Только Тобольск и Тюмень. Все. Поэтому были надежды что этот город будет главным на просторах Обь-Иртышья. Старт у него был бурным после открытия нефти. Сургут гремел на всю страну. Руководители СССР и министры не вылазили из Сургута. Были планы отделить нефтяную и газовую часть Тюменской обл и создать Северную область ( условно)с центром естественно в Сургуте. Последние приезды В Сургут Горбачева в 1985 году и Председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыжкова в 1989 году закончили череду визитов первых лиц страны в город. Вместе с тем с приходом Ельцина к власти отношение к Сургуту со стороны руководства страны стало нулевым. Косвенно они приложил руку к прекращению строительства Сургутского нефтехимического комбината. Так как вновь созданное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РСФСР не согласовала экологическую экспертизу Сургутского НХК в течение 2-х лет. Привет Дании с «Северным потоком-2». С развалом СССР Сургут практически все 90 - е годы выживал. Коллективы распадались. Строительный комплекс готовый строить Сургутский НХК который мог осваивать 1 млр. Руб капитальных вложений остался не у дел и распался. Зато нефть гоним в Белоруссию в Витебск и Мозырь на переработку. Эра гигантских проектов в Сургуте закончилась. Внимание центра к Сургуту сейчас через призму субъекта Федерации ХМАО- Югра. Сургут перешёл к эволюционному развитию. Как это было в прошлые века, но только на новом уровне. Надолго ли ? Вряд ли. Не за горами новая бурная жизнь и слава Сургута.
Dochimacho Alkonowa1ow
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02 января в 18:28
Томск ещё. Томскую крепость ставить были отправлены сургутский казаки.
Dochimacho Alkonowa1ow
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02 января в 18:29
С новой бурной жизнью и миллионником стать можно. С трамваями.
Alkonowa1ow
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02 января в 18:55
Если исходить из территории, то к Сургуту тяготеют территории, равные всей Европе. А если появится новый правитель России- созидатель, то ещё Ломоносов сказал « Могущество Российское будет произрастать Сибирью». Поэтому начнётся новый исход населения на Восток и. Сибирь. Потому как стягивание населения в. Москву, Питер и другие города миллионники, кстати Сургут не исключение в этом процессе может завести страну в тупик. А китайцы уже навострили уши и раскатали губы на Байкал, Приморье, Дальний Восток, да Восточная Сибирь, Казахстан тоже в зоне их интересов. Даже Украина. Вот же выкупили завод авиационных двигателей «Мотор-Сич». Поэтому Сургут должен расти и стать преградой любой экономической экспансии. Москва от Сибири далеко, а Сургут в центре колоссального региона. Поэтому Сургуту нужны проекты не локального значения и даже не регионального, а стратегические по уровню такие как комплексное освоение Западно-Сибирского неифтегазового
Dochimacho Alkonowa1ow
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02 января в 19:49
Китай тут Батьке кредит открыл с широкой улыбкой. Вот теперь с ними? С Белоруссией и Китаем. Ну очень плохо себя ведут. Тут с этими хоть разобраться. Не до Сирий, Африк и прочих.
Alkonowa1ow Dochimacho
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02 января в 20:26
Китай ведёт большую стратегическую игру. Везде уже присутствует, особенно опасно, он уже опутал бывшие союзные республики Средней Азии, подбирается к Белоруссии, в Украине все скупает, КБ Антонов с его Марией, Южмаш с «Зенитом». В основном бывшие советские технологии и почти задаром. Опасный конкурент. Этот его Шелковый путь помимо России чего стоит. Да и японцы оживились пытаясь что-то на халяву получить- Курилы и даже Сахалин. Интеграция с Европой ничего нам не даёт. Они загнивают. Они палки в колёса ставят. Рынок сбыта получили, а технологии не дали. Поэтому если бы Россия уделяла внимание Сибири и Востоку аппетиты бы у всех уменьшились. Вот Сургут. Такая база развития! Логистика. Большая энергетика. Углеводороды. Кадры. Все есть для развития территории на тысячи км вокруг, вплоть до Китая. Ан нет. Пока только проектируем некий НТЦ, который будет или не будет лет через десять. Другие ждать не будут. Поэтому для Сургута надо экономический рывок, который выведет экономику из спячки. Какой? Например, добыча сланцевой нефти. Северный железнодорожный транспортный коридор, СПГ, развитие инфраструктуры Северного морского пути. А при чем здесь Сургут? Сургут- это штаб развития всех этих проектов.
Alkonowa1ow
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02 января в 20:34
КБ Антонов со сверхтяжёлым самолетом. «Мрия» (Мечта) на базе которого китайцы будут клонировать свои сверхтяжёлые самолеты. Да и в Белоруссии они заинтересованы большегрузными тягачами МАЗ для транспортировки стратегических ракет. Все это наследство советских конструкторов и технологий Китай может получить за относительно небольшие деньги.
Dochimacho Alkonowa1ow
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02 января в 20:42
Это все печально, конечно.
tdn Alkonowa1ow
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02 января в 23:01
Какой то горячечный бред. Никто в мире не живет на северах, и в Сургуте не будет. Легкодоступной нефти осталось на 20 лет, у города нет никакого будущего, вот правда жизни и нужно смотреть правде в лицо в принимать правильные решения для себя и своей семьи!
Dochimacho tdn
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02 января в 23:18
Климат меняется. В Сургуте нет тех температур, что были в 70-80е гг. А в 30-х и до - 60 доходило. Поэтотому кто его знает, где завтра будет комфортной. Как по мне, так зима в Сургуте значительно комфортной змы центральной России и Питера, про юг молчу. Грязь и распутица, отсутствие снега зимой удовольствие так себе.
Alkonowa1ow tdn
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03 января в 02:42
Нефтяные пласты имеют свойства восстанавливаться. 50 лет назад промышленными считались скважины от 10 тонн в сутки, остальные десятки месторождений пропускали. Хотя тогда скважины могли дать и 1000 тонн в сутки на Самотлор. Но сейчас месторождения выработаны. Но нефть есть, поэтому ее будут добывать ещё многие десятки лет. Постепенно вероятно доберутся до технологий добычи сланцевой нефти. Может дядя Сэм в обмен на разрядку напряженности или ещё по какой-либо другой причине снимет санкции и мы купим оборудование и технологии добычи сланцевой нефти. Работы нефтяникам Сургута в любом случае на несколько поколений. Пока в мире будет востребована нефть. Климат,понятно, не средней полосы. Но северные надбавки и льготы никто не отменял и,надеюсь, никогда никто не отменит. Поэтому молодым людям поработать здесь некоторое время есть смысл. Да и климат Земли меняется. Потепление может привести к таянию вечных льдов. Что для некоторых континентов не есть хорошо, подтопление Европы. Но Сибири это не грозит. Так что наши предки не зря застолбили это место 425 лет назад. Они не прогадали. У Сургута есть не только великое прошлое и настоящее, но ещё более великое будущее.
Dochimacho Alkonowa1ow
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03 января в 10:56
Северные льготы убирают. Сегодня уже нет Фота к отпуску на лечение у бюджетников. В плане оплаты труда все не особо хорошо, кстати.
Gopnik Alkonowa1ow
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03 января в 14:44
Санкции с России никто никогда не снимет.Никаких технологий по добыче сланцевой нефти никто официально не даст ,если только Цап -Царап . Трамп отсидит 2 срока до конца ноября 2024 года , потом в 2025 году начнется реальная веселуха так что ждём. Реальные Иранские санкции : отключение от SWIFT, эмбарго на поставку нефти, запрет на на покупку бумаг РФ. Так , что есть время жить и радоваться.
Dochimacho Gopnik
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03 января в 15:31
США дальше ухудшать отношения с РФ не особо выгодно. Америке бы с Китаем сейчас утрясти отношения. А дальше пыжиться на холодную войну с этим и двумя странами бестолково. Ремешок треснуть может. Тем паче, что экономика Америки не блестящая. Нет, не думаю, что веселье будет такого уровня. Рокировки, конечно, да. Тут с Китаем много вопросов и с целостность ЕС.
Читатель Dochimacho
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03 января в 16:56
Цитата:
"США дальше ухудшать отношения с РФ не особо выгодно. Америке бы с Китаем сейчас утрясти отношения. А дальше пыжиться на холодную войну с этим и двумя странами бестолково. Ремешок треснуть может. "
Смешно. С какими "двумя странами"? Для США важен лишь Китай, остальное так, мелочь.
Цитата:
"Тем паче, что экономика Америки не блестящая."
Вот это особенно доставило. Соловьиный помет рассказал?
Gopnik Читатель
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03 января в 17:00
Приятно увидеть на сайте СИА . Заостренного и думающего человека.
Читатель Gopnik
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03 января в 17:02
Да тут их много было. Устали и ушли.
Dochimacho Читатель
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03 января в 17:41
У меня нет тв лет 5 дома. Для Вас новость, что экономика США слаба? Да, сбс и прочие развитые страны не особо хорошо себя чувствуют.
Читатель Dochimacho
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03 января в 17:50
Для меня это не новость. Это чушь.
Цитата:
"У меня нет тв лет 5 дома."
И о чем это должно сказать? Что вы не можете смотреть соловьиный помет? Так он и интернет освоил.
Gopnik Dochimacho
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03 января в 18:31
Кто сказал , что экономика США слаба. Первое место по экспорту технологий, первый в мире сельхозяйственный экспортер, первое место по туризму , по фильмам и.т. д.
Gopnik
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03 января в 18:36
Штат Нью-Йорк догоняет Россию по ВВП , штат Калифорния опережает вся информация есть.
tdn Alkonowa1ow
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03 января в 18:52
> и мы купим оборудование и технологии добычи сланцевой нефти
Оборудование вам с удовольствием продадут, вот только сланцев в ХМАО нет, ближайшие в тобольской баженовской свите.
Ну и запретить жить розовыми мечтами я не могу, живите. В этих мечтах нефти хватает нескольким поколениям сургучей, ну ну, посмотрим.
Alkonowa1ow tdn
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03 января в 19:36
Комплекс баженовской (возраст)свиты содержит нефть. Относится к трудноизвлекаемым запасам. Плотность породы в баженовской свите в десятки раз выше бетона. Коллектора из которых добывают сейчас нефть в тысячу раз менее плотные чем в бажене. Баженовская свита- аналог сланца в США. Расположена на глубине около 3 км. Весь вопрос в технологии. Запасы трудноизвлекаемой нефти велики и под Уватом и в ХМАО. Поэтому все реально. Кстати немного истории. В 50- х годах прошлого века учение-скептики утверждали, что нефти в Западной Сибири по науке нет. Искать там нефть пустая трата денег и времени. И открыли нефть не благодаря этим горе ученым, а вопреки. Почему при существующей инфраструктуре нефтедобычи невозможна «сланцевая революция»!? Очень даже возможна. Просто другого пути нет. В этом и есть будущее Сургута и региона.
Dochimacho Gopnik
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04 января в 08:54
Госдолг какой у США и штата Нью Йорк? Поинтересуйтесь.
Gopnik Dochimacho
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04 января в 10:13
Для начала откройте, Википедию и на наберите ВВП России , потом Штатов Нью Йорк, Калифорния и сравните. Есть- у них долг , они по нему платят Япам , Китаю с своим пенс.фондам. И поводу ,что выгодно для пиндосов не надо тут сказки писать, тут страну могут признать спонсором терраризма и Хезболла не раз была в РФ на переговорах, так что после Трампа можем попасть под санкции уже не шуточные.P.S. можешь почитать доклад Мюллера в оригинале на ночь с переводом для полноты картины.
Читатель
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04 января в 10:50
Цитата:
"Госдолг какой у США и штата Нью Йорк? Поинтересуйтесь."
Вот думал не дождусь, думал народ наш поумнел. Ан нет, вот он соловьиный ватодовод во всей красе.
На сию секунду гос. долг США составляет 23 154 815 782 521 доллар. Совокупный валовый продукт 21 709 452 692 238 долларов. Национальные активы (так перевелось) 145 546 374 687 982 доллара.
То есть США нужен в худшем случае год "затяжки ремней" для того чтобы долга не было. Это если не трогать активы, резервы и т.п. Золотые запасы США примерно 5,5 тыс. т золота, России 1,5 тыс. т.
Патриётики в с кем меряться ...... собрались.
И кстати развитые страны в очередь стоят чтобы дать США в долг.
Читатель
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04 января в 10:52
Кстати может кому интересно будет. Так чтобы понимать кто есть кто.
Ссылка:
usdebtclock.org/index.html
Dochimacho Читатель
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04 января в 12:24
Я знаю, что современная трактовка состояния экономики предполагает учитывать госдолг относительно ВВП. Завтра Китай и Япы за должном ручку потянут. Америка активы скидывать будет?
Читатель Dochimacho
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04 января в 16:03
Во-первых не потянут. Во вторых ДАЖЕ ЕСЛИ случится такой невероятный демарш (Россия при всей своей антиамериканской риторике вполне успешно вкладывает наши деньги в их гос. долг) то США мгновенно перекредитуются ...... допустим в Европе (Швейцария например) те только рады будут. В-третьих ДАЖЕ ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НЕВОЗМОЖНОЕ и никто не захочет кредитовать США (вероятность 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% или ниже) то они, как я написал выше "затянут поясочки" на год и закроют все вопросы. Цифры это показывают.
А вот потом все те кто повел себя не "по партнерски" пожалеют. Ведь США не только деньгами сильны их промышленный потенциал велик. России до него еще лет 100 минимум корячиться и это при условии, что в России ВСЁ изменится.
Gopnik Dochimacho
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05 января в 13:19
Если бы у них была такая экономика как у нас то , сидел бы ты сейчас без компьютера , телефона и интернета с ламповым теликом.
Будулай Алмазов Читатель
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05 января в 13:24
Как-то слышал от преподавателя студенту на экзамене такую фразу: вы чушь несете с таким уверенным видом, что я усомнился в собственных знаниях. Вы в курсе какое именно количество наших средств вложено в трежериc? Вы не поверите, но "невозможное" уже случилось. И не вчера. За последние 5 лет центробанки предъявили к оплате казначейству США гособлигаций на сумму, которую вкладывали в течении предыдущих 30 лет. Это-ли не нежелание кредитовать государство США? И поподробнее, пожалуйста, о том, как именно нужно "затянуть поясочек", (и на каком месте ) чтобы через год полегчало? А то американцы пока ничего лучшего не придумали как одной госструктурой (ФРС) печатать деньги и на них выкупать гособлигации у другой госструктуры (Казначейства) (за неимением спроса), раздувая и без того перегретые рыночные пузыри.
Dochimacho Gopnik
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05 января в 13:46
Если бы да кабы... У истории нет сослагательнтго наклонения. А 13 трл. Зелёных в инструментах долговых обязательств государства США сегодня торгуются с отрицательными значениями. Самый большой пузырь на финансовом рынке по заключения аналитиков.
Читатель Будулай Алмазов
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05 января в 13:47
Цитата:
"Как-то слышал от преподавателя студенту на экзамене такую фразу: вы чушь несете с таким уверенным видом, что я усомнился в собственных знаниях."
И вы решили ей руководствоваться. Пруфы предоставлять у вас похоже не принято, джентльмены ведь верят на слово.
Сайт который я привел не содержит подписи Трампа, но там в показателях нет той чуши о которой вы пишете. Это относится к вам обоим. Сказочники.
Будулай Алмазов Читатель
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05 января в 13:49
И чем именно "промышленный потенциал велик"? Автомобильная промышленность загибается вместе с её символом Детройтом, Боинги падают, оружие не в состоянии защитить саудитский НПЗ от хуситских дронов, а весь ширпотреб от пуговиц до айфонов, выпускается в Китае. Вы вообще шильдик made in USA хоть раз видели?
Будулай Алмазов Читатель
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05 января в 13:55
Что именно вам нужно подтвердить? То что уже работает 4 программа количественного смягчения по выкупу гособлигаций?
Читатель Будулай Алмазов
не нравится
05 января в 14:00
Ну, что и требовалось доказать. Оцифруйте хоть вашу методичку и выложите куда нибудь. Может кому-то за пруф сойдет.
Мне такую чушь из РТ не надо писать.
Будулай Алмазов Читатель
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05 января в 14:10
У нищих слуг нет. вы адресом ошиблись- тут ссылки не приветствуются.
Gopnik
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05 января в 14:11
Объясняю простым языком про шильдики : как на заводе есть отдел разработки (USA), а есть отдел производства (China), оба отдела работают в паре.
Будулай Алмазов Gopnik
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05 января в 14:18
В отделе разработки работают индусы и русские, а аборигены пополняют ряды барменов, психологов, собачьих парикмахеров и просто профессиональных безработных. Отделы разработки есть и в Китае, типа Хуавея, а вот производственных мощностей квалифицированного персонала в США уже кот наплакал.
Gopnik
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05 января в 14:23
Автопром 2 место после Китая , там население больше, как может загибаться не пойму. Трамп почему обещал перенести производство из Китая и дать больше рабочих мест.
Gopnik
не нравится
05 января в 14:25
В Китае известно почему был рывок из дешёвой раб. силы , сейчас уже не дешёвой. Рабочий в Китае получает больше нашего.
Будулай Алмазов Gopnik
не нравится
05 января в 16:56
Тогда вы без труда объясните, почему до сих пор не рванула Африка. Если не получится, то попробуйте ознакомиться с понятием "рынки сбыта".
444 Gopnik
не нравится
05 января в 23:55
Вы хотите что-то доказать человеку, который нес про скорый крах Запада, почитай, годов с 60-х? Правда, рухнул СССР, а не Запад, но какая ему разница? Он и сегодня продолжает терзать свою заевшую пластинку. Одновременно полностью поддерживая путинский госудраственно-монополистический капитализм и всю его губительную политику, начиная с повышения обманом через колено пенсионного возраста. Единственный тут на СИАПРЕСС. Хотя даже откровенные платные запутинские тролли постеснялась... Человеку терять уже нечего.
Будулай Алмазов Белорус
не нравится
06 января в 02:18
+++
Читатель Будулай Алмазов
не нравится
06 января в 12:06
Ну конечно, вы то себя считаете богатеем. Куда уж нам.
Богатый, бросающийся "умными" формулировками не понимая их смысла, при этом задающий идиотские вопросы и требующий на них ответа, не желающий отвечать за свои слова или хотя бы подтвердить фактами то что пишет. М-да все признаки ПЖиВ-ца и не из рядовых. Ну или троллячьего десятника, не выше.
Ладно, сказать вам нечего, а ваш бред я читать не имею желания. Вон с вашим вторым аккаунтом "Белорус"-ом пошепчитесь. Пока.
Читатель Gopnik
не нравится
06 января в 12:10
Ну теперь, надеюсь вы увидели почему здесь так мало думающих и так много белорусских будулаев с "чистыми русофилами". Нет желания метать бисер поэтому уходят.
И вы устанете и наверное как и я будете раз в пару-тройку месяцев забегать. Пока.
Читатель 444
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06 января в 12:12
Уважуха. Как у вас терпения хватаетс этими общаться? Админам позор, что до сих пор дырку с оценками/голосовалками не заделали.
Gopnik
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06 января в 12:20
Вот таким "спецам" телеканал Life News рассказывал что по ошибке сбили Боинг, перепутав с ИЛ-76. Интересно как на высоте 10 км сбить по ошибке в него ещё надо попасть...
Alkonowa1ow
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10 января в 04:30
Встречая будущее Сургут в 2020 году должен оглянуться назад и как- то вспомнить своё прошлое. Великое. На события, которые имели место быть. На до сих неразгаданные тайны или до сих пор находящиеся под грифом секретности. Нужно вспомнить, что в 1890 году Сургут посетил во время своего Восточного путешествия будущий последний император НиколайII. А сделал он остановки по пути из Томска по Оби через Сургут, Остяко-Вогульск (Ханты-Мансийск), Тобольск. Далее не разгадана тайна «золота Колчака». Пароход, следовавший из Тобольска в Томск в октябре 1919 года, везший часть золотого запаса Российской империи, ордена Сибирского правительства, церковные ценности зазимовал в Сургуте. Судьба груза до сих пор неизвестна. Из современного. Ядерные подземные взрывы в интересах нефтедобычи и геологии. Ещё в 1965 и последующих годах в Сургуте находилась воинская часть. Их военный ЗИС- 151 с двухскатными задними мостами часто появлялся на улицах Сургута, даже в первенстве города по футболу в 1966 и 1967 г.г. принимала участие их команда «Звезда». А сведений по данной воинской части в открытых источниках нет. Но это были точно не ВВ. Старожилы вспоминают, что за Обью наблюдались явления напоминающие пуски ракет.И все это кроме нефти. По тем событиям, которые произошли в Сургуте он давно мог стать туристической Меккой. Просто это все надо преподнести обывателю. Вот Ханты-Мансийск встретился во время остановки с местным жителями остяками НиколайII и попросил их отпустить оленей и дал им за это 100 рублей. В память об этом есть в Ханты-Мансийск памятный знак. Что есть в Сургуте? ИКЦ. Этого мало. Ведь история Сургута - это глыба. И как бы в нашем будущем за индустриальным пейзажем не потерять Великую Историю Великого Сургута!
Gopnik
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10 января в 07:38
Если у американцев есть информация когда включился радар и запущено 2 ракеты в Иране. Так ,что по Малазийскому Боингу , так и будут молчать до последнего.

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