Встречаем будущее

А знаете, оставим в строне Путина, правительство, преемников, Сирию, Крым с Донбассом, бесконечную ругань с Америкой и прочей Гейропой! Хотя бы на время. Хотя бы до нового года. Передохнем. Давайте о хорошем.
Вот наткнулся в интернете на видео Сургута, снятое любителем больше 20 лет назад – в 1998 году. Тогда наш город считался уже благоустроенным. В нем уже стояли офисы Газпрома и Сургутнефтегаза, были даже тротуары и дороги. Но… как же мощно изменился город за 20 лет, сравните!
При всей его сегодняшней неуклюжей архитектуре, Сургут сегодня и Сургут накануне нового века – это два разных города. Значит, есть прогресс, просто мы его часто не замечаем из-за повседневной суеты, нервозности, озлобленности на власти, соседей, коллег, начальство, друг на друга… Небольшое путешествие во времени – и вас ждет неожиданное открытие.
А вот читаю книгу «Время, события, думы», изданную к 25-летнему юбилею сургутской думы. Обычно подобные сборники не то что читать – в руках держать противно, настолько они пропитаны чванством, самопрезентацией и пустотой. А здесь (спасибо редактору-составителю Татьяне Дворниковой!) – объективная ненавязчивая ретроспектива городской жизни за четверть века. Все городские проблемы – от «троллейбусизации» (помните такой проект?) до Дома пионеров, от эстакады над Саймой до вырубки городских лесов, от провала городских и федеральных выборов до борьбы с введением сити-менеджера – прочитываются в этой книге легко и ретроспективно. Тоже путешествие во времени.
Вот знакомое лицо, но… постаревшее. Вот человек, с ним только недавно, казалось, общался, а, поди ж ты, 15 лет как умер… Вот фотографии Сургута - забавного, неказистого, только начинающего новый этап своего развития… Кажущиеся с позиции сегодняшнего дня бесхитростными депутаты и чиновники той поры… Их высказывания и дискуссии, такие наивные, тогда, 25 лет назад, гремели, взрывали общественное мнение Сургута! Иных уж нет, и те далече… Поутихли диспуты, поприжали спорщиков, нет больше наивных депутатов и романтиков-чиновников… Все заглажено, все с каменным выражением лица… Но оглянитесь: стоит Сургут, жив курилка, да и ведь неплох город, хорош, сукин сын!
Значит, не зря были эти споры, драки за бюджет, значит, все в целом пошло на пользу, в развитие. Навстречу какому-то, неизвестному нам тогда, будущему.
И вот мы из сегодня, из этого самого наступившего будущего смотрим назад, на 10, 20, 30 лет. Что-то шкрябнуло в душе. Что-то ностальгическое и теплое. Это наша молодость. Наше прекрасное недавнее прошлое, наша мечта о прекрасном будущем. Вот они встретились. Какое оно, наше следующее будущее? Никто не скажет. Но точно известно одно: шансы на нечто приличное повышаются, если заняться построением своего будущего самим, а не ждать с каменным бессмысленным лицом манны небесной сверху.
После просмотра одного из фильмов проекта "Наука" о северных городах пришла к выводу, что Сургут - самый крупный по численности населения северный город (из самых северных) не только в России, но и в мире.
Раньше первым был Мурманск, но сейчас его население сильно уменьшилось, примерно 300 тысяч человек. 450 тыс. нет нигде.
"США дальше ухудшать отношения с РФ не особо выгодно. Америке бы с Китаем сейчас утрясти отношения. А дальше пыжиться на холодную войну с этим и двумя странами бестолково. Ремешок треснуть может. "
Смешно. С какими "двумя странами"? Для США важен лишь Китай, остальное так, мелочь.
Цитата:
"Тем паче, что экономика Америки не блестящая."
Вот это особенно доставило. Соловьиный помет рассказал?
Цитата:
"У меня нет тв лет 5 дома."
И о чем это должно сказать? Что вы не можете смотреть соловьиный помет? Так он и интернет освоил.
Оборудование вам с удовольствием продадут, вот только сланцев в ХМАО нет, ближайшие в тобольской баженовской свите.
Ну и запретить жить розовыми мечтами я не могу, живите. В этих мечтах нефти хватает нескольким поколениям сургучей, ну ну, посмотрим.
"Госдолг какой у США и штата Нью Йорк? Поинтересуйтесь."
Вот думал не дождусь, думал народ наш поумнел. Ан нет, вот он соловьиный ватодовод во всей красе.
На сию секунду гос. долг США составляет 23 154 815 782 521 доллар. Совокупный валовый продукт 21 709 452 692 238 долларов. Национальные активы (так перевелось) 145 546 374 687 982 доллара.
То есть США нужен в худшем случае год "затяжки ремней" для того чтобы долга не было. Это если не трогать активы, резервы и т.п. Золотые запасы США примерно 5,5 тыс. т золота, России 1,5 тыс. т.
Патриётики в с кем меряться ...... собрались.
И кстати развитые страны в очередь стоят чтобы дать США в долг.
Ссылка:
usdebtclock.org/index.html
А вот потом все те кто повел себя не "по партнерски" пожалеют. Ведь США не только деньгами сильны их промышленный потенциал велик. России до него еще лет 100 минимум корячиться и это при условии, что в России ВСЁ изменится.
"Как-то слышал от преподавателя студенту на экзамене такую фразу: вы чушь несете с таким уверенным видом, что я усомнился в собственных знаниях."
И вы решили ей руководствоваться. Пруфы предоставлять у вас похоже не принято, джентльмены ведь верят на слово.
Сайт который я привел не содержит подписи Трампа, но там в показателях нет той чуши о которой вы пишете. Это относится к вам обоим. Сказочники.
Мне такую чушь из РТ не надо писать.
Богатый, бросающийся "умными" формулировками не понимая их смысла, при этом задающий идиотские вопросы и требующий на них ответа, не желающий отвечать за свои слова или хотя бы подтвердить фактами то что пишет. М-да все признаки ПЖиВ-ца и не из рядовых. Ну или троллячьего десятника, не выше.
Ладно, сказать вам нечего, а ваш бред я читать не имею желания. Вон с вашим вторым аккаунтом "Белорус"-ом пошепчитесь. Пока.
И вы устанете и наверное как и я будете раз в пару-тройку месяцев забегать. Пока.