Заслуженный художник России Геннадий Райшев умер на 86-м году жизни

От редакции: На 86-м году жизни, не дожив до нового дня рождения неделю, умер югорский художник Геннадий Райшев.

По скорбному поводу предлагаем вашему вниманию очерк Людмилы Захаровой, посвященный 85-летию мастера. Он был опубликован на портале siapress.ru в 2019 году.

С Геннадием Степановичем Райшевым я знакома очень давно. Ведь он мой учитель! До сей поры помню правильную постановку карандаша для рисунка. И когда несколько лет назад я увидела его большую экспозицию в окружном Музее Природы и Человека, опешила, глядя на причудливые фигуры и мазки.… Да простит меня Великий мастер! Потому что раньше знала его как художника-натуралиста.

- Я мог бы быть очень хорошим художником-ремесленником, делал бы чудесные натуралистические вещи. Но мне это не интересно и мало благодарно в будущем, так как ничего не прибавляет в этом мире. Ведь любая личность сама по себе очень интересная. Человек космически богат своим внутренним миром. Так зачем тратить время на пустое копирование? - поясняет Геннадий Степанович.

Автографом художника служит портретный набросок поклонника. Сургутские краеведы Валентина Пастухова, Людмила Захарова, Людмила Шестакова и Ирина Шумдетская в мастерской Геннадия Райшева

Райшева век бы слушал. Он размышляет о творчестве, о природе, о своеобразии характера северного человека – доброго, раскрытого для мира – и о многом другом. Здесь он, как и на своих полотнах и листах, говорит особенным языком, но доверительно и просто: «Я знаю, на какой земле я родился, как первый солнца луч меня осветил, дал собственную оптику видеть вокруг. То, что встретило меня в этой жизни, стало источником любви. Вода, трава и утки, обласа, люди и их сказки. Это основа, на которую можно опереться сердцем в творчестве…»

Геннадий Райшев появился на свет 1 ноября 1934 года в деревне Сивохребт Самаровского района Остяко-Вогульского автономного (ныне Ханты-Мансийского) округа в семье охотника и рыбака-ханты Степана Мироновича и сибирской чалдонки Евгении Федоровны, урождённой Коневой. Немалый вклад в воспитание будущей знаменитости внесла бабушка по материнской линии Афанасия Михайловна. Отец был репрессирован и вскоре погиб. В 1948 году Райшевы вместе со многими односельчанами покинули родную деревню и переселились в село Лемпино. Здесь Гена возобновил учебные занятия, а осенью того же года оказался в сургутской школе-интернате. Большое влияние на формирование мировоззрения Геннадия Райшева и его соучеников оказал учитель физики Аркадий Степанович Знаменский – человек высокой духовности, энциклопедических знаний, неординарного мышления. В интернате Геннадий занимался рисованием под руководством школьного учителя по изобразительному искусству Александра Павловича Тимофеева, который представил его местным замечательным живописцам-самоучкам Клавдию Панкину и Михаилу Галахову.

В 1954 году, после окончания сургутской средней школы, Райшев поступил на филфак Ленинградского педагогического институт им. А.И. Герцена. Занимаясь в Изостудии института, окончил художественный факультатив. Активно посещал натуральные классы Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую Иогансона, изучая собрания Эрмитажа и Русского музея.

В 1959 году, по окончании института, с супругой – однокурсницей Галиной Алексеевной приехали в Сургут. Работали в школе, где ранее учился Геннадий (он учителем рисования). В декабре того же года стали родителями сынишки Аркадия.

В 1962 году семья Райшевых сменила Сургут на город Карпинск Свердловской области. Новым поприщем Геннадия Райшева стала оформительская деятельность в кинотеатре «Урал». Здесь появилось новое увлечение – линогравюра, в которой он также преуспел.

Спустя три года посетил родные места, в том числе и Сургут. Много писал с натуры. По итогам поездки в родной Сивохребт созданы живописные произведения, которые в будущем станут основой последующего творчества («Мужики в бане», «Сон Власа в конюшне», «Таловая роща» и многие другие). И вновь Райшев студент - Московского заочного народного университета искусств под руководством Ю.Г Аксёнова.

С 1967 года Райшевы проживают в Ханты-Мансийске.

В 1974 году Геннадий Степанович принят в Союз художников СССР.

По словам Геннадия Степановича специфическую живопись нельзя ругать и отрицать, не зная вообще ничего об искусстве













И теперь уже в слове устном и письменном, обозначенном Райшевым, ищешь ответы на загадки и тайны души северного человека, меняющихся времён, особенностей художественных метафор и поэтических иносказаний самобытного художника.

«Мне не нравится приземлённое, визуальное изображение. Оно меня утомляет. А такая игра воображаемого меня не утомляет. Кроме того, я всё это вижу внутри. И это увиденное я изображаю. Оно вроде бы условно, разрозненно, но создаёт целостный мир больших звучных пространств. Я вижу эти шары – как они катятся, двигаются, дробятся. Пространство – лёгкое, вечернее. Какая-то часть воображаемого визуального мира, переработанная внутри нашего организма, даёт музыку. То есть это не та живопись, когда срисовывается какой-то внешний объект, а та живопись, когда воплощается особое состояние ритма, цвета и формы. Это свободное состояние, связанное с нашим внутренним видением. Оно правильное, хотя в нем воображаемого может быть очень много. И оно правдиво, если ты точно воплощаешь увиденное в красках и материале. Может быть лёгкое, цветное, нагруженное цветное, тяжёлое рядом с этим лёгким. Визуальный звук – это воображаемое… Хотя барабанная дробь может создать настроение… И вызвать разные состояния, что и отражено на этих картинах. Я проигрываю разные состояния, разную музыку…».

И объясняет процесс того или иного сюжета картины: «В формировании замысла картины участвует много ассоциативных связей, которые всплывают в сознании в определённые моменты времени. Вот, например, я шёл с работы домой, смотрю – луна…. И вспомнил детство. Пришёл на следующий день в мастерскую и нарисовал луну из детства…»

Несмотря на непонимание некоторых «ценителей» изобразительного искусства, Райшев упорно пишет. Пишет, потому что пытается узнать, возможно ли такое изображение, которое точно отражает наши внутренние состояния. Можно ли соотнести наше внутреннее видение с изобразительным актом таким образом, чтобы одно другому соответствовало. Утверждает, что ему удаётся изобразить это, воспроизвести визуально почти невозможную музыку, ритмику, очень абстрактные состояния движения, почти неизобразительные. В этом и состоит его задача. Трудная задача.

С земляками после долгой разлуки есть о чём поговорить – с некоторыми гениальный мастер кисти учился в одном классе единственной на тот момент сургутской школы

И что хочу ещё сказать – внешне Геннадий Степанович совершенно не меняется: стройный, лёгкий, стремительный. Это на зависть отличная физическая форма! Ему немало лет, а он такой красивый! И я спросила, нет ли у него какого-то секретного рецепта личной силы.

«Есть, - ответил он. - Записывайте. Нужно пить обыкновенную воду, чуть подсоленную, как слёзы. Человек, который пьёт воду, как растение, не засыхает. Запомните – наше тело хочет пить, всё хорошее происходит с водой. А ещё – рыба является настоящим продуктом для человека. Только в меру».

Кстати:

Хантыйский художник Геннадий Райшев – автор огромного количества живописных и графических работ. Награждён многочисленными дипломами, грамотами и орденами. Его знают за рубежом. Неоднократно избирался почётным академиком Екатеринбургской академии искусств и художественных ремёсел имени Демидовых, членом-корреспондентом Российской академии художеств. Ему присвоены звания заслуженного художника России, почётного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа и города Карпинска. Он обладатель Золотой медали Российской академии художеств. Имеет собственную галерею-мастерскую в городе Ханты-Мансийске. В 2011 году в номинации «Деятели культуры» международного интернет-конкурса «Выдающиеся представители финно-угорских народов» художник-ханты Геннадий Райшев занял первое место.