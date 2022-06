Почему от здания ж/д вокзала нельзя отказываться

От редакции. Текст сургутянина Юрия Семенкова - от 2016 года, но актуальности нисколько не потерял; скорее прибавил.

Местный железнодорожный вокзал сургутянами дружно нелюбим и даже презираем. Поэтому, когда стали маячить новости о его реконструкции, все единодушно обрадовались. Однако в пылу радости общественность не до конца осознаёт значимости объекта, который вот-вот похерит.

Действительно, вокзал не очень удобный: электронное табло прибытия и отправления поездов здесь, например, появилось совсем недавно. Туалеты сомнительные, зал ожидания неприятный, посреди центрального зала - здоровенная лестница, на которую нужно карабкаться вместе с сумками, а если повезёт и твой поезд придёт на третий путь - карабкаться ещё и на пешеходный мост.

Все эти явные минусы вокзала легко устранить внутренними ремонтными работами, не прибегая к полной перестройке здания. Однако, как мы видим на схеме, речь идёт о тотальном изменении облика вокзала. Наподобие здания Сургутской филармонии, в котором сейчас совершенно не узнаётся бывший ДК Энергетик.







Теперь самое интересное. Сургут, несмотря на свой солидный возраст в 422 года, из трёхсот двадцати трёх дореволюционных лет своей истории сохранил лишь одно здание - дом купца Галактиона Клепикова - ныне Купеческая усадьба, филиал местного краеведческого музея. И то, здание хоть и сохранилось формально, но все брёвна и наличники в нём новые. Всего одно здание из 320 лет! По-моему, маловато.

74 года советской истории, за которые состоялось второе рождение города и его расцвет, впрочем, тоже оставили нам немного ценного из архитектуры. Всё, что было возведено в городе, - это сплошь типовые проекты, строившиеся массово по всей стране. И ДК Энергетик, и ДК Геолог, и ДК Нефтяник, не говоря уже о панельном жилье и общественных зданиях.

Единственной же нетиповой постройкой советского периода в городе является железнодорожный вокзал.

Железнодорожная станция в Сургуте была открыта в 1978 году и десять лет обходилась без полноценного вокзального комплекса. Нынешнее здание было построено в 1988 году по проекту новосибирского архитектора Владимира Петровича Авксентюка. Он работал в железнодорожном ведомстве с 1960 года и спроектировал множество вокзалов. Практически все сибирские нетиповые железнодорожные вокзалы - его рук дело.

Сургутский вокзал - весьма достойный образец советского модернизма. Внутри он напоминает амфитеатр, вписанный в прямоугольник. Удачно используя перепад уровней между станцией и площадью, Авксентюк поделил пространство вокзала на входную зону с кассами, расположенную на уровне привокзальной площади и на зону залов ожидания, расположенную на уровне перрона.

Глухому городскому фасаду, образованному вертикальными стенками-экранами, противопоставляется стеклянная фасадная поверхность со стороны перрона, которая завершается плитой покрытия, вынесенной в сторону путей массивными козырьками-консолями, перекрывающими часть перрона.







Благодаря сплошному остеклению, ночью со стороны перрона вокзал «светится», а днём внутри него всегда ярко и солнечно.

Пространство залов ожидания раскрыто на железнодорожную станцию всем своим фронтом, связывая станционную территорию с пассажирами, ожидающими прибытия поезда.







Что примечательно, у вокзала есть двойник в казахстанском Павлодаре. Что, впрочем, вполне по-сургутски: Биг Бен, памятники нерождённым детям, гумманоидам и коту учёному имеют прототипы в других городах.

В.П. Авксентюк: «Все крупные вокзалы старались делать по индивидуальным проектам. Вокзал в Павлодаре был запроектирован и построен раньше вокзала в Сургуте, и в целях экономии времени и средств были применены при его проектировании некоторые решения, отработанные на строительстве вокзала в Павлодаре, но в фасадах и интерьерах много различий. В вокзале в Сургуте я пытался реализовать идею сделать зал ожидания ярусами, разделить пространство зала ожидания на зоны, где на мой тогда взгляд пассажиры чувствовали себя более комфортно».







Но главное, что выгодно отличает сургутский вокзал от павлодарского и является основной его изюминкой - это шикарные мозаики на фасаде здания и внутри него. Автор - художник Герман Черемушкин.

Со стороны перрона имеется весьма впечатляющий четвериптих, на котором основные богатства сургутской земли изображены в виде муз: Тайга, Нефть, Энергия и Вода.

Внутри - великолепное панно с картой города, где из лесов, окружающих Сургут выглядывает разнообразное зверьё, а из водных артерий - всяческие мифические русалки.

Но если обойти панно сзади - взору открывается не менее потрясающая картина с буровыми вышками, нефтепроводами, геологами и зайцами.

Мало кто захаживал посмотреть на оборотную сторону панно. Честно сказать, я и сам не догадывался, что её торец скрывает такие шикарные красоты. Тем не менее, они есть и могут в скором времени безвозвратно исчезнуть.

Со стороны привокзальной площади имеются небольшие, местами повторяющиеся мозаики на тему освоения Севера: нефтяные вышки, корабли, церковь и прочая геологическая наука.







На данный момент внутренняя инфраструктура вокзала представлена весьма «колхозными» торговыми точками, плохо пахнущим туалетом и сомнительными закусочными.

Если всё это привести в порядок, установить на лестнице эскалатор и всячески «причесать» вокзал, по возможности стараясь максимально сохранить его изначально задуманный внешний и внутренний вид, может получиться вполне неплохо.

Однако, как я подозреваю, нас ждёт тотальная реконструкция здания с его облицовкой модными нынче цветными панелями, которые не пощадят ни общего облика вокзала, ни мозаик Черёмушкина.

Предполагаю, что многие, прочитав всё вышеизложенное скажут: «Да на кой чёрт нам сохранять этого уродца?! Никакой ценности в нём нет!» Если руководствоваться такой логикой, то, на примере Петербурга, - всё, что было построено при Петре и Елизавете в стиле барокко - в XVIII веке стоило перестроить в модном классицизме, в XIX - всё перефигачить в модерн, после революции - переделать под конструктивизм, а затем в сталинский ампир, и так далее.

Советский модернизм - стиль достаточно интересный, и нам стоило бы гордиться наличием в Сургуте подобного здания, всячески его реставрировать, сохраняя его идентичность.

А не переделывать при первой же возможности в модный нынче хайтек.

Если представить что мы живём в идеальном мире, стоило бы, конечно, построить новый вокзал на новом месте (благо неподалёку имеется пустующая площадь первого вокзала, которую можно расширить за счёт прилегающей к ней железнодорожной промзоны), а в самом историческом здании вокзала создать некий творческий кластер, передав его независимым художникам и прочим представителям творческой среды по примеру создания пермского музея современного искусства в здании бывшего речного вокзала.

К слову, на данный момент в Сургуте отсутствуют выставочные залы, способные принять масштабные проекты типа The Best Of Russia, а здание железнодорожного вокзала смогло бы.

Плюс к этому, создание подобного заведения помогло бы району жд избавиться от своего депрессивного статуса, привлекло бы сюда творческую среду, благо здесь уже имеется музыкально-драматический театр (который, правда, на данный момент постоянно хочет переехать в центр города). Но, мы живём во-первых, в России, а во-вторых - в Сургуте, так что обо всём этом можно не думать. Но стоит постараться хотя бы сохранить имеющиеся мозаики в процессе реконструкции вокзала.