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​«Вершина» должна быть наша!

Как недорого и быстро создать лучший в регионе музейный мультиплекс

От редакции siapress.ru. Демпинговая цена, установленная за сургутскую «Вершину», может вновь активизировать дискуссию о том, как вдохнуть жизнь в самый красивый торговый центр города. По этому поводу мы напомним одно из самых интересных предложений, сделанных еще в мае 2014 года.

...

Торгово-развлекательный центр «Вершина» продается. Новосибирская группа «Транспрогресс» заканчивает переговоры с нынешними владельцами «Вершины» - финансовой группой «Открытие» - о покупке непрофильного актива. Обещается, что к поздней осени (октябрь) «Вершина» пройдет реконцепцию и обретет новую жизнь.

Но почти никто не верит в возрождение «Вершины» - самого красивого здания Сургута, построенного по проекту входящего в ТОП-20 лучших архитекторов мира голландца Эрика ван Эгераата. Концепция торгового молла, обернутого в уникальную архитектурную оболочку, в случае с «Вершиной» не оправдала себя и вряд ли оправдает, считают многие мои респонденты из сферы торговли и девелопмента. Малоизвестный инвестор «Транспрогресс», активно скупающий находящиеся в упадке региональные торговые объекты, подобные «Вершине», тоже не кажется им спасительным вариантом: Сургут уже не в состоянии «проглотить» так много крупноформатных торговых объектов. Конкурировать с мегамоллами-стотысячниками (имеется в виду площадь от 100 тысяч квадратных метров) «Аурой» и «Сити Моллом» красивому, но дорогому по себестоимости строительства магазину невозможно.

А начиналось все романтично и, как казалось, перспективно.

Алексей Сафиоллин, тогдашний гендиректор ОАО «Сургутское карьерное управление», динамично развивающегося на городских и окружных подрядах строительного предприятия, после знакомства в Будапеште с Эгераатом загорелся идеей построить вместе с ним объект в Сургуте. Сразу ставилась амбициозная задача создать лучшее коммерческое многофункциональное здание в городе и во всем регионе по самым высоким мировым архитектурным стандартам. Да что говорить – притащить в Сургут самого Эрика ван Эгераата, даже если бы он спроектировал электрическую подстанцию, - это уже прорыв!

Я помню тот вечер (уж сколько лет назад), когда Сафиоллин показывал мне проект – страница за страницей, со всеми подробностями, убеждая, как важен он для Сургута. Мы начали в шесть вечера, разошлись почти в двенадцать – у Алексея горели глаза, уже уходя, в дверях, он не переставал нахваливать свое будущее детище. И он таки решился на эту авантюру!

Многие считали (и считают до сих пор), что Сафиоллин сошел с ума. С ума он, конечно, не сошел, просто у нас одержимых часто воспринимают как ненормальных. Но «Вершину» Сафиоллин поднял, хотя и заплатил бизнесом (в счет долгов пришлось отдать кредитору, банку «Петрокоммерц», не только эгераатовское творение, но и всю компанию СКУ).

За три года существования «Вершина» лишь однажды более-менее подобралась к точке окупаемости, заработав около 100 млн рублей чистой годовой прибыли. Но… в Сургуте построились «Аура» и «Сити-Молл», и экономические показатели «самого красивого магазина в стране» резко пошли вниз. Арендаторы стали сниматься с площадей, крупнейшие убытки (около ста миллионов рублей) понес якорный арендатор, супермаркет «Премьер». «Петрокоммерц», главный кредитор и вынужденный владелец проекта, потерял перспективу возвращения долгов.

А долгов было более 1,5 млрд рублей, плюс около 300 млн рублей, говорят работники «Петрокоммерца», бывший гендиректор СКУ вложил собственных денег. Примерно в эту сумму – 1,5-1,8 млрд рублей – и оцениваются затраты в строительство «Вершины», из них только полтора миллиарда зафиксированы в бухгалтерской отчетности балансодержателя. Примерно эту цифру и называют как сумму сделки между группой «Открытие» и группой «Транспрогресс». Как пишут «Ведомости», предполагаемая сделка покрывает и «плохие долги» «Вершины». Надо полагать, речь идет о кредиторской задолженности перед банком-кредитором, которая от «Петрокоммерца» перешла в «Открытие».

Другой крупной кредиторки у «Вершины», по нашей информации, нет. Что облегчает задачу перебить «Транспрогресс» и выкупить ТРК «Вершина» у нынешнего владельца за деньги регионального бюджета с целью создания уникального музейного мультиплекса.

Идея проста до невозможности.

В Сургуте, несмотря на его статус крупнейшего экономического, учебного и культурного центра ХМАО, совершенный позорище с музеями. Больше двадцати лет назад власти города «выгодно разменялись» с предпринимателем В.Элисбаряном, отдав ему лакомую недвижимость на центральной городской площади (ныне торговый центр «Сибирь») в обмен на… промышленное здание в промышленной же зоне на улице 30 лет Победы. С тех пор и квартируют краеведческий и художественный музеи в вызывающей недоумение у любого здравомыслящего человека постройке, которая может быть чем угодно – гаражом, спортзалом, ночным клубом – но только не музейным комплексом.

Не лучше положение у галереи «Стерх»: по ее помещению можно лить не меньшие слезы, чем по занесенной в Красную книгу красивой, но вымирающей птичке - белому журавлю, в честь которого галерея и назвалась.

И вот есть «Вершина». 30 тысяч квадратных метров практически готовых к использованию в качестве музейных, экспозиционных, выставочных и конференционных площадей. Уникальная архитектура, фасад которой обыгрывает противоречивую северную природу и может использоваться как медиаповерхность; идеальное планировочное решение с эффектным холлом-атриумом; современные инженерные системы… Да это же готовый музей, который станет одним из главных брендов Сургута и Югры – таким же, каким в испанском Бильбао явился музей Гуггенхайма! В таком центре разместятся не только Сургутский краеведческий и Сургутский художественный музеи, здесь представляется отличная возможность делать сменные экспозиции, федеральные и международные выставочные проекты.

И все это за смешные деньги для регионального бюджета – 1,5-3 миллиарда рублей, за эту сумму невозможно построить не то что музейный комплекс – дворец культуры! Выгода в подобной сделке еще и в том, что здание более-менее научилось зарабатывать деньги: нужно оставить в нем и фуд-корт, и кинозалы, и качественные рестораны – как это практикуется в музеях мирового уровня.

Очевидно, что региональная власть, если она купит «Вершину», совершит прорыв в культурной политике не только Сургута, но и всей Югры, потому что, простите за каламбур, такой «Вершины» мы еще не брали!

Наталья Владимировна, для вас это решение – вопрос трех совещаний и пяти бумажек. Тут даже размусоливать нечего.


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26 мая 2014 в 18:06, просмотров: 7956, комментариев: 63
Комментарии:
albert leonov
не нравится
26 мая 2014 в 18:24
не фиг тратить бюджетные деньги на Вершину.
понятно что красиво и креативно, но тратить бюджет не надо
в долгах как в шелках Югра и далее влазить?
ну если только перевезти всю администрацию города и думу туда. место бы всем хватило и в одном месте. а все что освободиться - продать!
тогда реализовали бы принцип одного окна!
albert leonov
не нравится
26 мая 2014 в 18:25
Комментарий удален автоматически из-за жалоб пользователей.
Т. Самборский
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26 мая 2014 в 19:36
Вот уж, Альберт, нет! Есть задачи, которые власть должна решать за деньги. А на что еще ей тратить деньги, как не на соцкультбыт?! Что за пошлость вы пропагандируете - "хватит тратить бюджетные деньги..."? Бюджет (власти) для того и нанят нами, избирателями и налогоплательщиками, чтобы на нашу пользу тратиться. Я ж не предлагаю купить "Вершину", чтобы туда переселить муниципальный рынок. Я же музей предлагаю создать! А музеи - это прерогатива власти! Ваш любимый Сталин этим вопросом отнюдь не пренебрегал. Да и ВВП ваш (и наш) любимый активно выступает за бюджетные интервенции в социокультурную среду.
albert leonov
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26 мая 2014 в 19:51
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа в сумме 166 428 003,5тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7 012 985,6тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 187 505 880,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета автономного округа в сумме 21 077 876,8 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 1 января 2015 года в сумме 33 743 948,7тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям автономного округа в сумме 743 948,7 тыс. рублей;
5) предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 72 533 833,1тыс. рублей;
6) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 1 700 590,1тыс. рублей.
все уже утверждено и поделяно!
может я не силен в строительстве, но мне кажется что под музеи строятся отдельные здания со специальной инфраструктурой (микроклимат и все такое). перепрофилирование Вершины обойдется дороже строительства Нового Современного Здания Музея (желательно на объездной), доступность была.
а вот под администрацию и думу - самото, и назовем симбиоз администрации города со всему отделами и комететами + дума вся там , вот Вам и музей архаичности в чистом виде...
Т. Самборский albert leonov
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26 мая 2014 в 21:40
Альберт, еще раз - нет! "Вершина" - именно что не тупой магазин. Все-таки не зря старался (и перестарался) Эгераат. Это современный мультиплекс, который многофункционален изначально. С современной инженерной системой. Ну и: многие музеи находятся в зданиях, для них приспособленных, а не специально построенных. Например, Государственный Эрмитаж; Лувр; ВинЗавод и т. д.
Федот
не нравится
26 мая 2014 в 22:31
Комментарий удален автоматически из-за жалоб пользователей.
Сергей
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27 мая 2014 в 08:22
За эти деньги можно сделать массу вещей, которые повышают каждодневный комфорт в нашей жизни. Вот то, что в Сургуте есть крутой музейный комплекс, мне доставит радость несколько раз в год. А вот то, что СоКБ разваливается - печалит, как там появляюсь. Или то, что дороги до Ханты-Мансийска, можно сказать, нет (с учетом того, какой "статусный" у нас регион). НО!, "Вершина" в качестве офис-центра мне тоже не нравится. Быть может, истина на стыке - социальные и объекты и бизнес. Ведь музеи не генерируют траффика столько, что бы заработать на обслуживание здания. А на трех ресторанах выехать точно не получится. Вот и нужно искать возможности совместного финансирования и использования такого ресурса.
124
не нравится
27 мая 2014 в 08:46
Такое впечатления что кому то по обещали проценты в случае продажи. Формируем общественное мнение ?
Эльмира
не нравится
27 мая 2014 в 10:16
Лучше места для музейного комплекса в Сургуте не придумаешь! В городе не хватает мест культурного обогащения. Талантливой молодежи нужно пространство для самовыражения и развития.
albert leonov Эльмира
не нравится
27 мая 2014 в 10:27
Какого самовыражение, в какой сфере искусства?
мало у нас "заборов" и гаражей - которые можно "расписать" красиво? или танцевать негде? или что?
Некто
не нравится
27 мая 2014 в 10:28
Я тоже полностью поддерживаю Тараса. Все, приезжающие в наш город гости, удивляются, что музей находится на задворках, можно сказать, в рабочей зоне. Кто был в Челябинске, посмотрите какой там краеведческий музей!!! Красота! Там нашли деньги, а у нас что?
Т.Самборский Сергей
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27 мая 2014 в 10:44
Музеи выезжают на:
1) господдержке и госгрантах;
2) продаже билетов;
3) продаже сувениров;
4) сдаче в аренду площадей под выставки, экспозиции, презентации, конференции;
5) сдаче в аренду площадей под общепит.
Так живут нормальные музеи. Большинство музеев в мире - это прежде всего государственные инвестиции. В Сургуте - нормальные (по содержанию) и современные по маркетингу и креативу музеи. Форма им не позволяет развиваться. И в музеи ходят тем реже, чем они хуже. Именно поэтому вы (да и я, не скрою) не частый гость в сургутских музеях. И что с того? Не развивать это важнейшее направление культурной политики?!
Так вы и театр не дадите построить - ведь можно деньги потратить на что-то "более нужное". А я вот бы на вашем месте рассуждал по-другому. Например, спортзалы строить не за 60-90 миллионов, а за 8-16 (сколько и стоит "быстровозводимое" сооружение). Школы - не за 800 миллионов (как они вдруг взлетели в цене после запуска государственно-частного партнерства), а за 200-300, как это было еще недавно. А еще я бы предложил сургутским чиновникам отрывать от кресла одно место и больше лоббировать интересы города в Хантах и Москве - там, знаете ли, миллиарды лежат, ждут-не дождутся, когда ленивые сургутяне их освоят.
Т.Самборский 124
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27 мая 2014 в 10:49
Ума палата! Конечно же! Мне ж за музей откатят! Я ж только откатами и зарабатываю, предлагая музеи строить да площади с велосипедными дорожками.
Только что-то ни велосипедных дорожек, ни площадей, ни музеев не появляется... Вот то ли дело, если б я предлагал наоборот - выкупить музей и сделать в нем большой ларек...
йося
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27 мая 2014 в 10:50
ДА! а где в сургуте дворец молодежи, где центр именно центр, молодежных инициатив, цент технического творчества, культурный центр, может продать все эти осколки в виде собеседников "центра" молодежных инициатив, медиацентра, амулета, и другие встроенно-приспособленные помещения думаю деньжат то в аккурат хватит может чЁ и останется, только вот кто этим заниматься будет и что скажет достопочтимая галина романовна, и молодежь города и что они вообще думают об этом.
Даешь, культурно-досуговый и молодежный ЦЕНТР!,
Федот
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27 мая 2014 в 11:10
"Например, спортзалы строить не за 60-90 миллионов, а за 8-16 (сколько и стоит "быстровозводимое" сооружение). Школы - не за 800 миллионов (как они вдруг взлетели в цене после запуска государственно-частного партнерства), а за 200-300, как это было еще недавно.".
Это ж филантропия и меценатство какое-то получается! Какой смысл в такой жизни будет?
Андрей Воронин
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27 мая 2014 в 11:46
Очень интересное и заманчивое предложение, но вот не очень то балует нас округ в плане социальных объектов... Вершина по своим масштабам может надолго обеспечить Сургут в плане потребности экспозиционных и выставочных площадей, денег в бюджете города нет, бюджет округа...абы нам еще зама не лишится за такие просьбы...
Делать из вершины молодежный центр (дворец молодежи) и все такое подобное не выгодно, как площадку для мероприятий, проводимых молодежными центрами да, но не спихивать их туда, иначе будет как с подобным центром в Астане, построили для галочки и все...
Тут надо с умом подходить и народной инициативой! Этот вопрос можно было бы включить в повестку референдума, это и правда актуальная и современная проблема.

P.s. Идею я поддерживаю, но что с ней будет...время покажет
Сергей
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27 мая 2014 в 11:57
По моему мнению, Ваша идея, Тарас, нереально-популистская, есть более насущные проблемы, например те же дет. сады, куда лучше вложить денег, места под парки (и их создание) - а то как то повыли насчет храма на Мира и успокоились

Я был в нашем Сургутском музее мне понравилось, считаю, что в целом вполне достойно, видел и другие музеи гораздо хуже, то, что он расположен на задворках - во-первых, все--таки не на Черном мысу, во-вторых если люди как то добираются в Сити Молл и Ауру, то до музея тем более добраться смогут, было бы желание

А если уж делать музей - пусть наши бизнесмены участвуют - например хотя бы 1 этаж Вершины под музей - показали бы пример социальной ориентированности бизнеса
Тата
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27 мая 2014 в 13:12
Мне кажется, не такие уж и задворки, улица 30 лет Победы. Другое дело, что не прибранная, не причесанная, рядом странное сооружение какое-то с гламурненькой крышей и ободранным низом, которое можно выставлять в музее как экспонат "Так строили в городе Сургуте". И если уж совсем по честному, то Вершина не далеко убежала от этой самой промзоны, всего лишь с другой стороны рынка на Музейной.
Идея конечно же хорошая. А еще можно было бы Дом творчества для детей соорудить. Собрать туда все кружки, студии. Что-бы дети занимались в одном месте. Пока родители занимаются, мамыпапы выставки разглядывают, да в кафешке сидят..Красота!!! А назвать всю эту красоту можно было например " Дворец снежной королевы"..
Эхх..фантазерка я... Наш нынешний мер такую идею не осилит...слабоват он у нас.
йося Андрей Воронин
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27 мая 2014 в 14:03
Ну почему же не выгодно, Вы хотите сказать что забота о молодежи должна выражаться в конкретных рублях, как впрочем и результат, что то мне напомнило пресловутый БОР Гладского. Или Вы говорите о самоокупаемости объекта, что уже кто то посчитал экономику, или социальный эффект, от реализации данной идеи.Я полагаю это просто пробный шар, идея и если она найдет возможность, необходимость реализации, то будет воплощена, а пока.....
Кстати, обращаюсь к автору, предлагаю тему развивать, а может даже найти возможность подключить к процессу ответственных людей города от которых зависит принятие решений по жизненно важным вопросам города.
Может действительно наконец то в городе начнут появляться приличные социальные объекты.
И еще, простите за навязчивость, хотелось бы все таки мнение молодежи то услышать
Андрей Воронин йося
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27 мая 2014 в 14:23
Про рубль речи не идет, разговор про место! Город у нас не маленький...относительно... и загонять в одно место всех это значить территориально ограничить потребителя! Как выставочную площадку - да ради бога! Выставка поделок центра молодежного - 2 этаж, работы детей из ДШИ - 3 этаж, мастер классы - 4 этаж! А вот загони туда администраторов...где они будут? на фут корте

Вершина должна стать (если ее выкупят для города и отдадут под социальные нужды, и не пустят никого кроме творческой молодежи) сосредоточением достижений и прогресса наших жителей! Площадкой развития! Вершина должна стать желанной "Вершиной", местом сбора "интеллектуальных альпинистов" и много прочих метафор про наших творческих ребят! Нет там места административному сектору! Несомненно должны быть управляющие, уборщики и все такое, но это край!

P.s. У нас есть порт, обзаведемся айсбергом и никакой титаник нам нипочем
Федот
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27 мая 2014 в 14:43
Простите за сравнение, но "О.Бендер и Нью-Васюки" какие-то получаются...
Вот сам Тарас Батькович пишет: "... И в музеи ходят тем реже, чем они хуже. Именно поэтому вы (да и я, не скрою) не частый гость в сургутских музеях. ...".
Чем завлекать народ будут-то в Вершине-музее? Что, привлекающее народ, будут экспонировать в городе Сургуте на объекте такой площади? Кто повезёт свои экспонаты в такую даль? Кто поедет в Сургут в качестве туриста и посетителя такого музея? Будет ли музей-Вершина контактировать с крупными музеями, вроде Эрмитажа, Лувра и т.д. и т.п.. Есть ли идейный человек, способный возглавить такой музей. Будет ли в музее-Вершине, наряду с выставками местного/регионального уровня, что-то от мировых кладезей?
Вот найдутся ответы на поставленные вопросы - глядишь и некий аля "Лувр Абу-Даби" вырисуется - тут тебе и музей, и туристическая завлекаловка...
Купить Вершину не проблема, проблема её реализовать в том виде, в котором она действительно смогла бы приносить людям пользу... А на одной концепции "Вершина - музей музеев города временщиков" далеко не уедешь... Получится очередная утопия, аля Стратегия 20**...
Андрей Воронин Федот
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27 мая 2014 в 15:12
Тарас Владимирович имел ввиду состояние здания, а не содержание деятельности! На маленькой площади много не выставишь! Растут возможности - растут аппетиты. Наглядный пример "Сургутская филармония", есть площадь, есть директор - результат на лицо.
Идейный человек есть, М.Ю. Селянина вполне подходящий кандидат на эту ответственный роль! И будут вам выставки уровня округа, РФ и Мира!
Владимир
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27 мая 2014 в 15:36
А может лучше зоопарк из "Вершины" сделать? Площади валом...Плюс кинотеатр, кафешки, отличное место для детишек при нашем климате.
Т.Самборский Федот
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27 мая 2014 в 15:46
Не должна Вершина конкурировать с Лувром, зачем вы передергиваете и доводите вполне рабочую, здравую идею до абсурда?! Задача Вершины быть городским и региональным музейным комплексом и брендом, делающим собственные экспозиции (постоянные и сменные) и привозящим в Сургут лучшие образцы отечественной и мировой культуры, будь то экспонаты Эрмитажа, Третьяковки или Лувра. Сегодня это невозможно, с Вершиной - осуществимо. Вот тогда вы (и я, и тысячи и десятки тысяч людей) будут ходить в музеи не раз в год.
Уверяю вас, что людей, в состоянии возглавить такой музей (комплекс, если точнее;музеев-то в нем буде несколько, минимум два-три), в Сургуте достаточно. Людей, знающих не только музейное дело, но и глубоко разбирающихся в современном искусстве, профессионально понимающих выставочную и экспозиционную деятельность. Но самое главное: должен быть прорыв! Проект "Вершина-Музейный Центр", несмотря на всю "экспромтность" ситуации, - это прорыв! Прорыв, который вдохновит и специалистов-музейщиков, и простых людей, неравнодушных к культурному наполнению своего города и свое души. Для меня это совершенно очевидно.
Федот Андрей Воронин
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27 мая 2014 в 16:59
Ну дай Бог если такой человек есть...
йося
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27 мая 2014 в 17:04
Вершина должна может стать ЦЕНТРОМ, а всяческих "управленцев" которых в учреждениях больше чем работников (специалистов) на "стройки народного хозяйства" управление отдать на аутсорсинг и будет всем счастье
И не надо только на музее циклиться говорю же музкйный центр культурный цент молодежный центр, шо ж вы такие однобокие господа
Алексей Шипилов
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27 мая 2014 в 17:15
На мой взгляд идея здравая и реализуемая, если конечно технически здание можно адаптировать под новые виды деятельности. Я бы даже предложил не только там музеи делать, а еще и разные творческие группы создавать на базе. Если широко посмотреть то мы говорим о развитии эстетического ума в человеке, то есть развитии сферы искусства и творчества. Как наиважнейшей сферы человеческой жизни, которая напрямую влияет на все остальные сферы жизнедеятельности. Есть предложение не оставлять это здесь, а оформить открытое письмо на имя главы и губернатора. Я подпишусь.
Федот Т.Самборский
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27 мая 2014 в 17:29
А шо я передёргиваю?
Просто мне, во-первых, трудно поверить в бескорыстность в реализации такой идеи (без обид). И хорошо, если корысть здесь заключается только в нежелании отдавать объект, доставший "потом и кровью", в руки малоизвестных третьих лиц.
А, во-вторых, я просто говорю, что для не совсем типичного здания, не совсем типичного архитектора (которому некоторые непровинциальные любители старины советуют реализовывать свои прожекты в городах, вроде Ханты-Мансийска) должно быть не совсем типичное применение. Выставки регионального/местного характера увлекательны в основном для местного населения и части заезжих иностранцев, а сколь будут увлекательными выставки мировых шедевров не только для местных, но и для жителей из соседних регионов? Думаю лучшей рекламы, лучшей мотивации для развития культурного слоя общества и не нужно. Все "чётким строевым шагом" пойдём смотреть на экспонаты (ну я бы с семьёй точно пошёл). Понятное дело, что Вершина-музей не ровня музеям с мировым именем, но свою нишу она явно должна занять и быть (как бы это не показалось пренебрежительным) выше по уровню современных музеев, действующих в округе, чтоле. И вот это будет действительно здорово... Как-то так думаю...
йося Федот
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27 мая 2014 в 17:36
И этот про музей, ширше надо смотреть товарищ ширше ну или ширее
Федот йося
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27 мая 2014 в 17:47
В чём проблема? Пишите письма Губернатору...
вася
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27 мая 2014 в 17:54
Видимо транспрогресс мало предложил, решили опять бюджет Сургута попилить...других проблем в городе нет, куда можно деньги с умом потратить...купи-продай, бл....
Несносный Вася
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27 мая 2014 в 18:02
В вершину дом пионеров перенести следует
Александр
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28 мая 2014 в 10:20
Тарас абсолютно прав. Всем оппонентам - молчать! Наталья Владимировна, действуйте!
йося Несносный Вася
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28 мая 2014 в 11:10
золотые слова
йося Федот
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28 мая 2014 в 11:15
ну чЁ уж сразу Губернатору может для начала местным бюджетдержащим, избраннички то что думат, а то вон за "старый сарай" как кипишили.
albert leonov
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28 мая 2014 в 11:27
может на "область" подарит это здание, а мы проголосуем "правильно". Свои бюджетные денежки не потратим ....
переселим туда :
администрацию года со всеми структурами
думу города ...
круто же будет?!
музей архаичности!
albert leonov
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28 мая 2014 в 11:29
проблем "коммуникации" не будет между ветвями власти
Федот йося
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28 мая 2014 в 13:11
Местные ничего не решают...)
йося Федот
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28 мая 2014 в 13:20
КАААк?, а тогда ж они на кой, что за каждым чихом к батюшке царю, ну блин ваще, а може всеже попробовать, може открытое письмо избранничкам, може кто и отреагирует, ну ё моё думть то будем или Дума и думать не однокоренные слова.
Федот йося
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28 мая 2014 в 13:45
Слова-то однокоренные. Вот только думать "о ком" и "было бы из-за чего"?
Мари albert leonov
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29 мая 2014 в 15:45
вот читаю ваши высказывания и ужасаюсь! Вы против музея, против культуры, против искусства, всё о деньгах и о деньгах... кому тратить, кому нет!!! Как можно на одну чашу весов ставить, два таких фактора? У нас так мало мест где можно получить и душевную, и интеллектуальную пищу для ума и тела!!! Почему не дать шанс такой интересной задумке, в чем проблема? Ведь эти деньги все равно не выделят именно ВАМ, что бы вы организовали, что-то более гениальное!
Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 15:59
Ребята, какой музей!!!!
Рожать негде!!!!
Я требую род зал среди музейных стен!
Сафиоллин-красавчик! Нечего сказать!!!
Хочу рожать среди картин!
Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 16:00
нет у них 7 млрд на роддом! А 1,5 млрд сущий пустячок для музея!
Екатерина Уварова Мари
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30 мая 2014 в 16:04
Гениальное- это прекрасно и культура - это очень важно, но когда негде рожать, не актуально! Зайдите в гинекологические отделения нашего города в стационарах и послушайте чего говорят и как мамочки отрываются от малышей в два дня от роду? Скоро друг у друга на головах рожать будут.
Андрей Воронин Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 16:18
А давайте там горки поставим и рампы, на роллерам/скейтерам/велорайдерам ездить негде!
Нет, давайте там сделаем детский сад, детей в очереди в разы уменьшиться!
Нет, давайте там дорогу проложим, нормальную, по всем требованиям, что бы хоть где то она была!
Нет, давайте туда загоним нелегалов и позовем УФМС, пусть разом депортируют!
Нет, давайте сделаем там цирк, у нас его в городе нет (шутки про администрацию и думу отсекаются)
Нет, давайте....давайте......давайте....
Развели тут, Тарас Владимирович просто предложил, а вы уже требуете все и сразу и подарок в придачу.
Федот Андрей Воронин
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30 мая 2014 в 16:24
Не бывает такого - "просто предложил".
Бывает - "инициатива наказуема"...
Андрей Воронин Федот
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30 мая 2014 в 16:33
Если бы Тарас Владимирович опубликовал открытое письмо на имя Губернатора, то это было бы инициативой, а так как уважаемый автор "рассуждает о..." это просто предложение (мнение, виденье, мечта и т.д.)
Екатерина Уварова Эльмира
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30 мая 2014 в 16:40
Давайте, без давайте!
Роддом и дело с концом!)))
Екатерина Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 16:46
Что, скоро выборы? Где ж вы раньше были со своими лозунгами?
Екатерина
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30 мая 2014 в 16:47
Сейчас все болтологи сбегутся.
Флудер
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30 мая 2014 в 17:24
> Сейчас все болтологи сбегутся.

А вот она я!
Почему ещё никто не предложил станцию юннатов там разместить?
Выступаю с инициативой!
Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 17:46
Пардон, но я тут регулярно появляюсь и в промежутках между делом с коллегами в легитимном ключе выдвигаю инициативы. Так, что насчет выборов могу сказать, выборы приходят и уходят, а я остаюсь работать.
albert leonoоv Мари
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30 мая 2014 в 19:36
во главе всего стоит экономика или выгода, как так получается в реальной жизни. нет конечно есть утопическое мышление и идеи.
все любим говорить о культуре и искусстве, а что каждый лично сделал для этого кроме болтовни пустой в интернете?
скажу за себя: мало того что в перед входом в офис картины местного художника весят, у меня и офис тоже весь в картинах, и куклы есть авторские и "чужой" из металла....
а вы что лично на свои деньги сделали ?
albert leonoоv Екатерина Уварова
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30 мая 2014 в 19:38
извиняюсь за нескромный вопрос:
так сколько детей у вас?
или вы только хотите рожать или родить?
аноним
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01 июня 2014 в 11:41
Хороши оба предложения --- и Йоси и Тараса
Мари albert leonoоv
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01 июня 2014 в 16:03
Молодец!!!! Гениально, а автора как зовут??? А я всего то, лично помогаю деткам из детского дома и собираюсь взять себе малышку!!!! В прошлые выходные ездили всей семьей убирать лес, от наших замечательных и оооочень "окультуренных" людей! Да, что вы опять про деньги.... Помимо вложения денег, надо, что было вложение души в добрые дела и поступки!!!!!!!!
albert leonov Мари
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01 июня 2014 в 17:46
его зовут Филипп
Мари albert leonov
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01 июня 2014 в 22:09
интересно! Честно не слышала о таком художнике?! Я знаю других художников, включенных в состав "Союза художников России" и у одного из них сама училась в городе Нефтеюганске, а по переезду в город Сургут поступила в художественную школу им. Горды, так что вот здесь я согласна именно местные художники вложили в нас тогда еще детей, то чем я теперь горжусь! И им тоже намного приятнее видить, что их выпускники выросли добрыми и любящими искусство людьми, а не видящие во всем финансовую подоплеку!!!!!
хорошаидея
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02 июня 2014 в 22:20
я тоже за совмещение. пусть купят пару этажей(или так нельзя?), а на других пусть дальше барыги сидят, людской трафик генерят, в идеале чтобы там какие-нибудь креативные компании сидели, современные, интересные, чтобы офисы были дизайнерского оформления, люди б помимо музея еще и туда ходили "пазырить" окультурится
Местный
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Сегодня в 14:10
Джинса)
Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:39
Красоту здания быстренько, в немалой степени, угробили окружающей застройкой. Ему бы в пойме стоять, чтобы издалека было видно.
Flyer
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Сегодня в 15:13
Абсолютно согласен.
Кстати, я высказывал эту мысль на почившем Сургутском форме даже раньше, чем она появилась на СИА-Пресс: видел многофункциональный музей в подобном здании где-то в Европе, в центре города у воды. Но уже не помню где, хоть убей.
Кстати, там очень удачно совместили и видовые рестораны, и, что называется, общественные пространства доступные без билета в музей - для Сургута с его зимами более чем актуально.

Кстати, новый Строитель собираются строить за 700 млн., а там всего 12 360 м² и не уникальный проект(где-то в Москве, кажется, находится ДК, который взяли за основу и пытаются переиграть только фасад).
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:23
Тот музей, что на задворках, где-то в хоззоне, просто на корню губит саму идею музея. В музее должна быть и форма, и содержание. Какая в существующем здании городском музее может быт форма. Это здание может быть чем угодно, но только не музеем.
Наверное каждый архитектор мечтает в своей жизни спроектировать музей. Музей ведь- это в каком-то смысле храм. Ну храмов прекрасных в Сургуте много. А вот достойной архитектуры музея нет.
В музее важно все и контент, и форма. И музеев, на самом деле, много не бывает. Иногда музей перерастает самого себя и формы ему достаточно, чтобы самому стать объектом демонстрации.
Такой музей есть в испанском городе Бильбао (помните роман Дэна Брауна «Происхождение»), построенный архитектором Фрэнком Гери- Музей Гуггенхайма. И вот этот музей ( музей внутри и музей снаружи) поменял судьбу города. Раньше это был самый скучный испанский город-унылый, деловой, серый. Сейчас Бильбао стал моднее Барселоны.
Или взять другой музей, построенный в то же время в Испании португальским архитектором Алвар Сиза в Сантьяго-де-Компостела.
И вот этот музей совершенной другой. Будучи зданием современной архитектуры он органично вписывается в средневековую ткань города.
При этом внутри он абсолютно современный, там стерильно белые интерьеры для экспозиций, там есть пространства, там есть перспектива. Это великая архитектура Алвера Сиза - одного из лучших архитекторов мира.
А теперь к «нашим баранам». У нас есть совершенно уникальное современной архитектуры здание архитектора с мировым именем Эрика ван Эгераата. Там был какой-то торговый центр, который совершено не связан с его архитектурой и его месторасположением. Это зданию изначально необходимо было иное содержание. И идея культурного центра давно витает и напрашивается для решительных действий.
Это на самом деле тот же случай, как и с Бильбао или с Сантьяго- де-Компостела, когда появление современного музея в нужном месте и в нужное время может резко поменять судьбу города. И она у Сургута появилась. Нельзя упускать такую возможность. Как бы не пришлось после «локти кусать».
Это же по сути «один шанс из тысячи», когда все пазлы складывается. Думается, что региональные власти ещё успеют совершить ПОСТУПОК и оставить свой след в истории Сургута.
У нас есть биатлонный Центр им. А.В. Филиппенко в Ханты-Мансийск.
И я надеюсь, что у нас будет Музейный центр имени Н.В. Комаровой в Сургуте на проспекте Мира.
Я очень в это верю.
Сергей Б
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Сегодня в 17:22
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
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Сегодня в 17:30
Так что: «Вершина» должна быть наша – это глас вопиющего в пустыне, выхолощенной губернатором Комаровой и ее администрацией.
Сергей Б
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Сегодня в 17:41
И кто там на сиа-пресс совсем «озверел» и затирает совершенно безобидные комментарии?

Какие правила сайта были нарушены?

«Неправильное» мнение насчет губернатора?
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