Как недорого и быстро создать лучший в регионе музейный мультиплекс

От редакции siapress.ru. Демпинговая цена, установленная за сургутскую «Вершину», может вновь активизировать дискуссию о том, как вдохнуть жизнь в самый красивый торговый центр города. По этому поводу мы напомним одно из самых интересных предложений, сделанных еще в мае 2014 года.

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Торгово-развлекательный центр «Вершина» продается. Новосибирская группа «Транспрогресс» заканчивает переговоры с нынешними владельцами «Вершины» - финансовой группой «Открытие» - о покупке непрофильного актива. Обещается, что к поздней осени (октябрь) «Вершина» пройдет реконцепцию и обретет новую жизнь.

Но почти никто не верит в возрождение «Вершины» - самого красивого здания Сургута, построенного по проекту входящего в ТОП-20 лучших архитекторов мира голландца Эрика ван Эгераата. Концепция торгового молла, обернутого в уникальную архитектурную оболочку, в случае с «Вершиной» не оправдала себя и вряд ли оправдает, считают многие мои респонденты из сферы торговли и девелопмента. Малоизвестный инвестор «Транспрогресс», активно скупающий находящиеся в упадке региональные торговые объекты, подобные «Вершине», тоже не кажется им спасительным вариантом: Сургут уже не в состоянии «проглотить» так много крупноформатных торговых объектов. Конкурировать с мегамоллами-стотысячниками (имеется в виду площадь от 100 тысяч квадратных метров) «Аурой» и «Сити Моллом» красивому, но дорогому по себестоимости строительства магазину невозможно.

А начиналось все романтично и, как казалось, перспективно.

Алексей Сафиоллин, тогдашний гендиректор ОАО «Сургутское карьерное управление», динамично развивающегося на городских и окружных подрядах строительного предприятия, после знакомства в Будапеште с Эгераатом загорелся идеей построить вместе с ним объект в Сургуте. Сразу ставилась амбициозная задача создать лучшее коммерческое многофункциональное здание в городе и во всем регионе по самым высоким мировым архитектурным стандартам. Да что говорить – притащить в Сургут самого Эрика ван Эгераата, даже если бы он спроектировал электрическую подстанцию, - это уже прорыв!

Я помню тот вечер (уж сколько лет назад), когда Сафиоллин показывал мне проект – страница за страницей, со всеми подробностями, убеждая, как важен он для Сургута. Мы начали в шесть вечера, разошлись почти в двенадцать – у Алексея горели глаза, уже уходя, в дверях, он не переставал нахваливать свое будущее детище. И он таки решился на эту авантюру!

Многие считали (и считают до сих пор), что Сафиоллин сошел с ума. С ума он, конечно, не сошел, просто у нас одержимых часто воспринимают как ненормальных. Но «Вершину» Сафиоллин поднял, хотя и заплатил бизнесом (в счет долгов пришлось отдать кредитору, банку «Петрокоммерц», не только эгераатовское творение, но и всю компанию СКУ).

За три года существования «Вершина» лишь однажды более-менее подобралась к точке окупаемости, заработав около 100 млн рублей чистой годовой прибыли. Но… в Сургуте построились «Аура» и «Сити-Молл», и экономические показатели «самого красивого магазина в стране» резко пошли вниз. Арендаторы стали сниматься с площадей, крупнейшие убытки (около ста миллионов рублей) понес якорный арендатор, супермаркет «Премьер». «Петрокоммерц», главный кредитор и вынужденный владелец проекта, потерял перспективу возвращения долгов.

А долгов было более 1,5 млрд рублей, плюс около 300 млн рублей, говорят работники «Петрокоммерца», бывший гендиректор СКУ вложил собственных денег. Примерно в эту сумму – 1,5-1,8 млрд рублей – и оцениваются затраты в строительство «Вершины», из них только полтора миллиарда зафиксированы в бухгалтерской отчетности балансодержателя. Примерно эту цифру и называют как сумму сделки между группой «Открытие» и группой «Транспрогресс». Как пишут «Ведомости», предполагаемая сделка покрывает и «плохие долги» «Вершины». Надо полагать, речь идет о кредиторской задолженности перед банком-кредитором, которая от «Петрокоммерца» перешла в «Открытие».

Другой крупной кредиторки у «Вершины», по нашей информации, нет. Что облегчает задачу перебить «Транспрогресс» и выкупить ТРК «Вершина» у нынешнего владельца за деньги регионального бюджета с целью создания уникального музейного мультиплекса.

Идея проста до невозможности.

В Сургуте, несмотря на его статус крупнейшего экономического, учебного и культурного центра ХМАО, совершенный позорище с музеями. Больше двадцати лет назад власти города «выгодно разменялись» с предпринимателем В.Элисбаряном, отдав ему лакомую недвижимость на центральной городской площади (ныне торговый центр «Сибирь») в обмен на… промышленное здание в промышленной же зоне на улице 30 лет Победы. С тех пор и квартируют краеведческий и художественный музеи в вызывающей недоумение у любого здравомыслящего человека постройке, которая может быть чем угодно – гаражом, спортзалом, ночным клубом – но только не музейным комплексом.

Не лучше положение у галереи «Стерх»: по ее помещению можно лить не меньшие слезы, чем по занесенной в Красную книгу красивой, но вымирающей птичке - белому журавлю, в честь которого галерея и назвалась.

И вот есть «Вершина». 30 тысяч квадратных метров практически готовых к использованию в качестве музейных, экспозиционных, выставочных и конференционных площадей. Уникальная архитектура, фасад которой обыгрывает противоречивую северную природу и может использоваться как медиаповерхность; идеальное планировочное решение с эффектным холлом-атриумом; современные инженерные системы… Да это же готовый музей, который станет одним из главных брендов Сургута и Югры – таким же, каким в испанском Бильбао явился музей Гуггенхайма! В таком центре разместятся не только Сургутский краеведческий и Сургутский художественный музеи, здесь представляется отличная возможность делать сменные экспозиции, федеральные и международные выставочные проекты.

И все это за смешные деньги для регионального бюджета – 1,5-3 миллиарда рублей, за эту сумму невозможно построить не то что музейный комплекс – дворец культуры! Выгода в подобной сделке еще и в том, что здание более-менее научилось зарабатывать деньги: нужно оставить в нем и фуд-корт, и кинозалы, и качественные рестораны – как это практикуется в музеях мирового уровня.

Очевидно, что региональная власть, если она купит «Вершину», совершит прорыв в культурной политике не только Сургута, но и всей Югры, потому что, простите за каламбур, такой «Вершины» мы еще не брали!

Наталья Владимировна, для вас это решение – вопрос трех совещаний и пяти бумажек. Тут даже размусоливать нечего.