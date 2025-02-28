Вместо устаревшего и снесенного ДК нужно построить новый и современный ДК

Недавно услышал версию, что на месте снесенного ДК «Строитель» планируют обустроить сквер с памятником строителям.

Казалось бы: ну, кто будет против сквера?

Конкретно в данном случае я – против. Это место можно использовать лучше.

Сургут испытывает нехватку в культурных сооружениях. Они необязательно должны быть монстрообразными, небольшие объекты тоже нужны. И снесенный ДК как раз выполнял такую функцию: тут размещались творческие коллективы, тут дети занимались танцами, даже театр одно время постановки делал.

В этом районе большие дома. На месте снесенных деревяшек планируется (планировалось?) строительство необходимой этому району школы и детского сада. Не логично ли планировать размещение объектов для внеурочной деятельности поблизости? Чтобы родителям не приходилось возить детей на другой конец города. Да даже через квартал проехать к месту, где собираются снести недострой станции юннатов и вроде бы что-то комплексное строить – это тоже в стороне, это не рядом с домами. И это меньшая доступность.

Поэтому, по моему мнению, вместо снесенного и устаревшего ДК должен быть новый современный компактный ДК.

И это будет лучшим памятником строителям.