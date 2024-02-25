Похоже, что вечеринок в России скоро будет заметно меньше

В России раскручивается спираль прото- и напрямую государственного прессинга в отношении разнообразных «секс-вечеринок». Взрослые и самостоятельные люди по своей воле и с четким пониманием, что к чему, собираются в закрытом формате и как-то проводят время, без применения насилия и абсолютно в правовой рамке. К ним врываются силовики, иногда, в компании особо ретивых общественников, и в лучшем случае просто кладут лицом в пол, в худшем – унижают, избивают, впаивают административные аресты. А после еще публикуют персональные данные – то есть раскрывают имена людей, которые там присутствовали.

Не буду погружаться в мотивацию таких решений. Но слегка смоделирую будущее. А оно просматривается довольно четко по той причине, что существующие ныне тренды, как поезда, едут по своим рельсам в четко заданном направлении. Развилки бывают, но они случаются нечасто, и, на данном этапе, скорее, приводят только к дальнейшему ужесточению.

Когда я только начал размышлять об этом тексте примерно полторы недели назад, хотел обозначить небольшой прогноз. Если сегодня врываются к людям, которые проводят «секс-вечеринки» в каких-то общественных местах, то через полшага мы придем к ситуации, когда будут приходить к людям на их абсолютно частные мероприятия у себя дома. Реальность оказалась быстрее – в Ленинградской области силовики пришли с разгромом на закрытую вечеринку в частном доме.

В таком случае, продолжим моделирование. Когда реальные «секс-вечеринки» будут окончательно искоренены, а их действительные и потенциальные участники забьются под лавку, искать будут тщательнее. И реально будут заходить в дома. А народ прочухает, как работает система, и будет с удовольствием звонить в полицию и говорить про надоедливых и шумных соседей: «А вы знаете, там секс-вечеринка с элементами ЛГБТ (российская власть считает, что это международное движение, которое полагает экстремистским – прим. авт.) проходит, примите меры». И вместо того, чтобы заниматься реальной борьбой с реальной преступностью, полиция будет ездить и вот так вламываться в дома и квартиры и класть людей лицом в пол. Потому что таков тренд и современная мода.

Когда с сексом в стране будет покончено, есть шанс, что движение пойдет по уже совсем знакомым рельсам: «А вы знаете, они там собираются, алкоголь пьют и политические анекдоты рассказывают». И вот тут уже пространство для творчества будет гигантским, а объем работ – невообразимым, хватит надолго. Как обычно я говорю в таких случаях, буду рад ошибиться.