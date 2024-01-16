России нужно не столько повышать рождаемость, сколько сократить смертность – среди мужчин

Раз в России начался Год семьи, давайте немного про семью. Представители властей на всех уровнях сокрушаются о текущей демографической ситуации, призывают женщин рожать по 5-10 детей, пляшут ритуальные танцы вокруг запрета абортов (пока безуспешно, потому что эта тема для наших соотечественников просто неактуальна), – в общем, ищут ответы под фонарем. Ведь логично же звучит мысль: если в стране не хватает людей – значит, надо их нарожать. Проблема в том, что современные женщины в своей массе столько не рожают и уже не будут, подробно об этом я писал несколько раз.
А если говорить о неочевидных мерах, которые реально помогут России и ее демографической проблеме, то нужно в первую очередь бросаться на спасение мужчин. Потому что с ними (нами) просто жуткая беда, мрак и ужас.
Посмотрите на половозрастную пирамиду России на 1 января 2023 года. Там отражено количество мужчин и женщин от рождения до 100+ лет. Ярко-синий и красный цвет указывают, насколько один пол количественно превосходит другой в каждой возрастной группе (эта и остальные картинки кликабельны).
Начинается все неплохо. Мальчиков, юношей и молодых людей количественно больше, потому что они статистически рождаются немного чаще девочек. Потом начинаются первые тревожные звоночки – на 30-35 годах количество мужчин и женщин выравнивается. И следом, после 35 и до самого верха, идет нарастающее, даже драматическое превосходство женщин. То есть мужчины просто массово вымирают. На самом деле, количественное доминирование женщин происходит во всех странах, но начинается оно, как правило, после 60 лет. Но не с 45 же! Посмотрите, например, на Японию, и сравните с Россией.
Для наглядности, еще одна красочная картинка – разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в годах по всей планете. От светло-голубого (разрыв в 2 года) до насыщенного фиолетового (10 лет).
Думаю, не нужно обладать мощным зрением, чтобы разглядеть огромное фиолетовое пятно. Вот это мы. Заметьте, ни у кого на планете (может, кроме каких-то совсем маленьких бедных стран, которых не видно) подобного нет.
Так что если кого действительно волнует сохранение России как страны и цельного нормального общества, то нужно думать в эту сторону. Мужчин нужно обогреть, накормить, успокоить, оттолкнуть от рискованных и саморазрушительных практик, выбить из них дурь, по типу «мужики не плачут / не жалуются / не ходят к врачам и психологам» и прочую маскулинную бредятину, и так далее. Комплекса мер, который потребуется для какого-никакого выравнивания ситуации, хватит на федеральный проект, а то и не один. Работы – вагон.
Другое дело, я очень, очень сильно сомневаюсь, что подобное понимание и вывод решения проблемы на уровень осознанной федеральной политики, случится, мягко говоря, не сейчас. И даже не завтра. Что-то в России должно кардинально поменяться, чтобы на этом треке случился серьезный разворот. Ну а пока будем увещевать наших дорогих девушек, чтобы они рожали для страны как можно больше детей. Могу только пожелать удачи на этом нелегком поприще.
Судья спрашивает жену:
– Скажите, в чем заключаются ваши претензии к мужу, что вы хотите с ним развестись?
– Он плохо исполняет свой супружеский долг, в смысле секса – Отвечает жена.
Судья обращается к мужу:
– Чем вы объясните свое ненадлежащее исполнение супружеского долга?
Муж обводит взглядом зал заседания и обращаясь к судье с досадой в голосе заявляет:
– Ваша честь, да если б мне налили миску борща, я бы тут весь зал перетрахал!
Женщины, берегите мужчин! И не надейтесь, что какие-то власти их будут беречь.
На самом деле Дмитрий конечно удачно улучил момент и поставил ребром вопрос о сбережении мужчин. Идет СВО и официальные потери обещали озвучить только после окончания СВО. И не трудно догадаться, что наибольшая часть потерь придется на мужчин. Это плюс к статистике в мирное время, когда мужчин умирает больше чем женщин.
Ну и конечно, как обыватель сомневаюсь, что официальные цифры потерь при проведении СВО будут соответствовать фактическим потерям. Скорее всего будут нужные цифры. Плюс цифры потерь спрячут за прибавившейся численностью населения присоединившихся территорий. Но мужчин на один российский квадратный километр от этого не прибавится.
В общем, в связи еще с низкой рождаемостью по России численность коренных россиян будет трещать по швам еще больше, чем прежде, с наиболее высокой долей потерь среди мужского населения.
Ну и те меры для сохранения мужского населения, которые предлагает Дмитрий исходя из опыта цивилизованных стран (ну как же без них и их опыта) – ходить вовремя по врачам и психологам – конечно имеют значение, но далеко не основное.
Как и в случае с низкой рождаемостью высокая смертность мужчин связана прежде всего с низкими доходами населения и с нестабильной экономикой. Мужчинам, которые вынуждены работать сверхурочно и на двух работах, чтобы содержать семью и закрывать кредиты, и по врачам то ходить времени просто нет, чтобы следить за своим здоровьем. Особенно по психологам.
Только достойные доходы обеспечат мужчинам нормальную здоровую жизнь без авралов, которые ведут к потере здоровья. И стабильная экономика без постоянных бешенных погонь за ценами, которые раскручивает высокий уровень инфляции. Интересно, такой опыт в цивилизованных странах есть?
И только не говорите, как Медведев, что денег нет. Посмотрите сколько находится денег на счетах российских олигархов включая на зарубежных и на счетах тех же российских чиновниках, тоже надо думать включая зарубежные счета. Посмотрите сколько миллиардов в долларах, в год, выводится из России легально и еще больше нелегально.
Сбалансировать доходы в пользу достойных доходов большинства россиян, это и есть то «необыкновенное чудо», которое сохранит мужское и не только, население России и повысит рождаемость в стране, которая как не крути находится тоже на низком уровне.
Но, дело в том, что современная власть в России заточена именно на то, что происходит: использование россиян в качестве дешевой рабочей силы, которая будет пахать до гробовой доски. И ни на что другое именно эта власть не пойдет и не способна. Таких чудес не бывает.
А инициативы снизу из народа, чтобы добиваться достойного уровня доходов как-то не видно. Может народ до такой степени запахан, что не до инициатив. Может менталитет такой, что мол бывало и хуже – потерпим. Так или иначе, но «светлого будущего» для российских мужчин и не только, в ближайшей перспективе как-то не проглядывается.
Ну и какие уж тут врачи и психологи. Рюмка водки на столе – это все до чего может дотянуться рука большинства российских мужчин, после рабочего дня. Что конечно допинг, но здоровье не укрепляет, а опять же наоборот – подрывает.