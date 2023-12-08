Разговоры о том, что Россия это оплот семейных ценностей – просто неправда

Из телевизора нам постоянно рассказывают о выдающейся духовности россиян по сравнению с уже почти разложившимся западом. Наша страна позиционируется как чуть ли не последний оплот семейных и традиционных ценностей. Давайте про семейные ценности.

Попалась мне на глаза картинка о доле разводов на 1000 человек в странах Европы на 2020 год, можете на нее тоже полюбоваться. А я накину подробностей.

Пик стремления россиян к заключению семейных союзов пришелся на 1960 год – тогда женились 12,5 пар на 1000 населения. После дело пошло несколько вниз – в 1980-м показатель ушел на 10,6, в 1990 – на 8,9, а в 2000-м семьи создавали 6,2 раза на тысячу жителей. Благополучные 2010-е придали брачным процессам ускорение. Пиком стал один из последних периодов, когда Россия показывала и серьезный экономический рост, и рост доходов граждан – в 2011 году поженились 9,2 пары на 1000 человек. С тех пор подобного раздолья мы не видели (так и хочется задать сакраментальный вопрос: а что случилось?).

Количество браков планомерно снижалось, самый низкий уровень (помимо ковидного 2020-го, там особо не до женитьб) был в 2018 году – 6,1, то есть даже чуть ниже, чем в 2000-м. В 2022 году случился некоторый подъем – до 7,2 браков на тысячу жителей – это примерно как в 2002 и 2017. Вероятно, этому неплохо помогла взрывная активность по заключению семейных союзов в сентябре-октябре прошлого года – пары, из которых мужчины отправлялись на мобилизацию, торопились узаконить отношения.

Надо сказать, что по этому показателю Россия действительно выше, чем многие западные страны. Но, например, по количеству браков мы вполне сопоставимы с США – по мнению многих наших соотечественников, оплотом бездуховности и разврата. То есть женятся россияне действительно довольно бодро. Все было бы здорово, если бы не разводы.

В советской России, которая в мифологическом сознании выглядит эдакой страной высочайшей морали и семейных идиллий, разводов действительно было немного в 1950-1960-х годах, но уже тогда за десятилетие этот показатель вырос с 0,5 до 1,5 на 1000 человек. В 1970-м он уже составил 3, а в 1980 – 4,2. В этом смысле современные россияне – замечательные продолжатели дела своих советских родителей. Пик разводов пришелся на 2002 год – тогда официально разошлись 5,9 пар на 1000 населения. Но потом показатели снизились, но не критически – тот самый уровень в 3,9 разводов на тысячу, который отражен в картинке выше, пришелся на все тот же 2020-й, когда из дома выйти сложно было, не то, что в ЗАГС тащиться. Но потом наши люди взяли свое – в 2021 году развелись 4,4 пары, а в 2022 – 4,7 пар на тысячу человек.

А в главном развратнике мира – США, – напротив, пик разводов пришелся на 1980 – тогда их было 5,2 на тысячу, нехило. Пересеклись мы по этому показателю в 1995 году – на уровне примерно 4,5 развода, и тогда американцы стабильно двигались вниз по количеству расторжений браков. Последние данные, которые я смог найти, за 2020 год – 2,7 развода на тысячу человек. У нас на тот момент было 3,9, или на 44 процента больше.

Тут надо сказать об одном нюансе. В России стремительному росту разводов способствовали (внезапно) северокавказские республики. В Карачаево-Черкессии в 2022 году было 8,1 развода на тысячу жителей – безумная цифра. Там люди выяснили, что можно расторгнуть брак, и тогда оставшаяся как бы одна мать семейства с детьми и маленькими доходами получит право на разные льготы и выплаты. И начали этим замечательно пользоваться, так как институт светского брака для них не столь важен – главным остается брак религиозный, который заключается в мечети. Но все же – северокавказские республики это примерно 8 млн человек, а в целом доля традиционно мусульманских народов в населении России составляет примерно 10 процентов. Не тот объем, чтобы формировать большой тренд.

Собственно, посмотрите на вполне светскую и разнообразную Югру. За первую половину 2023 года на 100 браков пришлось 90 разводов (в 2022 году за то же время – 82 развода).

К чему весь этот экскурс. Рассказы о великой духовности русского народа, особенно, по сравнению с погрязшим во грехе западе – это сознательное или не очень введение в заблуждение. Россияне – совсем не религиозное, при этом атомизированное общество. Женимся немного больше, чем на том же западе, разводимся сильно чаще, чем на западе. Рожаем детей примерно как весь «первый» мир, но умираем, почти как в Африке. Что из этого плохо, что хорошо, и что с этим всем делать – решайте сами. Но когда вам говорят о каком-то специфическом моральном, духовном или семейственном превосходстве россиян над другими народами – знайте, что это просто неправда.