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​На шаг вперед

Неочевидные последствия вручения огромной власти одному правителю

​На шаг вперед
Фото pixabay.com

На днях у меня был разговор с одним из друзей. Он сказал, что считает действующее руководство России лучшим в истории, поэтому, в частности, голосовал за президента в 2018 году, а затем за поправки в Конституцию в 2020 году, «чтобы он мог управлять лучше и дольше». Скажу сразу: это совершенно нормальная позиция. Нет ничего противоестественного или неправильного в том, чтобы любить и почитать правителей, а также желать им долгих лет и широчайших полномочий, особенно, если человеку кажется, что глава государства все делает правильно.

Но.

Это нормальная позиция для обывателя, который не обязан разбираться в политике, ее нюансах, тонкостях, причинно-следственных связях. Не обязан он и считать на сколько-нибудь ходов вперед. Для этого есть эксперты, в интеллектуальных обязанностях которых – максимально просто объяснять тонкости и последствия тех или иных решений и событий. Поэтому сейчас я здесь расскажу примерно то же, что ответил своему другу на его высказывания.

Возьмем за основу тот неоспоримый факт, что президентская власть и полномочия в России крайне широки. Глава государства имеет рычаги воздействия на все ветви власти, включая судебную, при этом как-то воздействовать на президента не может почти никто, а кто может (например, Госдума и СовФед) – должен действовать крайне консолидированным «кулаком». На самом деле оно примерно так было и в Конституции 1993 года, а после обновления ситуация стала только более комфортной для главы государства.

Тут есть одна проблема (вообще их много, но расскажу об одной), которую нужно понимать тем людям, которые поддерживают вручение максимальных полномочий любимому правителю. Дело в том, что вся эта власть с точки зрения государственного механизма принадлежит не конкретному лицу, а президенту РФ. Кто займет эту должность – тот и получит гигантский, невероятный объем полномочий по управлению самой большой в мире страной с топ-1-2 ядерным потенциалом.

А теперь вопрос: вы уверены, что следующий президент будет достоин этого объема власти и распорядится ею так, как будет правильно для вас и для страны? Нет, конечно, это может быть преемник действующего руководителя, но, опять же, вы прямо уверены, что он поведет Россию нужным курсом?

Скажу страшную вещь. Когда в 1985 году генеральным секретарем КПСС стал относительно молодой партийный функционер Михаил Горбачев, все точно так же полагали, что пришел «преемник», плоть от плоти советской системы, и все продолжится, как есть. Мог ли кто-то предположить, как развернутся события в течение последующих шести лет? Нет.

Сознательно привожу именно этот пример. Потому что те, кто всей душой за российского президента и его широчайшие полномочия, обычно скептически относятся к итогам правления Михаила Горбачева. Вот и представьте – вдруг придет какой-то новый человек, получит гигантские президентские полномочия, и начнет принимать решения, которые приведут Россию в положение СССР 1991 года. Как вам вариант развития событий? Шансы на его реализацию совсем не нулевые.

Кто-нибудь очень начитанный и умный скажет: «В обновленной Конституции президентские полномочия четко ограничены по времени – не больше двух шестилетних сроков, без «подряд» и прочих исключений. То есть 12 лет – и все, пора будет уходить». Вы абсолютно правы, отвечу я. Но учтите еще один факт. Новый глава государства, кем бы он ни был, будет совершенно точно помнить, что изменение Конституции с целью продления полномочий – это, скажем мягко, нормальная практика. Если уже случилось, то почему бы не повторить? Для блага страны ведь.

Вывода не будет. Просто подумайте на досуге сами над мыслью: одобряя бесконечное расширение полномочий президента (и далеко не только, просто тут пример красочный), вы это делаете не только для действующего, но и для последующих. Имена, убеждения и планы которых вам неизвестны. Живите теперь с этим.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 380, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:02
Из истории российского государства, которое ведёт отсчёт с 867 года правителей было немало. Но преемственность там как-то вначале не проявлялась. Фактически преемственность началась с правления династии Романовышх, которая была самой долгой в истриии России в 1913 г. она отметила 300-летие Дома Романовых. В советской империи преемственность в виде верность делу Ленина и Партии официально провозглашалась. Но преемниками становились те, «кто первый встал, того и генсековские тапки». О преемственности самих советских Генсеков можно говорить с большой натяжкой. Иосиф Сталин называл себя преемником Ленина, но политика его была далека от ленинских принципов и даже сам больной Владимир Ленин написал письмо съезду партии с предложением найти способ отстранить Сталина от должности Генерального секретаря партии. Преемник Иосифа Сталина Никита Хрущев вообще полил грязью своего предшественника, всю его политику, назвал ее антиленинской и приписал ему «культом личности». Но Никита в принципе был неправ: «Был культ, но была и личность». Леонид Брежнев, которого фрондирующее Хрущеву Политбюро считало временной фигурой во главе партии после отставки Хрущева до следующего через шесть месяцев съезда партии, лишь подтвердил, что все временное у нас всегда превращается в постоянное. Леонид Ильич подсуетиться и по- быстрому расправился со всеми своими конкурентами и вышел на съезд единственным кандидатом на пост Генсека. После Брежнева преемники выбирались на «колхозном собрании» Политбюро и в результате интриг внутри Политбюро выбрали своего речистого и молодого «колхозника» Михаила Горбачёва. Трагедия этого человека заключается в том, что он оказался в нужное время в нужном месте. Совершенно случайный и чуждый системе человек. Так вот этот случайный человек и закончил династию советских Генсеков. О преемственности правителей в нынешней России говорить сложно. Вот вы говорят, что у нас сильная Президентская власть. Ага! А кто ее создал? Мы с вами и создали. В своё время бывший первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Павлович Богомяков сказал, что так решил народ. Народ наделил Бориса Ельцина сверхполномочиями, чтобы двигать рыночные реформы, чтобы не возродились «коммуняки». В результате многое решалось лично по Указам Президента РФ Ельцина. Почти все судьбоносные решения проводились его личными Указами. В каком состоянии он подписывал эти Указы,? Да одному богу известно. Но говорят, что с утра он начинал с стакана коньяка и заканчивал им же к вечеру. Он сам признавался, что напряжение было огромное и ни один нормальный организм не выдерживал бы такого напряжения (без алкоголя) Ага! Разрушить страну и отдать ее на разграбление олигархам без бутылки коньяка в день нормальному Президенту, сделать по определению, было трудно, практически невозможно. Ну да ладно. После кошмара ельцинского правления 90- х Владимир Путин воспринимался и воспринимается в народе сверхпозитивно. Он вышел из КГБ. А из этой организации, как не крути, выходят люди с государственным менталитетом. В чем феномен долголетия правлении Владимира Владимировича Путина? В том, что его менталитет совпадает с менталитетом большинства граждан России. Государственное мышление. Кто-то связывает это понятие с советской империей, кто-то идёт ещё дальше с российской империей. Но любой либеральный Президент РФ, тот же Дмитрий Медведев даже и не попытался подсуетиться, чтобы пойти на второй срок. Потому-то бесполезно. Сможет ли следующий Президент РФ изменить курс на 180 градусов. Нет. Ибо на следующий 6 лет в 2024 году изберется вновь Владимир Путин. Сомнений тут, абсолютно, никаких нет. Друзья, мои! Осталось полгода до перевыборов Владимира Путина. Какой может быть новый преемник Путина? Я вас умоляю! Таки его и под микроскопом не разглядишь. А что дальше? А дальше, если уж в 80- летний старина Джо Байден, идет на второй срок, то и нашему Президенту РФ по Конституции РФ нужно по смыслу идти тоже на второй срок. Но не говори, гоп, пока не перепрыгнешь! Нам вот говорят, а давайте мы ограничим полномочия Президента РФ. Давайте! А в пользу кого? Ну допустим Премьера Правительства РФ или, не дай бог, Государственной думы? Ну да. В Казахстане попробовали создать дуальную власть, в виде Президента РК и Елбасы РК и что получилось? Естественно, единовластие с неограниченными полномочиями Токаева. А где же «отец народа» Нурсултан Назарбаев? А таки его и под микроскопом не разглядишь. А тут предлагают, чтобы ужились два медведя в берлоге: Президент и Премьер-Министр. Да не в жизнь! А было ли вообще в России такое, двоевластие ? Нет. Керенский и Ленин, помните первыми из либералов что-то замутили. Таки Александр Фёдорович бежал в женском платье из Зимнего в американское посольство. Было всегда единовластие. Единовластие Главы государства: царя, императора, Генсека, Президента. Да и в народе всегда должен быть потпончтиям: «добрый царь», и «нехорошие бояре», которые и дня не могут прожить, чтобы не мешать «доброму царю». Да полноте, скажите вы! Все все отлично понимают. Однако, ещё великий русский поэт Александр Пушкин заметил такую черту русского народа, что «меня обманывать не надо, я сам обманываться рад». Мы готовы верить в «доброго царя». Верить в «доброго Генерального секретаря». Верить в «доброго Президента РФ». Вот к примеру, тот же Иосиф Сталин сумел создать в своём образе для народа образ Бога. Нет, реальный Бог там, на небесах. А он, земной Бог, здесь рядом, с народом. И какой Генсек или Президент не мечтает тоже создать такой же образ Бога на земле? Ну разве что либерал. Думать о будущем «царе», в народе как-то не принято. Потому, что в русском народе кажется, что нынешний «цари» вечные. Оттого наверное и испытываем мы вечные перемены в нашей жизни.

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