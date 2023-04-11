Обновленный закон о призыве на военную службу нам аукнется с неожиданных сторон

Увидел занимательную статистику, подготовленную компанией FinExpertiza на основе данных Росстата. Там рассказывается, в частности, что общее число работающих россиян в возрасте до 35 лет за год (декабрь к декабрю 2021 и 2022 года) уменьшилось на 1,33 млн человек, а если брать тех, кто моложе 30 лет – на 800 тысяч человек. В итоге у нас в стране работают 21,5 млн тех, кому меньше 35 лет, и немногим менее 11 млн тех, кому меньше 30 лет. Это минимальное значение с начала 90-х годов.

Сегодня же Госдума в пожарном порядке приняла поправки в законодательство о военной службе, резко усилив возможности государства забирать молодых людей в армию при помощи заботливо созданной для блага граждан цифровой государственной системы. К слову, системы если не лучшей, то одной из лучших в мире, бесспорно.

А у меня вопрос: интересно, как происходящее повлияет на количество молодых людей, которые будут работать в России? Станет ли их меньше, насколько меньше их станет, какие мысли сейчас у ребят, которые потенциально подлежат призыву, какие планы на жизнь, как они корректируются?

Что-то мне подсказывает – нынешние антирекорды занятости молодых нам как-нибудь позже покажутся весьма неплохой ситуацией на рынке труда. Будем еще вздыхать и говорить: «Эх, а неплохо было в 2023 году».

P.S. Нельзя отрицать, что в активную жизнь еще не вошли последние (крайние?) поколения россиян, появившихся на свет во время «маткапиталовского» бэби-бума 2006-2016 годов. Поэтому количество молодежи среди занятых будет расти какое-то время по демографическим причинам. Но сколько из них мы потеряем по тем или иным причинам – нам только предстоит узнать.