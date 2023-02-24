Попытайтесь сохранить в себе понимание той жизни, которая у нас должна быть

Сегодня хочется сказать одну вещь. Вспомните, что для вас значит «норма» в жизненном смысле. То, как вы предполагаете, вы должны (или должны были) жить. Просыпаться утром рядом с любимым человеком, вести детей в детские сады / школы, готовить или заказывать еду, ходить в магазины или заказывать продукты домой, читать новости, не впадая в тревожное расстройство, встречаться с друзьями и родными, планировать и ездить в отпуск туда, куда хочется, и так далее. Какая она, обычная жизнь – без чрезвычайщины, без надрыва.

Прошу вас – нарисуйте у себя в голове эту картину, зафиксируйте максимально четко каждую деталь, запомните их. Когда-нибудь это станет той картой сокровищ, по которой мы попробуем хотя бы частично восстановиться. Нельзя позволить всему тому мраку, что задул в наши окна ветер истории, остаться с нами навсегда. А попытка будет – нам уже говорят, что все это новая норма, к которой нужно привыкать и жить в ней, считай, как дальше.

Нет. Это не норма. Помните об этом.

P.S. Если бы был возможен т.н. backup, или возвращение к некоторой старой настройке, то лучшим, как мне кажется, моментом российской истории за последние пару десятилетий, был короткий эпизод Чемпионата мира по футболу, который принимала наша страна. Вспомните. Куча людей со всей планеты, атмосфера дружбы, общения, веселья, радости, поддержки. Улыбающиеся и поющие люди на улицах. Недоуменно-смущенная полиция, которой не нужно избивать и скручивать вольно, весело и самоорганизованно гуляющих людей. Ощущение, что мы с миром, а мир с нами.

Жаль.