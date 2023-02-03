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​Новости разложившегося мира

В Канаде придумали новый способ борьбы с наркотиками, за которым будут наблюдать все

​Новости разложившегося мира
Фото pixabay.com

Новости почти окончательно разложившегося мира. Есть такая страна – Канада, и на ее западе располагается провинция под названием Британская Колумбия. Живет там немногим более 5 млн человек (во всей Канаде население – около 38 млн), но на эту территорию приходится треть всех смертей от передозировки наркотиками, происходящих в стране. В 2021 году в Британской Колумбии от этой причины умерли 2300 человек – это достаточно много. В 140-миллионной России в 2021 году от причин, связанных с наркотиками, скончались 10 тысяч человек – к слову, в два раза больше, чем в допандемийном 2019-м.

Но, как ни странно, мы продолжим сейчас не про Россию, а про Британскую Колумбию. Что решили сделать власти этой провинции на фоне серьезной проблемы с наркотиками? Формальная логика, в которой действует российское государство долгие десятилетия, подсказывает, что нужно просто ужесточить наказание за наркотики – и проблема когда-нибудь будет решена. Правда, еще пока ни у кого она таким способом не решилась, но это сторонников людоедского подхода еще никогда не смущало.

Вместо того, чтобы расстреливать торговцев или употребляющих незаконные зелья людей прямо на улицах, власти Британской Колумбии решили поступить иначе. Осознавая всю тяжесть зависимости от запрещенных веществ (еще раз подчеркиваю – наркотики это зло), они временно декриминализовали хранение до 2,5 грамм тяжелых наркотиков.

Да, именно так. Если человек в этой провинции будет обнаружен с небольшим количеством запрещенного вещества, его не закуют в наручники и не отправят в кутузку на много лет, а, напротив, предложат информацию о социальных программах реабилитации и лечения от зависимости. При этом торговля останется незаконной, и хранение больше, чем 2,5 грамм все еще будет считаться уголовным преступлением.

Чего хотят добиться власти? Они хотят дестигматизировать употребление запрещенных веществ и перевести разговор из плоскости криминала в плоскость заботы о здоровье граждан. Чтобы зависимый человек знал – если уж он попал в ту ситуацию, в которую попал, то ему будет в меньшей степени грозить тюрьма. Напротив, у него будет шанс быть найденным, откачанным и, может быть, даже вылеченным.

Эксперимент с декриминализацией продлится три года. По его итогам Британская Колумбия будет делать выводы, и за этим опытом следит вся Канада, да и, думается, соседние США (там с этим делом вообще жуткая беда – в год от передозировок умирает около 100 тысяч человек).

В России бытует мнение, что любое послабление в сфере антинаркотической политики приведет к ужасным последствиям – народ, мол, начнется употреблять, как не в себя, и буквально вся страна вымрет года за два. Что ж, у нас есть возможность понаблюдать, что случится с Британской Колумбией в ближайшие три года, и прикинуть, чей подход в борьбе против наркотиков эффективнее.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 238, комментариев: 0
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