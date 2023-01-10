Демографическую ситуацию в России придется вытаскивать из катастрофы

На старте года давайте поговорим о демографии. В России с этим большая беда – у нас и без нынешних обстоятельств молодое поколение детородного возраста находится в «яме». Наглядно можете увидеть на демографической пирамиде – там чуть ниже вершины представители многочисленного поколения бэби-бума, которое постепенно уходит. Затем идет небольшая просадка (эхо Войны), и следом – довольно серьезная страта 30-40-летних, пик рождений которых пришелся на годы «сухого закона». А дальше образуется своеобразная «талия» – из тех, кто родился в течение 90-х и начала 2000-х. Так вот, в нормальной ситуации ее быть не должно. Но у нас там друг на друга наслоилось повторение эха войны и социально-экономические проблемы конца ХХ века, в итоге людей получилось мало.

То есть в активную жизнь у нас входит крайне немногочисленное поколение, которое, соответственно, родит меньше детей. Учитывайте еще второй демографический переход (очень коротко – при нем детей становится меньше, рождаются они позже, и этот процесс затрагивает не только «загнивший» Запад, но в разной степени весь мир). А также тот факт, что Россия, скажем мягко, по разным причинам продолжает терять заметное количество мужчин призывного возраста и чуть старше. Да, рожденные с 2005 до примерно 2018 (далее – снова просадка, об этом ниже) частично компенсируют провалы, но этого явно недостаточно. Такими темпами Россию ждет ощутимая депопуляция.

При этом официальная властная риторика в стране фонтанирует тезисами о «семейных ценностях» и необходимости рожать как можно больше детей. Правда, одно из ключевых в этом смысле федеральных решений было принято в диаметрально противоположном ключе – когда основную часть маткапитала начали выдавать за первого ребенка. Кажется, всеобщий консенсус демографов со всего мира заключается в том, что молодая семья, если она настроена на детей в принципе, родит первого почти в любом случае, денежная стимуляция им не требуется (а если кто не хочет детей – их деньгами не замотивируешь). А вот ко второму и последующим государство вполне может подтолкнуть.

Вот и получилось, что после перевода маткапитала на первого ребенка рождаемость в России заметно пошла вниз. Этому тренду способствовали сложные годы ковида, да и сейчас социального оптимизма, который тоже влияет на решение о детях, у народа больше не становится. То есть сложно обозначить какой-то крупный фактор, который бы на федеральном уровне позитивно повлиял на рождаемость. Над проблемой бьются отдельные регионы, которые вводят собственные надбавки и маткапиталы на вторых-третьих-последующих, а также другими способами помогают семьям, и добиваются некоторых результатов. Югра, кстати, в этом списке находится высоко, это немудрено – денег у округа пока еще довольно много. Но все эти усилия на уровне России – все же капля в море.

Что же делать? Я уже как-то писал, что самый простой способ повысить рождаемость – отменить любое образование для девочек и девушек. Тогда через некоторое время мы скатимся ближе к тому самому «традиционному обществу» (см. Афганистан), о котором грезят патриоты, и в семьях действительно будет по пять-восемь детей (другой вопрос, сколько из них выживут). Но поговорим о более цивилизованных опциях, которые перечисляют все разумные демографы.

Нулевая – сделать так, чтобы граждане нашей страны жили в России, устремленной в будущее, а не прошлое, и чувствовали уверенность в завтрашнем, послезавтрашнем и последующих днях.

Первая – перевод федерального маткапитала на вторых и последующих детей вкупе с увеличением суммы выплат.

Вторая – (внезапно) реформа жилищной политики, подразумевающая уход от «человейников» в пользу «одноэтажной» или, как минимум, «малоэтажной России».

Третья – максимальное обеспечение всей инфраструктурой. Детские сады, школы, больницы, досуг, плюс – развитие института профессиональных нянь, которые могли бы присматривать за детьми, чтобы разгрузить родителей и дать им возможность работать (и банально жить). Возможно, небогатым семьям государство могло бы подкинуть субсидии именно на услуги сертифицированных нянь.

(Маленький оффтоп – вообще няни и сиделки это профессии будущего. Не только из-за детей, но, скорее, в большей степени из-за пожилых. Весь мир сейчас ощутимо стареет, и это касается не только Запада и России, но и даже Китая. То есть в перспективе 30-40 лет на планете будет огромное количество пожилых людей, за которыми нужен будет присмотр, и это может стать серьезным сегментом экономики)

Четвертая – разумная поддержка семей с детьми. Да, в 2023 году появилось т.н. универсальное пособие, которое охватывает возраст ребенка от нескольких месяцев в животе мамы до 17 лет. Но эта система все еще крайне громоздка с бюрократической точки зрения, и у нее есть огромный жирный минус – пособие назначается только малоимущим, что частично «запирает» семьи в их низких доходах. То есть люди, боясь потерять выплаты от государства, будут элементарно прятать свои новые заработки или даже отказываться от неплохой работы, которая выведет из статуса малоимущих. В этом смысле более качественным решением выглядит безусловная базовая выплата на всех детей.

Вообще можно собрать еще массу разных идей. Например, при помощи проведения глубинных интервью с представителями разных возрастных и социальных страт на тему: «Чего вам не хватает, чтобы принять решение о втором / последующих детях», а затем качественно переварить эти данные в экспертном сообществе. Все выполнимо.

Но вы скажете: ого, какие это расходы. Соглашусь. Но, знаете, в бюджете можно найти должные деньги на эти цели. Какие именно статьи можно сократить, чтобы реально инвестировать деньги в будущие поколения и будущее страны, вы легко додумаете самостоятельно.