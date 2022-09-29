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​300 югорцев

Только за неделю в Югре признали неправомерной мобилизацию 300 югорцев. А по стране?

​300 югорцев
Фото siapress.ru

С начала частичной мобилизации в России прошла неделя. Она была объявлена 21 сентября. 26 сентября стало известно, что в Югре открыт центр помощи ошибочно мобилизованным на базе местного отделения ОНФ. И вот первые цифры о его работе – около 300 жалоб. Под призыв попали, в частности, онкологический больной или единственный сын, опекающий тяжело болеющую маму. Думаю, историй там – масса.

Давайте зафиксируем момент. Югра – маленький регион, меньше полутора процента населения России. У нас за неделю обнаружилось не менее 300 жалоб на реализацию призыва. И это только те люди, которые знали о том, что существует какая-то горячая линия и решились туда позвонить. Сколько еще не знали, не позвонили и смирились?

И это только малюсенькая Югра. В каждом ли регионе есть подобная горячая линия?

Представьте масштабы.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 429, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:50
Да из 3 тысяч призыва по Югре пр разнарядке, триста обращений по якобы неправомерной мобилизации. Это почти 10%. Цифры сами понимаете условные. Ибо в открытых источниках цифры призыва по регионам не озвучены. Ну давайте разбираться. Вот смотрите IT специалиста призвали. Но где закон, что они находятся вне призыва ? Будет закон, тогда военкомат и освободят их. Призвали онкобольного? Скажите, а когда этот призывник проходил медкомиссию? Правильно. Когда призвали на срочную службу. Лет 10 назад для солдат и сержантов и лет 20 назад для младших офицеов. А за это период любой человек может стать и онко и прочим неизлечимым больным. Второй вопрос. А каждый ли призывник эти болезни спешит озвучить в военкомате? Чтоб записали в военный билет. Единицы. Почему? Потому что военник это визитная карточка для работодателя. Больного и калеку просто дискриминируют по состоянию здоровья. Далее получение водительских и других специальных прав. То все заглядывают в ВБ. А посему по ВБ все резервисты у нас здоровые, как в период призыва на срочную службу. Проводить медкомиссии для резервистов? Допустим раз в пять лет. Не знаю не слышал. Здесь с гражданским населением диспансеризацию бы провести и больных лечить денег не хватает, а проводить ревизию здоровья 25 млн резервистов? Вы о чем? Далее. Вопросы работы с военкоматами отделов кадров предприятий. Ну там где ОК есть как-то все в порядке. А во всяких МСП и прочих самозанятых гражданах, кто учетные данные ведёт и сверяет с военкоматом. Никто. А они тоже когда то служили и являются действующим резервом. Понятно что штат военкоматов справляется со срочным призывом, но с призывом резервистов? Никогда такого не было. Поэтому издержки при призыве могут и даже должны быть и нужно обществу быть толерантным к таким издержкам. Вот тут говорить вот призвали с сахарным диабетом? Так СД это болезнь людей старшего поколения от 40 лет и офицеры запаса могут стать диабетиками. О сообщают ли об этом они для прохождения медосвидетельствования ? Вряд ли. Вообще-то большой трагедии в том, что призывает больного призывника нет. Все они все равно проходят медицинскую комиссию и больных комиссуют и отправят домой. Здесь нет вины военкоматов. Да и призывники тоже не должны держать фигу в кармане до поры до времени. Словом процесс идёт вполне рабочий. Скажем так, идёт внеплановая ревизия запаса 1 разряда. И все. И не надо говорить, что плохо что 300 обращений о неправомерном призыве. Обратились, значит разберутся. 500 тысяч обращений по стране ? Так эти вопросы тщательно разобраны и проанализированы и приняты меры для их не повторения и сегодня, и в будущем. То что СМИ реагирует на каждые факты неправомерного призыва так и это хорошо, ибо общество проинформировано о всех недостатках призыва и скрыть МО ничего не удастся.

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