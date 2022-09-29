Только за неделю в Югре признали неправомерной мобилизацию 300 югорцев. А по стране?

С начала частичной мобилизации в России прошла неделя. Она была объявлена 21 сентября. 26 сентября стало известно, что в Югре открыт центр помощи ошибочно мобилизованным на базе местного отделения ОНФ. И вот первые цифры о его работе – около 300 жалоб. Под призыв попали, в частности, онкологический больной или единственный сын, опекающий тяжело болеющую маму. Думаю, историй там – масса.

Давайте зафиксируем момент. Югра – маленький регион, меньше полутора процента населения России. У нас за неделю обнаружилось не менее 300 жалоб на реализацию призыва. И это только те люди, которые знали о том, что существует какая-то горячая линия и решились туда позвонить. Сколько еще не знали, не позвонили и смирились?

И это только малюсенькая Югра. В каждом ли регионе есть подобная горячая линия?

Представьте масштабы.