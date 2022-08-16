Какие запреты ударили по музыкальной индустрии и где слушать новые релизы

Музыкальный бизнес в России не так давно начал стремительными темпами набирать свою популярность и с приходом мировых дистрибьюторов сумел достичь высокого уровня по росту доходов, как для лейблов, так и для музыкантов. Но как «музыка нас связала», так и дала трещину. Первый удар по индустрии нанесла коронавирусная пандемия в начале 2020 года. Тогда за спасение индустрии взялись стриминговые платформы, монетизировавшие музыку вместо живых выступлений, отмена которых в рамках ковидных запретов была очевидна (исключениями были онлайн-концерты, но это другая история).

В первой половине нынешнего года музыкальный рынок в России получил второй удар: деятельность в стране прекратили стриминговые сервисы – шведский Spotify, французский Deezer и американский AppleMusic. Вместе с ними ушли и мировые «титаны» звукозаписи лейблов ‒ лейблы Universal Music, Sony Music и Warner Music. К этому списку добавился YouTube с его запретом на монетизацию контента из РФ. К слову, видеохостинг был для музыкантов одним из наиболее существенных источников дохода, если не основным.

Лишили исполнителей и одного из наиболее банального для артистов дохода ‒ рекламы с брендами. То есть наряду с блокировкой соцсетей, отключением монетизации на YouTube и не только ввели дополнительные ограничения на продвижение российских пользователей, что нанесло удар по рынку рекламы в зарубежных соцсетях.

Несмотря на «отмену» западной музыки для России (львиная доля синглов и альбомов западных исполнителей перестали отгружаться на российские стриминги с марта 2022 года) релизы русскоязычных артистов так же публикуются за рубежом и доступны в ушедших из страны стриминговых платформах. Однако теперь отечественные исполнители остались без возможности публиковаться в редакционных плейлистах и на «досках» онлайн-платформ.

Ввиду таких событий крупные российские лейблы стали прощаться с малоизвестными артистами и сосредоточились на «крупной рыбе», в то время как локальные дистрибьюторы стали пополняться менее известными, но талантливыми музыкантами. Несмотря на потерю своей ниши, аудитории и огромных доходов, в таких «местных» конторах вероятность «стрельнуть» со своей музыкой не меньше, чем в «больших» лейблах. Дело в том, что разница лишь в сумме бюджета, а инструменты продвижения все те же. Конечно, не обо всех скажут на телевидении или в выпусках шоу, впрочем, в современных реалиях это не особо нужно, когда есть социальные сети.

Грустно осознавать, что тот же Pink Floyd легально больше не послушать в России, но на пиратских сайтах и в некоторых мессенджерах такая возможность есть, хотя это незаконно и так делать ни в коем случае не рекомендуем. Не стоит и пользоваться VPN сервисами для обхода блокировок со стороны стриминговых платформ: хоть и ответственности вы не понесете, однако специалисты музыкальных платформ могут обратить внимание на вашу часто меняющуюся геолокацию (если используете ненадежный VPN-сервис), что, возможно, приведет к блокировке аккаунта.

Несмотря на вышесказанные запреты, отечественные исполнители в России почти во всех стримингах занимали высокие, лидирующие позиции в чартах, поэтому свою аудиторию они, возможно, увеличили. Не повезло поклонникам западной музыки, ведь послушать их законно в ближайшее время возможно только уехав из России или самое простое, воспользовавшись пиратскими сервисами. Ввиду таких событий обидно осознавать, что с приходом крупных стриминговых платформ в РФ слушателей только приучили платить за труд артистов и с комфортом проигрывать любимые песни в телефоне абсолютно легально, как вдруг нужно менять привычный музыкальный сервис, а то и совсем, прибегнуть к вновь пройденному пиратскому контенту. Теперь каждый вправе решать, чем пользоваться.