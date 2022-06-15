В Сайму десятилетиями сливаются сточные воды с фекалиями и отработанным мазутом

Проводя прямую линию по вопросам экологии, Наталья Владимировна Комарова весьма резко отреагировала на вопрос о состоянии реки Сайма в Сургуте.

Учитывая, что сургутская водная жемчужина в буквальном смысле совершенно осознано и последовательно уничтожается на протяжении десятков лет, такая реакция губернатора вполне ожидаема. На поставленный вопрос нашей общественной организации, Наталья Комарова потребовала от властей Сургута и профильных чиновников правительства округа, незамедлительно приступить к решению проблемы.

От Сургута на линии присутствовал заместитель главы Григорий Невоструев, который озвучил три основных «болевых точки»:

1. Река заилена. Необходимо проводить работы по очистке и углублению дна.