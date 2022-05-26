Еще одна несправедливость российской пенсионной системы и начисления баллов

Многие получают одинаковую заработную плату годами. Знаете ли вы, что при неизменной зарплате количество формируемых пенсионных баллов (ИПК) ежегодно сокращается?
Много раз я писала о том, что наша пенсионная система не позволяет сформировать хорошую пенсию, так как на каждом этапе есть определенные ограничения. Одно из них – порядок формирования ИПК.
ИПК, введенные в 2015 году, фактически стали основой пенсионной системы. Они не просто формируют размер пенсии, но и определяют право на нее. Например, недавно на консультации мы общались с женщиной, у которой возраст выхода на пенсию наступает в этом году, достаточно стажа, но баллов не хватает. Еще 7 лет назад ей бы спокойно назначили пенсию, так как не было такого условия как пенсионные баллы, а сейчас будет отказ.
ИПК формируются ежегодно и зависят от:
– суммы страховых взносов, поступивших в ПФР – работодатель отчисляет в ПФР 22 процента от ФОТ, на формирование ИПК идет только 16 процентов (6 процентов – на фиксированную выплату к пенсии текущим пенсионерам);
– величины предельной базы по страховым взносам ПФР, которая ежегодно растет.
Ваш ИПК в год = (СВ год / НСВ год) * 10
СВ год – это размер страховых взносов за год (16 процентов).
НСВ год – нормативная сумма страховых взносов, то есть 16 процентов от предельной базы в соответствующий год.
Максимально в год можно сформировать 10 баллов. В этом году это возможно, если ежемесячная заработная плата будет 130 417 рублей и выше.
Посчитаем размер ИПК при одинаковой заработной плате в 2021 и 2022 году – 30 000 рублей.
Страховые взносы за год и в 2021, и в 2022 одинаковые – 57 600 рублей.
Нормативная сумма в год: в 2021 – 1 465 000 рублей (16 процентов – 234 400), в 2022 году – 1 565 000 рублей (16 процентов – 250 600).
Выходит, что размер ИПК в 2021 = 57 600 / 234 400 • 10 = 2,45
Размер ИПК в 2022 = 57 600 / 250 400 * 10 = 2,3
Т.е. за счет ежегодного увеличения предельной базы при одинаковой заработной плате размер ИПК будет уменьшаться. Как вам такая арифметика?
Так мы победили коронавирус или еще нет? // Инна Кудрявцева, 27 мая в 14.00