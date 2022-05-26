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​Если ваша зарплата не растет – вы получаете меньше пенсионных баллов. Оцените арифметику

Еще одна несправедливость российской пенсионной системы и начисления баллов

​Если ваша зарплата не растет – вы получаете меньше пенсионных баллов. Оцените арифметику
Фото pixabay.com

Многие получают одинаковую заработную плату годами. Знаете ли вы, что при неизменной зарплате количество формируемых пенсионных баллов (ИПК) ежегодно сокращается?

Много раз я писала о том, что наша пенсионная система не позволяет сформировать хорошую пенсию, так как на каждом этапе есть определенные ограничения. Одно из них – порядок формирования ИПК.

ИПК, введенные в 2015 году, фактически стали основой пенсионной системы. Они не просто формируют размер пенсии, но и определяют право на нее. Например, недавно на консультации мы общались с женщиной, у которой возраст выхода на пенсию наступает в этом году, достаточно стажа, но баллов не хватает. Еще 7 лет назад ей бы спокойно назначили пенсию, так как не было такого условия как пенсионные баллы, а сейчас будет отказ.

ИПК формируются ежегодно и зависят от:

– суммы страховых взносов, поступивших в ПФР – работодатель отчисляет в ПФР 22 процента от ФОТ, на формирование ИПК идет только 16 процентов (6 процентов – на фиксированную выплату к пенсии текущим пенсионерам);

– величины предельной базы по страховым взносам ПФР, которая ежегодно растет.

Ваш ИПК в год = (СВ год / НСВ год) * 10

СВ год – это размер страховых взносов за год (16 процентов).

НСВ год – нормативная сумма страховых взносов, то есть 16 процентов от предельной базы в соответствующий год.

Максимально в год можно сформировать 10 баллов. В этом году это возможно, если ежемесячная заработная плата будет 130 417 рублей и выше.

Посчитаем размер ИПК при одинаковой заработной плате в 2021 и 2022 году – 30 000 рублей.

Страховые взносы за год и в 2021, и в 2022 одинаковые – 57 600 рублей.

Нормативная сумма в год: в 2021 – 1 465 000 рублей (16 процентов – 234 400), в 2022 году – 1 565 000 рублей (16 процентов – 250 600).

Выходит, что размер ИПК в 2021 = 57 600 / 234 400 • 10 = 2,45

Размер ИПК в 2022 = 57 600 / 250 400 * 10 = 2,3

Т.е. за счет ежегодного увеличения предельной базы при одинаковой заработной плате размер ИПК будет уменьшаться. Как вам такая арифметика?


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Сегодня в 15:25, просмотров: 134, комментариев: 0

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