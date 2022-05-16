Как убивают протоку Бардаковка в Сургуте

Активное развитие хозяйственной деятельности возле Оби вызывает не только обоснованный подъем оптимизма, но и серьезную озабоченность. Актуален вопрос – удастся ли подойти бережно к природе, не усугубив еще больше давление на речную экосистему. В связи с этим важно понимать, как у нас в городе решаются подобные вопросы. Насколько у нас строго соблюдаются требования действующего природоохранного законодательства.

Протока Бардаковка, где уже несколько лет ведется активная хозяйственная деятельность – прекрасный объект для исследования. Там находится несколько комплексов, предоставляющих услуги автомобилистам. Заправки, СТО, автомагазины, замена технических жидкостей и так далее.