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​Мифы, мифы и история

Преподавание истории с первого класса – это не избавление от мифов, а их насаждение

​Мифы, мифы и история
Фото admsurgut.ru

Уважаемый Эдуард Иваницкий написал мнение относительно того, почему историю следует преподавать с первого класса школы. В качестве аргумента он привел некоторые факты об Иване Грозном, часть из которых охарактеризовал как вредные мифы, придуманные западными врагами, забивающие головы не только взрослых, но и детей. С выводом, что для борьбы с этими намеренными или случайными заблуждениями как раз и нужно ввести историю в школы как можно раньше.

Позволю себе подискутировать с коллегой.

Мне кажется, что проблема преподавания истории и вообще обсуждения этих вопросов в обществе заключается не в мифологизации, которая, конечно, присутствует, а в отсутствии комплексности. История – очень «политичная» наука, для каждой власти есть соблазн представить нужные события в нужном свете, чтобы поддержать свою позицию здесь и сейчас. Поэтому мы часто наблюдаем, как историей и фактами у нас «жонглируют» с конкретными политическими целями.

Яркий пример – собственно, изложение достижений Ивана Грозного от коллеги Эдуарда. Этот царь действительно значительно увеличил размеры российского государства, отодвинул границы, завоевал несколько важных областей. Это факт? Факт. Это важно для истории? Конечно. Равно как и важно то, что Иван Грозный устроил разрушительную и опустошительную для Руси Ливонскую войну, а следствием его правления стал жесточайший государственный кризис, который мы помним под названием Смутное время. Про это Эдуард не сказал ничего.

В этом и проблема. Миф про «злого кровавого царя» в российской школе можно заменить на рассказ о «великом державном правителе, собирателе земель» – но и он окажется мифом. Просто с другим знаком. Для адекватного восприятия реальности хорошим не будет ни первый, ни второй.

Мне же видится, что история должна изучаться и преподаваться комплексно. Не скрывать одни факты и выпячивать другие в угоду политической конъюнктуре, а давать полноценную картину событий, взаимосвязей, комплекса причин и последствий. Для этого от историков (исследователей и преподавателей) в первую очередь должно отколупаться государство.

И вот тут ключевая закавыка. Я уже говорил, что в принципе любая власть пытается залезть немытыми руками в историческую науку, чтобы представить прошлые события в нужном ракурсе. Действительно, плюс-минус это делают все. Но одно дело, когда власть в стране ввиду институциональных ограничений регулярно меняется, преимущество переходит от одной партии к другой, а правительство зачастую формируется в виде коалиции разных политических сил. Там, конечно, можно покопошиться в истории, но делать ты это будешь недолго и не факт, что эффективно.

Другое дело – когда власть надежно заперта в руках одного человека или узкой группы, причем всерьез и надолго. Тогда история превращается в полновесное орудие пропаганды. Повторюсь – это возможно и там, где власть сменяется, но пространство для маневра в этом случае довольно небольшое. А когда у тебя не восемь, а 20-30 лет на правление – возникает не то, что соблазн, а полноценная потребность написать всю историю под свои нужды.

Поэтому, боюсь, что преподавание истории с первого класса – это не инструмент «избавления от мифов», а, напротив, возможность с самого раннего возраста внедрить в умы детей «нужный» миф. И не более того.


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Сегодня в 20:11, просмотров: 219, комментариев: 0

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