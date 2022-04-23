В начале года в Сургуте произошло несколько крупных коммунальных ЧП – в чем причина

Начало этого года ознаменовалось целой чередой аварий на сетях тепла и водоснабжения. Спрессованность во времени и масштаб происшествий подводит к мысли, что коммунальная система Сургута перешла в новое качественное состояние. Глава города после аварий заявил о готовности провести расследование и выявить причины ЧП.

Региональная общественная организация «Градостроительный совет» обратилась в администрацию Сургута с просьбой поделится информацией о причинах произошедшего и планах о недопущения подобных ЧП в будущем.

Терминология

В начале ответа на обращения администрация поправила нас в части терминологии. В частности, предложила происшествия, о которых речь пойдет ниже, считать не авариями, а функциональным отказом. Уточнив что:

Авария– чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам.

Функциональный отказ – неисправности оборудования, не повлиявшего на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Однако, здесь хотелось бы обратить внимание на то, что как минимум в двух случаях (аварии на Мира и Пролетарском проспекте) привело к отключению тепла в ряде районов, что уже по предложенным определениям не может считаться функциональным отказом. Поэтому я оставляю за собой право употреблять по отношению к происшествиям, о которых пойдет речь, термин авария.

Коммунальная авария на Мира

07 января 2022 года в 17.30 в районе дома 22 по проспекту Мира произошла авария (порыв) на магистральной тепловой сети города Сургута, в связи с чем ряд соседних улиц (в частности, Студенческая) превратились в венецианские каналы. Вода дошла до кольца памятника основателям.