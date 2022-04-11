Почему VPNизация страны не оставляет поводов для оптимизма

Взгляд коллеги Дмитрия Щеглова на VPNизацию всей нашей страны, по мне, чересчур оптимистичен: дескать, людям вырубили Instagram*, и тут они узнали о способе заходить в него, невзирая на запретительную позицию Роскомнадзора. Вон, целый пресс-секретарь президента РФ Песков установил себе VPN, а за ним подтянулась и прогрессивная и не очень прогрессивная общественность, которая понимает или очень быстро поймет, что сервис можно использовать не только для того, чтобы картиночки смотреть, но и заблоченные СМИ читать.

На мой взгляд, пресловутой VPNизации страны все-таки не случится. Практика показывает, что VPN-приложения время от времени отваливаются, перестают работать, приходится искать другие, — и с каждым переходом на очередной новый сервис часть пользователей неизбежно все так же «отваливается». За примерами далеко ходить не надо: в первые дни блокировки в той же инсте было достаточно многолюдно, но с течением времени в ней остается все меньше пользователей. Не потому, что вдруг вспомнили про требования нынешнего законодательства, а потому, что это банально неудобно. Жизнь становится сложнее, и добавлять в нее дополнительные сложности с переключениями, поисками новых VPN взамен отвалившихся основная масса пользователей вряд ли пожелает; поэтому и VPNизация в итоге останется уделом самой, так скажем, энергичной части юзеров. Остальные же уйдут на легальные сервисы: уж возможность запостить фоточку, снабдив ее фильтром и милой надписью, им будет обеспечена.

*Соцсеть Instagram — продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.