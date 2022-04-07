Россиян обвиняют в раздувании ажиотажного спроса на продукты. Но это типичный виктимблейминг

Как обычно, я бы хотел вступиться за обычных людей, которых нынче принято обвинять в том, что они-де устраивают ажиотажный спрос на продукты и медикаменты и этим шатают рынок и создают нервозность. По-моему, это типичный случай перекладывания проблемы с больной головы на здоровую и в некоторой степени виктимблейминга («обвинения жертвы»).

Давайте начнем с базы – те граждане, которые сегодня скупают сахар и гречку, не начинали то, что привело к нынешней непростой ситуации. Они реагируют на возникшие обстоятельства таким образом, каким, по большому счету, привыкли – экономические трудности вкупе с обвалом рубля у нас далеко не в первый раз. Мне кажется корректной формулировка, которую выдал профессор Сергей Гуриев – он назвал россиян «рациональными экономическими агентами».

Люди понимают следующее: мы попали в экономический шторм с непредсказуемыми последствиями. Они разумно полагают: то, что можно купить сегодня за нынешнюю цену, вполне возможно, либо нельзя будет купить завтра вообще (у нас живее всех живых поколения, помнящие позднесоветский дефицит), либо, скорее всего, нельзя будет купить за нынешнюю цену. Простой человек не обязан знать, что Россия полностью себя обеспечивает сахаром и гречкой. Но у него есть инстинкт, выработанный с помощью нашего прекрасного родного государства – надо запасаться, так как завтра – неизвестность.

Если гречка – это сиюминутное явление, то, например, с жизненно важными лекарствами ситуация совсем иная. У нас достаточно много людей, которые должны регулярно, чуть ли не на ежедневной основе употреблять определенные препараты, иначе их здоровье резко пойдет вниз. Довольно часто эти медикаменты либо импортные, либо на зарубежной «закваске». И поставки этого добра базово никто не планирует прекращать, но сейчас они крайне затруднены из-за сложностей с рублем, мутной ситуацией с денежными переводами, а также нежеланием крупных контейнерных компаний отправлять свои суда в Россию (у них там свой комплекс причин, связанных с оплатами и страховками).

Когда эта ситуация разрулится – мы не знаем. Разумно в этом случае запастись жизненно важными препаратами хотя бы на год (если позволяет срок годности)? Более чем. Я бы это назвал самым разумным решением в принципе.

Итого. Я бы воздержался от обвинения наших соотечественников в каком-то специфическом потребительском паникерстве. Они делают то, что им видится разумным в нынешней точке неопределенности. Они – жертвы этих обстоятельств, и жертвами похожих обстоятельств становились неоднократно, поэтому выработали ту реакцию, какая показала себя наиболее эффективной.