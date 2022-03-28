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​Еще один парк под многоэтажки?

Территория, выделенная под парк в пойме Оби, может уйти под многоэтажное жилье

​Еще один парк под многоэтажки?
Фото из архива автора

В 2017 году состоялось последнее заседание архитектурно-художественного совета Сургута. Органа, который, по понятным причинам не мог проводить организованное и последовательное сопротивление застройщикам, но по крайней мере мог давать профессиональную оценку тому ужасу, который иногда происходит в строительной сфере. Помню, на одном из заседаний совета, где обсуждался вопрос реконструкции ЖД-вокзала, архитекторы «разнесли» идею обшивать здание, выполненное в стиле советского модернизма, разукрашенным сайдингом.

Последние несколько месяцев я пытался «реанимировать» деятельность совета. Обращался несколько раз в администрации Сургута. Наконец, недавно меня принял главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев. Из разговора я сделал заключение, что администрация, по крайней мере, на данный момент, не заинтересована восстанавливать деятельность архитектурно-художественного совета.

Но есть и более насущная проблема – возможное продолжение экспансии многоэтажного строительства в пойме Оби. На рисунке они представлены белыми силуэтами.

Однако на данный момент, согласно генеральному плану на этом большом участке планируется разместить парк. Чувствуя, что дело пахнет переводом потенциальной территории парка под очередные многоэтажки, я напрямую спросил Владимира Астраханцева, есть ли планы у администрации о строительстве там жилья.

Прежние сургутские чиновники, зная острое неприятие жителей города к таким инициативам, начали бы кружить, лукавить, в общем, отходить от прямого ответа. Скорее всего, в итоге они бы провели операцию по переводу территории парка под жилье постепенно, в несколько этапов – что бы не вызывать общественного сопротивления. Но Владимир Астраханцев сразу и честно сказал: да, планы по возведению там жилья есть. Что ж, это хорошо. Как минимум, мы понимаем позицию администрации.

Теперь, нужно понять позицию депутатов. Именно они будут принимать решение о внесении изменений в генеральный план.

Мое мнение таково – подобные планы просто недопустимы. У нас и так не хватает общественных пространств. Изменять назначение такого большого и важного (на берегу реки) в архитектурном плане участка без широкого обсуждения и принятия нового генерального плана – архитектурное безумие.

Полагаю, если бы в нашем городе существовал коллегиальный, совещательный орган профессиональных архитекторов, он бы решительно осудил планы администрации по застройке важных общественных территорий жильем.

Комментарий от администрации Сургута:

Развитие данной территории планируется как общественно-активного, многофункционального пространства, в составе, которого приоритет будет нацелен на развитие набережной и обустройство береговой линии.

В составе многофункциональной зоны вместе с другими видами застройки и формами благоустройства (парки, скверы, зона досуга и отдыха) не исключается развитие и жилой застройки, при этом не в виде доминанты. Наша цель это комплексное развитие городского пространства. Сургут- крупный, современный город, учитывая примеры и опыт других городов, приходим к пониманию, что вдоль реки всегда образуется развитая городская инфраструктура, в том числе и жилая.


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