Безумству храбрых поем мы песню — россияне продолжают сидеть в заблокированных соцсетях

Десять дней прошло с тех пор, как интернет-общественность шумно прощалась с инстой* и наспех создавала телеграм-каналы. Что изменилось? Судя по статистике, как сидели в любимой сети, так и сидят: аудитория Instagram сократилась с 39 миллионов до 34 миллионов россиян. Заходят через VPN: решение каких бы то ни было прокуратур, судов и прочих органов на желание запилить очередную сторис не влияет.

Сами органы, впрочем, тоже в растерянности — их понять можно: судя по сообщениям из зала суда, судья, накануне принимавшая решение о признании компании Meta* — владельца Facebook* и Instagram — экстремистской организацией, сама не вполне понимала, какая правовая коллизия создается: вроде продукты организации заблокированы, но юзеров, которые будут по-прежнему ими пользоваться, никакой кары не ждет.

Действительно, и до, и после суда звучали комментарии разного уровня официальности: пользоваться нельзя, но если пользуетесь, наказывать не будем. Честно говоря, коллизия действительно странная, и на месте поклонников инсты и фейсбука я бы дождался какого-никакого письменного подтверждения того, что говорится. Следовать же примерам ряда ЛОМов, которые продолжают публиковаться в заблокированных соцсетях (посмотрите, например, как лихо пишет в закрытом на территории РФ твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин!), по меньшей мере неразумно: неизвестно, чем обернется принятое решение об экстремистской сущности Meta для простых пользователей, но можно быть уверенным, что последствия наступят именно для них — а не для тех, кому они подражают.

* Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской организацией.